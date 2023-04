Eladjam vagy kiadjam az örökölt lakást?

Kiadni vagy eladni? - merülhet fel a kérdés sokakban, akik örökölnek egy lakást. A szakértők szerint a legtöbb örökös olyan helyzetben van, hogy a kérdés nem jelent számára valódi dilemmát, persze, aki hosszabb időtávban gondolkodik és nincs kényszerhelyzetben, annak érdemes megfontolni a döntést - hívták fel a figyelmet a Balla Ingatlan szakértői.

Az elmúlt egy évben lassabbá vált az értékesítés a lakáspiacon, csökkent a tranzakciók száma, így a korábbinál nehezebb helyzetbe kerültek azok az ingatlantulajdonosok, akik örökösként jutottak hozzá egy lakáshoz vagy házhoz, de azt eladnák. Nem könnyíti meg a helyzetüket, hogy a korábban megszokott vagy általuk elvárt áron nem biztos, hogy sikerül értékesíteniük belátható időn belül az ingatlant.

Másfelől viszont az látható, hogy a bérleti piac továbbra is szépen teljesít: masszív a kereslet a bérlakások iránt és a bérleti díjak is folyamatosan kúsznak felfelé. Érdemes esetleg most inkább bérbe adni az ingatlant, ha örököltük? Vagy legalább ideiglenesen belépni a bérleti piacra addig, amíg ismét nem növekszik a vevők száma és az árak?

Április 21-23. között 13. alkalommal nyitja meg kapuit a Lakáskiállítás. A kiállítók között várjuk a lakásfejlesztés, ingatlanközvetítés, finanszírozás, vagyonvédelem, ingatlankezelés, energetikai tanúsítvány, értékbecslés, ügyvédi és tanácsadói szolgáltatások területeivel foglalkozó cégeket. További információk ide kattintva érhetők el.

A statisztika azt mutatja, hogy az örökölt lakásokat a tulajdonosok 90 százaléka értékesíteni igyekszik és ez általában független attól, hogy éppen milyen a piaci környezet. Az ügyfelek nagyobb része öröklés esetén a lakás eladásában gondolkodik, de abban is van ráció, hogy kiadják az örökölt ingatlant. Nem csak azért, mert egy folyamatos jövedelemforrás, hanem azért is, mert az ingatlan hosszú távon jellemzően növeli értékét.

Ugyanakkor az értékesítést indokolja, hogy mostanában a kiadás előtti ingatlanfelújítás meglehetősen nehézkes dolog, arról nem beszélve, hogy ha valaki örököl egy ingatlant, nem feltétlenül van arra pénze, hogy azt felújítsa. Az sem könnyíti meg a dolgát, hogy a felújítási támogatások mostanra kifutottak, de a legfontosabb talán, hogy az emberek nagy része nem akarja a nyakába venni a kiadással járó gondokat.

Ha azonban kizárólag üzleti szempontból vizsgáljuk a döntést, azaz olyan örökösről van szó, akinek nincs szüksége az ingatlan eladásából szükséges összegre, akkor megéri megtartani az ingatlant, ami egyrészt a bérbeadás, másrészt a hosszútávú áremelkedés által is értékes vagyontárgy.

Címlapkép forrása: Getty Images