Új, Duna-parti szálloda nyílik Budapest belvárosában

A Duna-parton nyitja meg a főváros legújabb szállodáját az Accent Hotel Management. A Four Points by Sheraton a Marriott International 30 márkájának egyikét képviseli. A 105 szobás szálloda június elején nyitja meg kapuit a XIII. kerületi Duna Pearl komplexumban.

A XIII. kerületben, Újlipótvárosban nyílik meg a Four Points by Sheraton Budapest Danube szállodája, amit a nyitást követően az Accent Hotel Management üzemeltet egy lakó- és kereskedelmi területeket is magában foglaló multifunkcionális ingatlanfejlesztés részeként. Az új komplexum építése a tervek szerint halad, és a szálloda várhatóan a nyári szezon elején fogadhatja első vendégeit.

A vegyes koncepciójú Duna Pearl komplexum közvetlenül a Margit-szigettel szemben helyezkedik el. A 105 szobás szálloda egy 50 fős meeting termet is magába foglal, a 9. emeletén pedig tetőtéri bár várja majd a vendégeket.

