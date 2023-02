Csúcsot döntött a tengerentúli lakáspiac

Az utóbbi időben sokat írtunk arról , hogy Budapesten milyen mértékben emelkedtek meg - különösen a belvárosban - a lakásbérleti-díjak. Míg azonban Magyarországon az elmúlt hónapokban már a stagnálás jelei látszanak, a tengerentúlon eltérő folyamatokat látunk. A CNBC cikke szerint New York-ban, Manhattanben idén januárban újabb rekordot döntöttek a medián bérleti díjak, miután az erős munkaerőpiac és a korlátozott lakáskínálat megemelte az árakat.

Bár a piaci szakértők arra számítottak, hogy a bérleti díjak januárban csökkenni fognak a tavaly év végi rendkívüli emelkedések után, a gazdasági lassulás és a pénzügyi, technológiai szektor elbocsátásai ellenére a bérleti kereslet továbbra is erős Manhattanben. A felmérés szerint

a medián bérleti díj egy év alatt 15 százalékkal, 4097 dollárra emelkedett, míg az átlagos bérleti díj 13 százalékkal ennél is magasabban, 5142 dolláron áll.

Elemzők szerint Manhattan bérleti piacát a stabil munkaerőpiac hajtja, az elbocsátások ellenére a bérnövekedés továbbra is erős New Yorkban. Miután egyre több dolgozó tér vissza az irodába és költözik vissza a városba, jelentősen nő a kereslet. A januári bérleti díjak 8 százalékkal emelkedtek a decemberihez képest, a bérlők tehát továbbra is hajlandók kifizetni a magasabb díjakat. Az üresedési ráta, vagyis a kiadó lakások aránya 2,5 százalék volt az előző hónapban, ami Manhattanben rendre 3 százalék felett szokott lenni.

A keresletet azok a potenciális lakásvásárlók is erősítik, akik az árak csökkenésére számítva kivárnak és a vásárlás előtt bérlőként jelennek meg a piacon.

Ez különösen a luxuslakások szegmensében jellemző. Az elemzők 2023-ra a tavalyihoz hasonló, erős évet várnak.

