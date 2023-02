Szűk esztendők következnek - Szakemberek mondtak véleményt a legfrissebb építőipari jelentésről

Reggel már beszámoltunk róla , hogy a KSH legfrissebb adatai alapján az építőipar visszaeséssel zárta a 2022-es évet, és 2023-ban is csökkenő teljesítményre számíthatunk. Most piaci szereplők és szakértők mondták el véleményüket a legújabb számokról.

Az építőipari termelés és a szerződésállomány alakulásáról korábbi cikkünkben számoltunk be részletesen, az ÉVOSZ szakemberei azonban az infláció és a szakemberhiány hatásait is bemutatták.

Az ÉVOSZ képviselői szerint a 2021-2022. évek nagy kihívása volt a világkereskedelmi árváltozások begyűrűzése a magyar építési piacra. A 48 százalékos nagyságrendben import termékeket beépítő magyar építési piacon 15-160 százalék közötti építőanyag és alapanyag áremelkedés történt. Az anyaghiányt a kormányzati intézkedések segítségével sikerült elkerülni, az áremelkedés azonban nem volt kivédhető. A legnagyobb árnövekedést mutató fa-acél-réz és alumínium alapú termékeknél 2021. év végéig 10-15 százalékos, 2022. évben 25 százalékos áremelkedés volt tapasztalható, ugyanakkor a cement ára megduplázódott. Összességében 26,2 százalékkal nőttek az építőipar termelői árai 2022-ben.

Az ÉVOSZ szakemberei szerint a fizetőképes kereslet további bővülése 2023-ban nem várható. 2022-ben a Kormány mintegy 2100 milliárd forint értékű megrendelést halasztott a 2024. év utáni időszakra. Az ipari szektor létesítményei és a logisztikai beruházások húzhatják az ágazatot a 2023. évben. A lakásépítés és az állami megrendelések csökkenni fognak.

Hasonlón nyilatkozott a jövőről Horváth András, a Magyar Bankholding vezető elemzője is. A szakember szerint a keresleti oldalról a hitelkereslet látványos lassulása elkerülhetetlen a jelenlegi piaci kamatszintek mellett, a beruházások finanszírozása és megtérülése is jelentős részben kérdésessé válik, viszont a hazai befektetési célú ingatlanvásárlások egyelőre erősödnek a megugró inflációs környezetben, így ez némi támaszt adhat a piacnak, továbbá az energetikai felújítások szegmens továbbra is húzóerőt fog képviselni a kivitelezői piacon.

A termelést 2023. évben is szakmunkás- és mérnök-hiányos munkaerőpiaci környezetben kell végrehajtani. A várható erősebb verseny a hatékonyság növelésére készteti a vállalkozásokat, másrészt a munkaerő magasabb anyagi elismerésére. Az elmúlt két évben évről-évre átlagosan 15-17% közötti bérfejlesztés volt az ágazatban. Ennek eredményeként 2022. év végén a szakmunkásoknál az átlagkereset eléri a 400 000 Ft-ot, a mérnöki körben 650 000-1 000 000 Ft között szóródik a munka bonyolultságának függvényében. Összességében azonban a jelenlegi ágazati foglalkoztatotti átlagkereset még mindig csak a versenyszféra 74 százaléka körül van 395 000 Ft/hó értékkel.

A bemutatott adatok ismeretében nem meglepő, hogy a piaci szereplők és a szakértők többsége a kereslet és a termelés további csökkenésére számítanak 2023-ban. Egyesek szerint azonban a lassú csökkenésnek is lehetnek pozitív hozadékai, Nemes Rudolf, a HelloParks vezérigazgatója például úgy fogalmazott, hogy az elmúlt évben tapasztalható kilengések után kevésbé hullámzó, kiszámíthatóbb üzleti és gazdasági környezetre számíthatunk a logisztikai és ipari ingatlanfejlesztések piacán.

