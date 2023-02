Viszlát Tátra? Fedett sípálya épül Győr mellett

Úgy tűnik, mégis megvalósulhat a szlovákiai Galántára tervezett Sport Park International, a 34 hektáros sportkomplexum, amelyen számos sportpálya mellett egy fedett sípálya is helyet kapna. A Győrtől alig egy órára fekvő beruházás az előzetes tervek alapján nagyjából 98 milliárd forintba fog kerülni, derült ki a Síelők.hu cikkéből.

A magánkézben lévő projekt először hat éve került be a hírekbe, most azonban úgy látszik, hogy új lendületet kapott a fejlesztés. Az alábbi képen látható, hogy számos focipálya, egy golfpálya, egy fedett uszoda, egy a képeken nem látható földalatti sífutópálya és egy műgaléria is helyet kapna a komplexumban, a legérdekesebb mégis a fedett sípálya terve.

A Sport Park International látványterve, forrás: Sport Park International

A világ különböző pontjain számos hasonló létesítmény üzemel, a régióban azonban egyedi megoldás lenne a 48 méteres szintkülönbséggel rendelkező 75 és 120 méter hosszú sípálya. A sípálya tetején egy, 80 fő befogadására képes körbár épülne panorámás kilátással.

A fejlesztés több körben valósulna meg, a szabadtéri létesítmények már 2025-ben átadásra kerülhetnek. Várhatóan 2026-ban készül el a fedett uszoda, a hoki csarnok és a sípályák pedig ezután, 2027-ben. Természetesen nem lehet előzetesen megítélni a projekt sikerét, de az elmúlt években számos hasonló szlovákiai létesítményt jelentettek be, melyek közül ez idáig egyik sem valósult meg. A télisportok kedvelőinek mindenesetre érdemes szemmel tartaniuk a Sport Park International projektet.

Címlapkép: Sport Park International