Új feszültségforrás jelent meg az ingatlanpiacon: átalakulóban a bérlők és bérbeadók kapcsolata

Az ingatlanpiac, azon belül is a kereskedelmi ingatlanok piaca nagyon jó indikátora a globális gazdaságnak. Míg néhány éve a koronavírus, addig az utóbbi időben a gazdasági lassulás és az azzal járó bizonytalanságok korát éljük, ami a bérlői-bérbeadói kapcsolatokra is rányomja a bélyegét. A bérleti szerződések kapcsán a bérlők és a bérbeadók hirtelen felmerült kérdéseiről és lehetőségeiről az OPL gunnercooke ügyvédi iroda szenior ügyvédjét, Szűcs Nórát kérdeztük.

A koronavírus-járvány után közvetlenül jött a gazdasági lassulás, ami a kereskedelemi ingatlanok bérleti piacára is erős hatást gyakorolt. Előbbi ugyanakkor közvetlenebbül érintette a bérleti szerződéseket, ugyanis az volt a legfőbb kérdés bérbeadóként, hogy jár-e a bérleti díj, ha a bérlő kötelezően zárva kell, hogy tartson. Elsősorban ezek a kérdések a kiskereskedelmi és szolgáltató szektor bérleti szerződéseit érintették, az irodákra nem igazán voltak hatással. Először úgy tűnt, hogy ez az ismeretlen helyzet vitalavinát fog elindítani a felek között, de inkább az volt látható, hogy idővel valamifajta megállapodás született bérlő és bérbeadó között. Persze lett ezeknek a kérdéseknek és a sokkal elterjedtebb home office-nak következménye a piac szempontjából is, lassultak az irodafejlesztések és jellemző lett a kivárás. "Az a pár ítélet, amit ismerünk, elsősorban azt a nézőpontot erősítette, hogy ilyen esetekben nem kell a bérlőnek bérleti díjat fizetnie a zárva tartás idejére." - mondta el a szakértő.

A kivárás a mostani helyzetre is jellemző és gyakrabban találkozunk azzal, hogy egy tranzakció már egészen előrehaladott állapotában meghiúsul. Bérleti szerződések vonatkozásában azonban nem közvetlen a mostani válsággal a kapcsolat, leginkább abból erednek a nehézségek, hogy a bérlők egyre gyakrabban nem tudnak fizetni, hiszen a bérleti díjon kívüli költségek drasztikusan emelkedtek az elmúlt egy évben. Erre tekintettel teljesen más jogintézmények és szerződéses rendelkezések kerülnek előtérbe, mint a korábbi időszakban.

Portfolio Property X 2023 Június 7-8-án ismét Balatonfüreden találkozhatnak egymással az ingatlanpiac szereplői, jön a Portfolio Property X 2023 konferencia! Részletekért kattints!

Gazdasági válság, mint hivatkozási alap

A gazdasági válság egy sokkal ismertebb körülmény a joggyakorlatban, mint a koronavírusra tekintettel bevezetett intézkedések. A 2008-as válság kapcsán született pár kiemelkedő jelentőségű bírósági ítélet, amelyek kiválóan alkalmazhatók a mostani helyzetre is. A gyakorlat egyértelműen kimondja, hogy a teljesítőképesség hiánya gazdasági lehetetlenülés oka nem lehet. Tehát

nem lehet a szerződést arra tekintettel megszűntnek tekinteni, hogy a bérlő egyszerűen nem képes fizetni.

A lehetetlenülés mellett a vis maior szokott még szóba kerülni. Itt is létezik arra bírósági gyakorlat, hogy gazdasági világjelenségek nem minősülnek vis maiornak. Kevesen tudják, hogy ennek a kérdésnek egyáltalán csak akkor van jelentősége, ha van vis maior klauzula a bérleti szerződésben, ugyanis a magyar jog külön rendelkezés nélkül nem építi be ezt a kérdéskört a szerződésekbe. Ugyan van kialakult gyakorlat, de a bérlők még mindig előszeretettel nyúlnak a két jogintézményhez manapság is.

A mostani legnagyobb kérdés, hogy fizet-e a bérlőm és ha nem, akkor milyen lehetőségeim vannak bérbeadóként. Az elmúlt időszakban elsősorban azon aggódott a bérbeadó, hogy mi lesz, ha a bérlő nem költözik ki a bérleményből a szerződés megszűnése esetén, mára megerősödött az a tendencia, hogy a bérlő egyik napról a másikra elhagyja a bérleményt, tartozást hagyva maga után. A kiürítés mellett a végrehajtás került előtérbe. Ezután jön az a problematika, hogy kialakítottam a bérleményt, a bérleti időtartamra tekintettel határoztam meg a bérleti díjat és a bérlő évekkel a lejárat előtt kiköltözik, így a korábban kalkulált bérbeadói bevétel drasztikus mértékben lecsökken.

