Aggódhatunk? - Növekszik a szakadék az új és a 10-15 éves irodaházak között

A napokban számoltunk be arról a 7 éves irodapiaci csúcsról, ami a BRF 2023 első negyedévére vonatkozó legfrissebb jelentésből derült ki : az üresedési ráta 12,2 százalékra kúszott fel, a nettó abszorpció pedig negatív tartományba került, összesen 19 160 négyzetméterrel csökkent a teljes elfoglalt állomány mérete a negyedévben. Kell vajon aggódnia a magyar irodapiacnak, vagy még éppen egészséges szintű az üresedés? Erről kérdeztük a hazai irodapiaci tanácsadókat, a válaszokat egy kétrészes sorozatban mutatjuk be. Íme az első rész, amelyben a CBRE Magyarország, a Colliers Magyarország és a Cushman & Wakefield szakértői szólaltak meg.

"A kihasználatlanság további emelkedésére számítunk"

A 2010-es évek elejét idézi az elég mérsékelt irodapiaci kereslet, amit magyarázhat a hazai gazdaság gyengülő teljesítménye, de leginkább globális okokat kell mögötte keresnünk. Az egész európai körkép eléggé egységes, a régióban Prága és Belgrád lóg ki a sorból, előbbiben a meginduló új fejlesztések, utóbbiban az orosz üzleti élet aktivizálódása húzta felfelé a keresletet - véli Borbély Gábor MRICS, a CBRE Magyarország kutatási igazgatója.

Itthon a kihasználatlanság további emelkedésére számítunk, ami mögött leginkább a nagybérlők irodaportfóliójának racionalizálása áll: a bérlők jobb és hatékonyabb irodát szeretnének, inkább kisebbet, de azt jobban átgondoltan.

- mondta el a szakértő, majd hozzátette, hogy pont ezért látják azt, hogy a központi elhelyezkedésű, magasra pozicionált, energiahatékony és jól alakítható irodák iránt nő a kereslet, még ilyen szűkösebb időkben is.

"Varsóban és Nyugat-Európában már egyértelműen látszik a piac szakadása, ez mind földrajzi, mind technikai értelemben igaz: belvárosi, valóban ‘A’ kategóriás irodák iránti kereslet emelkedik, máshol viszont csökken. Ezt a hazai kihasználatlansági mutatóban még nem látjuk, hiszen az körülbelül egyforma (12.0-12.5%), de míg az 'A' kategóriában az új átadások szintje, addig a ‘B’ kategóriában a kiköltözés okozta az emelkedést. Ahogy azt a 2010-es években is láttuk, a kínálat elapadása után az ‘A’ kategóriában kezd el hamarabb csökkenni az üresedés.

A bérleti díj egyre kényesebb kérdés, mivel a bérlő a teljes üzemeltetési költséget nézi. Ebből adódóan ott, ahol a bérlőnek tud spórolni a hatékony üzemeltetés a működési költségen, a tulajdonosnak van játéktere a bérleti díjak tekintetében, de ez az állomány nagy részére nem igaz. A következő negyedévekben erősödő bérlői mozgást várunk a rosszabb minőségű épületek irányából az új (vagy legalábbis hatékony) irodák felé, ami a bérleti díjakban is divergenciát eredményez. Ez pedig hosszabb távon az értékelési szinteket is befolyásolni fogja. Ma még “mindent ütnek”, ami iroda, de hamarosan elválik a két szegmens, és egy prémiumkategória ki fog rajzolódni – ahogy az mindig lenni szokott, amikor csökken a bérlői és befektetői kereslet."

"A legjobb lokációk, a modern és energiahatékony irodaházak iránt továbbra is stabil a kereslet"

A 2023 Q1-es irodapiaci folyamatok szempontjából fontos különbséget tenni a kategóriák között, miután az idei első negyedévben a 'B' kategóriás házak jelentősen hozzájárultak az üresedés növekedéséhez, illetve a kereslet alacsony volumenéhez. Ebben visszatükröződik részben az energiaköltségek megugrása, másrészt pedig az ezekben a házakban jellemző bérlői mix sajátossága. A kisebb bérlők, KKV-k esetében a romló makrogazdasági feltételek és a megnőtt energia költségek komoly likviditási gondokat okoztak, ami kihatott az üresedésre - mondta el kérdésünkre Tóth Kristóf, Head of Research, Colliers Magyarország.

Ezzel párhuzamosan a CBD-ben, Észak Budán és Buda Központ esetében csökkent is a ráta, a nettó abszorpció pozitív tartományban mozgott, a Váci folyosót pedig stagnáló üresedés jellemezte az előző negyedévhez képest.

