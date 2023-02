Hamarosan két újabb állomást adnak át a 3-as metró vonalán

A 3-as metró középső szakaszának felújítása 2019 novemberében kezdődött. Az érintett szakasz kilenc állomásából az első hármat 2022 májusában nyitották meg (Kálvin tér, Corvin-negyed és Semmelweis Klinikák), majd idén januárban két újabb megálló, a Deák Ferenc tér és a Ferenciek tere is elkészült. A fennmaradt állomásokon most is javában zajlik a munka, így márciusban várhatóan az Arany János utcai és a Nyugati pályaudvar állomás is elkészül. Előbbi érdekessége, hogy az épület tetején a zöldfelületek növelése érdekében zöldtetőt alakítottak ki.

Címlapkép forrása: Getty Images