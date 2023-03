Továbbra sem örülhetnek a közvetítők - Mindössze ennyi lakás cserélt gazdát februárban Magyarországon

A Duna House Cégcsoport közreadta havi Tranzakciószám Becslését (DH-TB), amely szerint 2023 februárjában, országosan 6253 lakóingatlan cserélt tulajdonost. Ez januárhoz képest 7 százalékkal erősebb hónapot jelent, de még így is az utóbbi évek egyik leggyengébb teljesítménye.

2023 februárjában a januári mélypont után lassuló felfelé indulás jelei mutatkoznak a hazai ingatlanpiacon. A Duna House saját adatain alapuló becslés alapján országosan 6253 adásvétel történt, amely az előző évhez képest továbbra is jelentős, 50%-os visszaesést mutat, de januárhoz képest már 7%-kal több tranzakciót jelent. Az ingatlanközvetítő vállalat a piaci aktivitási mutatók alapján további növekedésre számít a következő hónapokban.

Hasonló tapasztalatokról számolt be Szabó Attila, okleveles szerkezet-építőmérnök - aki az energetikai tanúsítványok száma alapján, saját módszertannal szintén havi tranzakciószámbecslést végez. Ő 7551 darab tranzakciót becsült a hónapra, ami januárhoz képest itt is enyhe emelkedés, de ha összehasonlítjuk a február első felét a másodikkal, akkor ott is érezhető a növekedés.

Bár a januárhoz képest valóban történt egy kisebb erősödés, ez még mindig rendkívül kevés. Ha a Duna House februári számait hozná az év további részében is a piac, az mindössze 75 ezer tranzakciót jelentene az idei évben, ami rekordalacsony érték lenne. Feltehetően azonban a következő hónapokban látunk majd némi erősödést, de az előrejelzések szerint az idei év szinte biztosan gyengébb lesz majd a tavalyinál.

