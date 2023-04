Lassult a lakbérek emelkedése - Itt lehet a legdrágábban és legolcsóbban kiadó lakást találni

Az előző két havinál mérsékeltebb ütemben folytatódott a lakbérek emelkedése márciusban: országosan 0,8, a fővárosban 0,9%-kal lettek magasabbak egy hónap alatt, Budapest valamennyi kerületcsoportjában emelkedtek. A nominális lakbérek növekedési üteme éves összevetésben továbbra is alacsonyabb az inflációnál, emiatt reálértékük 5–6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az előző hónaphoz mért reállakbérek a februári enyhe emelkedést követően márciusban stagnáltak - derül ki a KSH-ingatlan.com legfrissebb lakbérindexéből.

A 2022. év végi lassulás után az idei év gyorsabb ütemű lakbéremelkedést hozott a lakásbérleti piacon, 2023 márciusában viszont valamelyest lassult a drágulás: az előző hónaphoz képest országosan 0,8, Budapesten 0,9%-kal nőttek a kínálati bérleti díjak. Az előző év azonos időszakinál országosan 18, Budapesten 19%-kal, a 2015. évi bázisidőszakinál pedig 80, illetve 72%-kal voltak magasabbak a márciusi lakbérek.

A nominális lakbérek szintje már több mint egy éve a 2020. januári csúcs fölé emelkedett, 2023 márciusában országosan 24, Budapesten 20%-kal meghaladta azt. Ugyanakkor a fogyasztóiár-indexet figyelembe véve a reállakbérek 13, illetve 15%-kal voltak alacsonyabbak a járvány előtti szintnél. Az előző hónaphoz mérten a nominális díjak gyakorlatilag a fogyasztói árakhoz hasonló mértékben emelkedtek, emiatt a reállakbérek alapvetően az előző havi szinten maradtak.

A fővárosban valamennyi kerületcsoportban emelkedtek a lakbérek egy hónap alatt: a pesti belső és átmeneti, valamint a budai egyéb kerületekben 1% alatti mértékben, a budai hegyvidéki és a pesti külső kerületekben pedig egyaránt 1,5%-kal. Egy év leforgása alatt a pesti belső kerületekben volt a legnagyobb (20%), és a budai egyéb kerületekben a legkisebb (16%) a drágulás.

A legdrágább és legolcsóbb helyszínek

Az ingatlan.com kínálata alapján a korábbiakhoz hasonlóan továbbra is Budapesten a legdrágábbak a kiadó lakások. A fővárosban átlagosan 220 ezer forintot kérnek a bérbeadók havonta. A legtöbbet ezen belül is a II. és az V. kerületben, ahol 300-320 ezer forint között alakul az átlag. A fővárosi átlagnál még drágább az I., a VI. és a XII. kerület is, melyekben egyaránt 250 ezer forint jelenleg az átlag. A fővárosi átlaghoz hasonló a III., IX., XI. és XIII. kerület, melyekben 210-230 ezer forint között vannak az átlagos bérleti díjak. A főváros legolcsóbb kerülete a XXIII., amit a XX. és a XVII. követ, ezekben 130-140 ezer forintért lehet átlagos méretű kiadó lakást találni.

Vidéken sincs meglepetés a számokban, tovább drágult az eddig is élen álló Veszprém, ahol már 180 ezer forint felett van az átlagos bérleti díj. Második helyre került Székesfehérvár 160 ezer forinttal, amit Győr és Debrecen követ 150-150 ezerrel. A nagyobb déli egyetemvárosok közül Pécsen 130 ezer, Szegeden 125 ezer forint az átlag. A legolcsóbb pedig 90 ezer forinttal Salgótarján, amit Békéscsaba, Kaposvár és Miskolc egyaránt 100 ezer forinttal követ.