A bérleti szerződés biztosítéka (óvadék vagy bankgarancia) különös hangsúlyt kap a gyakorlatban. Fontos, hogy megfelelő összegű legyen a biztosíték, így nem kockáztatja a bérbeadó, hogy a bérlői tartozás biztosítéki fedezet nélkül marad, amíg a szerződés szerinti felszólítások és határidők betartása mellett sikerül rendezni a helyzetet. Az időfaktorra tekintettel a bérlői nem fizetés esetére vonatkozó bérbeadói felmondási rendelkezés és esetlegesen az ilyen esetekhez kapcsolódó kötbér kérdések kerülnek előtérbe - emelte ki Szűcs Nóra.

Korábban azzal kapcsolatban volt egy élénk és folyamatos szakmai egyeztetés a közjegyzőkkel, hogy hogy lehet abban a kérdésben ellavírozni, hogy a kiürítési nyilatkozat tartalmazzon minden adatot, amely szükséges ahhoz, hogy végrehajtható legyen a benne vállalt kötelezettség, de ne kelljen szerződésmódosítások esetén ezt a viszonylag költséges műveletet újra megismételni a bérlővel. Most egyre gyakrabban azzal keresik őket, hogy a bérlő még csak egy jegyzőkönyvet sem írt alá a bérlemény visszaadásáról, olyan gyorsan távozott, ezért ténytanúsítványra lenne szükségünk arról, hogy a bérlő kiköltözött és így felhagyott a bérlemény birtokával, hogy egy új bérbeadás esetén ne jelenthessen ez gondot a bérbeadónak.

Inflációs hatások

Bérbeadóként ma elsődleges érdek, hogy az üzemeltetési költségátalányt a bérbeadó bármikor, év közben is változtathassa és erre a bérleti szerződés kifejezett lehetőséget biztosítson.

Ha valaki manapság vesz irodaházat, akkor ez a jogi átvilágítás egyik sarkalatos pontja, felzárkózott a megfelelő indexálási és beszámítás kizárási rendelkezések mellé. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a bérbeadóknak ne kelljen előre finanszírozni egy esetleges költségemelkedést. Előtérbe kerül az üzemeltetési költségbe tartozó szolgáltatások körének megfelelő meghatározása és az elszámolás pontos szabályozása. Nagyon lecsökkent annak is az esélye, hogy egy bérlő éves növekedési maximumot tudjon kitárgyalni az üzemeltetési költségek vonatkozásában. Mivel ma Magyarországon az üzemeltetési költségek normál esetben megkétszereződtek-megháromszorozódtak, extrém esetben pedig ennél is nagyobbat nőttek, elemi bérlői érdek, hogy a számítás helyes és pontos legyen. Erre tekintettel több üzemeltetési költség auditra és jogvitára számítunk - tette hozzá.

Mi történik, ha nem fizet a bérlő?

Ki kell emelni, hogy ez megfelelő jogi indok (mint például vis maior, lehetetlenülési vagy felmondási esemény) nélkül nem jogszerű bérlői lépés. Amennyiben határozott időtartamról van szó, akkor a bérbeadó kártérítésként követelheti a bérlőtől a bérleti időtartamból hátra lévő időre járó bérleti díjat. A gyakorlat szerint a kártérítés nem terjed ki az üzemeltetési költségre. A bírósági gyakorlat annyiban árnyalja a képet, hogy időben limitálja a bérlő felelősségét és sztenderd 5-10 éves szerződések esetén 1-2 évre járó bérleti díj összegnél ritkábban ítél meg magasabb kártérítési összeget. Fontos tudni, hogy mindeközben a bérbeadónak mindent meg kell tennie, hogy újra ki tudja adni a bérleményt, tehát a piaci szokásoknak megfelelően hirdetnie és közvetítenie kell az ingatlant. Ha sikeres az újbóli bérbeadás, akkor erre az időre nem jár már kártérítés, kivéve, ha alacsonyabb bérleti díjon sikerült a kiadás, mert ilyenkor a különbözet érvényesíthető kárként. Az ilyen esetekre kikötött kötbér mentesíti a bérbeadót a kár elemeinek bizonyítása alól, akkor is követelhető, ha nem is merült fel kár vagy annak a tényleges összege kisebb, mint a kötbér összege. Ha nagyobb a kár, mint a kötbér összege, akkor a különbözet megtérítését lehet követelni. A fentiek nem csak az idő előtti kiköltözés, hanem bérlő késedelmes fizetés esetén is alkalmazandók.

Új bérlő esetén érdemes egyszerűsített kockázatelemzést végezni a bérlő társaság vonatkozásában. Nagyon naprakészen kell tartani a kinnlevőségi kimutatásokat, hogy minél hamarabb lehessen lépni. Javasolt a bérlők mielőbbi felszólításának megkezdése és itt a megfelelő ügyvédi vagy minta szerinti felszólításokra gondolhatunk, amik a megfelelő eljárásoknak - mint például a felszámolás - megágyaznak.

Címlapkép forrása: Getty Images