Mindez azt támasztja alá, hogy a legjobb lokációk, illetve a modern, zöld energiahatékony irodaházak iránt továbbra is stabil kereslet mutatkozik.

- magyarázta a szakértő, majd hozzátette, hogy: "Összességében az üresedés tekintetében jelentősebb fordulatra az idei évben még nem számítunk különösen az alacsonyabb kategóriájú házak esetében, jövőre a gazdasági dinamika várható gyorsulásával, illetve a kedvezőbb makrogazdasági feltételekkel párhuzamosan az üresedés is kedvezőbb irányba mozdulhat el.

Mindemellett meglátásunk szerint a 2023-as év során bérlő vezérelt marad az irodapiac, a szerződésekben a rugalmasság továbbra is alapvető fontosságú lesz. A fit-out hozzájárulás szerepe a magas kivitelezési költségek és üresedés miatt meghatározó marad, ami adott esetben az effektív bérleti díjak mérséklődését okozhatja. Ugyanakkor a jelenlegi finanszírozási és kamatkörnyezetben a headline bérleti díjszintek komoly korrekciójára nem számítunk középtávon."

"Növekszik a szakadék az új generációs irodaépületek és a 10-15 évnél idősebbek között"

A budapesti irodapiac továbbra is stabil fundamentumokkal rendelkezik, a bérbeadások mennyisége és az üresedési ráta enyhe emelkedése a jelen piaci környezet organikus folyamatainak a következménye. A 2023 első negyedéves bérbeadási adatok az előző tíz év átlagával teljes mértékben összhangban vannak. A bérbeadások szerkezetében azonban eltolódás látható, a nagy előbérleti tranzakciók egy kivételtől eltekintve már 2022-ben eltűntek, és egyre erősödik a szerződéshosszabbítások aránya - összegezte a helyzetet Hegedűs Orsolya, a Cushman & Wakefield budapesti irodájának Valuation Associate kollégája, és a tanácsadási, valamint piackutatási részleg vezetője.

Az új piacra lépő bérlők számában csökkenést látunk, a bővülések abszolút értéke az ötéves átlag alatt maradt. Ezek a folyamatok várhatóan idén is folytatódni fognak, azaz idén inkább újratárgyalásokra számítunk, de van lehetőség költözésre is.

- emelte ki a vezető, majd arról is beszámolt, hogy a régió fővárosaiban is hasonló folyamatok zajlanak: az üresedés Varsóban és Pozsonyban is hasonló pályát ír le, egyedül Prága rendelkezik alacsonyabb kihasználatlansággal, míg Bukarestben a budapestinél magasabb szinten stabilizálódott az üres területek aránya.

"A budapesti irodapiac diverz, az egyes alpiacok aktivitása jelentős eltéréseket mutat. A bérbeadási tevékenység tradicionálisan a Váci úton, Dél-Budán és Pest Központon a legerősebb, mivel ide koncentrálódnak a legmodernebb fejlesztések, vagy korábbi költözések eredményeként a nagyobb méretű területvisszaadások. A spektrum két vége Észak-Buda és az Agglomeráció. Észak Budán már jó ideje elfogytak a minőségi irodaterületek, így az üresedési mutató rendkívül alacsony, pedig igény új, minőségi irodaterületekre van. Ezt jól mutatja a RoseVille iránti kiemelt érdeklődés, a hamarosan átadásra kerülő épület tulajdonosa már több bérlővel előbérleti szerződést kötött. Az agglomeráció drasztikusan magas számai nem a jelen folyamatok eredményei, az alpiac már hosszú évek óta magas, strukturális üresedéssel küzd, amit a legerősebb évek alatt sem volt képes ledolgozni.

Az üresedési és bérbeadási adatok alapján azt látjuk, hogy egyre inkább növekszik a szakadék az új generációs irodaépületek és a 10-15 évnél idősebb irodaépület között.

Modern irodák esetében tavaly is csökkenést tapasztaltunk a kihasználatlanságban, míg a második generáció esetében láthatóan kevesebb az érdeklődő és azokat a korábbi kiköltözések miatt magasabb kihasználatlanság súlytja. Véleményünk szerint ezekben a házakban is van potenciál, de mostanra nyilvánvalóvá vált, hogy felújításra, újrapozicionálásra, vagy akár funkcióváltásra szorulnak. Az új fejlesztések és átadások aránya fokozatosan csökken, így nem számítunk elszálló kihasználatlanságra."

Az irodapiaci változásokról szóló kétrészes sorozatunk következő cikkével holnap jelentkezünk, amelyben a Robertson Hungary, a JLL és az Eston szakértői szólalnak meg.

