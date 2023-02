Fura szállások Magyarországon - Íme egy lista azoknak, akik unják az ugyanolyan apartmanokat és hoteleket

Vízalatti hotelek, buboréksátrak a sivatag közepén, kéfős ágy egy repülő pilótfülkéjében, vagy kisebb apartman egy világítótoronyban - ez csak néhány példa a világ legextrémebb szálláshelyeiről. Bár ennyire abszurd szállásokat Magyarországon nem találtunk, itt is van néhány, ami más, extrább, mint a megszokott hotelek, apartmanok, vendégházak. A neten elérhető érdekességekből válogattunk.

Kilátóban aludni

Akinek nincs tériszonya, és kedveli a kempinghez hasonló megoldásokat, annak izgalmas lehet a mátraszentimrei Galyatetőn lévő kilátó, pontosabban a kilátóban lévő szálláshely. A 30 méter magas kilátó felső három emeletét ugyanis (emeletenként) 5 fős szállássá alakították ki. Az egylégterű úgynevezett bivakokban áram és wifi is van, egyedül a fürdőszoba használatért kell másik épületbe menniük a vendégeknek.

Bivakszállás a Galya-kilátóban, forrás: MTI Fotó: Komka Péter

Boros pincében wellnessezni

Demjénben a La Cantina egy borospincében várja a wellnessezni vágyókat. A szálláshellyé alakított pince fala tufából van, de nemcsak ettől marad meg a borospince hangulat, hanem attól is, hogy az egyik hálószobából közvetlen kilátás nyílik a boros, italos helyiségre.

Ház a vizen

Kisebb túlzással a tenger alatti szállodai szobák magyar verziójaként is leírhatjuk a Tisza-tavi úszóházat. A folyóra nyíló kilátást kínáló tiszfüredi lakóhajó a horgászoknak különösen praktikus lehet, hiszen szinte a szobájukból vághatnak be, ha kapásuk van. A házakat többségében a kikötőből egy stégen keresztül lehet megközelíteni, és a hirdetési oldalon felhívják a figyelmet rá, hogy csak engedéllyel és megfelelő vízi jártassággal lehet ezeket az úszóházakat "elvinni" az időjárási viszonyok figyelembe vételével.

Templomban hétvégézni

Több szoba, illetve egy lakosztály is helyet kapott a mátrakeresztesi (korábbi) katolikus templomban. Az úgynevezett Templomvölgy Butik Hotel már több mint 10 éve szálláshelyként fogad vendégeket, de egykor, mintegy 60 évig, a település templomaként szolgált.

Lombházas kalandok

Több szállásnak kialakított lombházat is találtunk a keresőoldalakon, az őrségi 5 érzék házak elnevezésű szálláshely például 6 méter magas oszlopokon áll, és a természetközeliségét azzal is megerősíti, hogy nincs bevezetve áram a házba. Szintén az Őrségben egy másik kiadó lombházat is találtunk - az úgynevezett Alpaka Panzió - másik érdekessége, hogy egy alpaka farm is tartozik hozzá.

Címlapkép: Getty Images - A címlapkép csak illusztráció