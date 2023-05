Hatalmas rejtett áresés jöhet a hazai lakáspiacon

Futó Péter 2023. május 06. 18:00

Az utóbbi hónapokban mind a vásárlók, mind az eladók azt látják a hazai lakáspiacon, hogy az árak megálltak, esetenként enyhén csökkentek is, de jelentős zuhanás azért nem következett be. Nagyon más képet kapunk azonban, ha azt is figyelembe vesszük, hogy rég nem látott magasságokban van az infláció, vagyis a lakások árváltozását nem nominál, hanem reálértéken nézzük. Így vizsgálva a piacot a 2008 utáninál is nagyobb rejtett áresés van kilátásban, ráadásul sokkal rövidebb idő alatt.