Átalakul Buda forgalmas útja - Részletes tervekről beszélt a polgármester

Utoljára egy éve foglalkoztunk részletesen a Margit-negyed alakulásával, azzal a koncepcióval, ami egy új kulturális és vendéglátó negyedet hozna létre Budán, a Margit körút egy szakaszán. A II. kerületi önkormányzat a XI. kerületi Bartók Béla úthoz hasonlóan felpezsdítené az életet az érintett területen, melynek célja, hogy egy fenntartható ökoszisztéma alakuljon ki a Margit körúton, amiben a kereskedelmi szolgáltatások nem szorítják ki néhány év alatt a kulturális és közösségi funkciókat, hanem ezek megfelelő egyensúlyba kerülnek egymással.

Hogy állnak a tervek?

Az eddigi eredmények felméréséhez a G7 végigjárta az érintett szakaszt és megnézte, hogy pontosan milyen funkciójú üzletek működnek ma ott. A Nagykörúthoz hasonlóan jelenleg itt is az üresen álló/kiadó üzletek vannak többségben, ugyanakkor vannak bíztató jelek arra, hogy elindult az átalakulás.

Az útszakaszt jelenleg nagyon sokféle funkciójú üzlet tarkítja, összesen 17 olyan egység működik itt, amelyik nem sorolható egyik nagyobb kategóriába sem, így ezek az egyéb kategóriát képviselik. Bár a legtöbb üzlet itt is az élelmiszerhez köthető (pékség, egyéb élelmiszer), a Nagykörúthoz képest itt nagyobb arányban vannak jelen a hagyományos funkciókkal bíró üzletek is, mint például a ruhaüzletek, cipőboltok, sőt egy méterárubolt is, miközben a kávézók, éttermek még valamivel alacsonyabb arányban képviseltetik magukat.

A Margit-negyed több, mint a Margit körút

A lapnak a kerület polgármestere elmondta, hogy a Margit-negyed projekttel elsősorban közösségi, kulturális tevékenységet végző civil szervezeteket célozzák, valamint a kisebb üzleteket is szeretnénk visszacsábítani a környékre, amelyek a bevásárlóközpontok nyitásával eltűntek innen. A program keretében a zöldítést és a járdák rendezését már elkezdték, virágládákra cserélték a parkolást gátló karókat.

A Margit-negyed területe sötétbarna színnel, Forrás: margitnegyed.hu

A polgármester számszerűen is meghatározta az eddigi eredményeket, kiemelve, hogy az indulás óta több mint 400 pályázat érkezett az üresen álló önkormányzati tulajdonú helyiségek bérlésére. A kerületben egyébként 130 önkormányzati nem lakáscélú ingatlan bérelhető, ennek több mint fele a Margit-negyedben van. A program indulása óta 12 ingatlant adtak bérbe, melyek mind határozatlan időre szólnak.

Kihívások

A Bartók Béla úttal és a Nagykörúttal szemben az egyik legnagyobb kihívást az jelenti itt, hogy maga a Margit körút, egy sokkal szűkebb, keskenyebb járdákkal kialakított útszakasz, így azon teraszos ülőhelyek nem alakíthatók ki. A program szakértői azonban bíznak abban, hogy az utcafronti teraszok helyett a belső udvari teraszokkal orvosolható lesz a probléma. Az eddigi tapasztalatok alapján a G7 kérdésére helyi vállalkozók is megerősítették, hogy az elmúlt években nőtt az útszakasz iránti érdeklődés, több olyan szolgáltató is nyitott itt üzletet - kávézó, fodrászat - aki már a belvárosban is jól működő egységgel rendelkezik. A Margit-negyed koncepció tehát úgy tűnik, ha lassan is, de kezd beindulni, így remélhetőleg a következő években egy valóban pezsgő, emberközpontú, sokszínű városnegyed jön itt létre.

Címlapkép forrása: MTI / Jászai Csaba