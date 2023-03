Mire elég 30 millió forint a hazai lakáspiacon?

30 millió forintért és annál olcsóbban kelt el az ingatlanok több mint 50%-a a tavalyi év során a Duna House adatai alapján. Ezért az összegért az ország teljes területén kaphattak a vevők lakást és házat is, de lokációtól függően szobaszámban volt mérhető az alapterületbeli különbség. A fővárosban átlagosan egy 38 négyzetméteres lakásra, nyugaton pedig akár már kétszer akkora házra is futotta a 30 millió forintos keretből.

Míg a pandémia kezdetén, illetve az azt megelőző években még a 20 millió forintos ingatlanok jelentették a támpontot az ingatlanvásárlás során, addig a 2022-es évtől már 10 millióval magasabb minimális költséggel érdemes számolni annak, aki saját otthon vásárlását tervezi. Az elmúlt évek töretlen áremelkedése ellenére azonban kijelenthető, hogy 30 millió forint alatt is kivitelezhető hazánkban az otthonteremtés. „A 30 millió forintos érték vízválasztó volt a tavalyi év ingatlanpiacán, a Duna House közreműködésével létrejött tranzakciók adatai alapján ugyanis az eladások több mint fele (50,37%) zárult a 30 milliós határvonal alatt.” – mondta el Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője.

Április 21-23. között 12. alkalommal nyitja meg kapuit a Lakáskiállítás. A kiállítók között várjuk a lakásfejlesztés, ingatlanközvetítés, finanszírozás, vagyonvédelem, ingatlankezelés, energetikai tanúsítvány, értékbecslés, ügyvédi és tanácsadói szolgáltatások területeivel foglalkozó cégeket. További információk ide kattintva érhetők el.

A keleti országrészben letelepedők jártak a legjobban, hiszen 30 millió forintért átlagosan 88 négyzetméteres házat vásárolhattak, míg a nyugati területeken egy teljes szobával, 14 négyzetméterrel kisebb otthonnal kellett megbarátkozniuk a vevőknek.

A vizsgálatba bevont megyeszékhelyek közül 2022-ben Békéscsaba került ki győztesként, itt vásárolható ugyanis a legnagyobb alapterületű (94 m2) használt lakás, a dobogó második helyén pedig a korábbi csúcstartó, Miskolc végzett (83 m2). A vármegyeszékhelyek között a keretösszegért kapható, legkisebb alapterületű, 41 négyzetméteres lakással a debreceni ügyfeleknek kellett megelégedniük.

Forrás: Duna House

Az átlagos négyzetméterárak alapján a fővárosban akár egy 55 négyzetméteres házat is lehetett vásárolni ezért az összegért, de volt olyan XVI. kerületi ügylet, ahol egy 91 négyzetméteres otthon talált gazdára ugyanennyiért. Az adatok alapján lényegesen alacsonyabb alapterületet kaptak a pénzükért a lakások iránt érdeklődők, hiszen keleten mindössze 67, nyugaton 58, a fővárosban pedig átlagosan 38 négyzetméteres ingatlanokat lehetett vásárolni 30 millióért.

Forrás: Duna House

"Csökken a különbség a vidéki vármegyeszékhelyek és a fővárosi ingatlanok átlagos négyzetméterárai között, ezt kiválóan szemlélteti, hogy van olyan fővárosi kerület (Pesterzsébet), ahol a Hajdú-Bihar vármegye székhelyén kapható ingatlannál 11 négyzetméterrel nagyobb lakás is kijött a 30 milliós keretből a 2022-es átlagos árakkal számolva.” – árulta el a szakértő.



Budapest kerületei közül a már említett XX. kerület viszi a prímet, itt lehetett a legnagyobb alapterületű, 52 négyzetméteres lakásokat vásárolni a rendelkezésre álló keretből. A második helyen 46 m2-rel a XVIII. és a XXI. kerület osztozott, míg a sorban a harmadik egy négyzetméterrel lemaradva a XIX. kerület volt. A legcsekélyebb méretű lakást (26m2) 30 millió forintért a pesti belvárosban, az V. kerületben vásárolhatták a vevők.



A vidéki nagyvárosok közül a szegedi házvásárlók kaphatták a legkisebb ingatlant a pénzükért, nekik be kellett érniük egy 47 négyzetméteres használt házzal, ha mindössze 30 millió forintot fordíthattak otthonteremtésre, míg 2020-ban 20 millióból 80 négyzetmétert lehetett vásárolni ebből az ingatlantípusból. „Az abszolút győztes a családiházak terén is Békéscsaba volt, ahol akár egy 152 négyzetméteres házat is kifoghattak az érdeklődők, míg a nyugati kínálatból szemezgetőknek be kellett érniük 55-82 négyzetméteres, szerényebb alapterületű házakkal ugyanazért az összegért.” - tette hozzá Benedikt Károly.

Forrás: Duna House

Címlapkép forrása: Getty Images