Pest vagy Buda? - Ezek ma a főváros legolcsóbb és legdrágább új lakásai

Az elmúlt években meglehetősen élénk volt a budapesti újlakáspiac, de az idei évre csökkent a vásárlók és a fejlesztők lendülete. Ennek ellenére még most is több mint 6000 új lakás közül választhatnak a fővárosban az érdeklődők, melyek között a garzontól a többszáz négyzetméteres alapterületig minden megtalálható. Ezúttal az ELTINGA Budapesti Lakáspiaci Riportja alapján arra voltunk kíváncsiak, hogy Pest és Buda viszonylatában hol vannak a legkisebb, legnagyobb, valamint a legolcsóbb és legdrágább új építésű lakások.

Az idei év elején mindössze 840 új lakás jelent meg a budapesti piacon, aminél kevesebbet utoljára a 2020-as pandémia idején tapasztalhattunk. Az alacsony kereslet és a kevés új projekt hatására a szabad lakások száma stagnált, így most mintegy 6200 új építésű lakást lehet megvásárolni Budapesten.

Ezzel együtt a kínálati négyzetméterárak növekedése is megtorpant, a mindössze 0,7%-os növekedés inkább stagnálásnak nevezhető, így a téli hónapokban az őszivel szinte teljesen megegyező áron, négyzetméterenként átlagosan 1,43 millió forintért lehetett Budapesten új lakást venni - Budán 1,58 millió, Pesten 1,37 millió forint az átlag. A teljes kínálat viszont most is nagyon sokféle lakást takar, melyek között az átlagnál jelentősen kedvezőbb és jelentősen magasabb áron is találunk lakást.

A legolcsóbbak

A pesti kerületek átlagosan jellemzően olcsóbbak mint a budaiak, így nem meglepő, hogy a legolcsóbb lakások is a Duna bal partjáról kerültek ki. Különösen a XXIII. kerületből, ahol még most is van egy projekt, amiben 30 millió forint alatt, egész pontosan 28,9 millió forintért is vannak eladó új lakások. Négyzetméterárak tekintetében is a XXIII. kerület - egy másik projektje - lett a legolcsóbb, ahol

a legolcsóbb új lakásnak mindössze 667 ezer forint volt február végén a négyzetméterára, kiérdemelve ezzel a főváros legolcsóbb új lakása címet.

Fajlagos árak szerint egyébként 942 ezer forintos négyzetméterárral a XXIII. idén csak a harmadik legolcsóbb kerület lett, megelőzve a XV. és a XVII. kerületeket, utóbbiakban 916-916 ezer forint az új lakások átlaga.

Ami Budát illeti, ott 40 millió forint alatt nincs új építésű lakás, a legolcsóbban egy XI. kerületi projekt garzonját kínálják 40,5 millió forintért eladásra. A négyzetméterárak szerint pedig egy XXII. kerületi lakás 967 ezer forintos fajlagos ára a legkedvezőbb ajánlat, jóllehet a nagy alapterület miatt ez közel 150 millió forintba kerül.

A legdrágábbak

Hiába drágább átlagosan Buda, a fővárosi kínálatban mégis egy pesti projekt áll az élen, amit ráadásul nem is a legdrágább V., hanem a valamivel olcsóbb VI. kerületben kínálnak. Az itt található lakások többségének 4 millió forint felett van a négyzetméterára, de az egyik lakásnak az 5 milliót is meghaladja.

Ugyanebben a projektben található egyébként a legmagasabb eladási ár is, ami ebben az esetben 1,54 milliárd forint.

Ezzel szemben Budán mindössze kettő új lakás kínálati ára éri el a 4 millió forintot, ezek egyaránt a XII. kerületben vannak és 4,64 millió forint a fajlagos áruk.

Legkisebbek, legnagyobbak

Alapterület tekintetében az utóbbi időben keresettebbek a kisebb méretű, de jó beosztású lakások. Jó beosztásról ugyanakkor nehéz beszélni a pesti oldal legkisebb, 17 négyzetméteres új lakása esetén. Ez egy VII. kerületi projektben valósul meg, azonban a belvároshoz köthetők a legnagyobb lakások is,

egy VI. kerületi projekt 337 négyzetméteres lakása lett a pesti oldal legnagyobbja.

Budán a legkisebb egy XI. kerületi 27 négyzetméteres garzon, míg a legnagyobb - a terasz arányos beszámításának köszönhetően - egy XII. kerületi 398 négyzetméteres lakás.

Címlapkép forrása: Getty Images