Kiterjesztett valósággal segíti a munkát egy építőipari cég

A digitalizáció ma már az ipar szinte összes ágazatában utat tört magának, nincs ez másként az építőiparban sem. Napjainkban számtalan, építészeti és tervezői igényeket kielégítő, szaktudáshoz és feladatokhoz szabott programok sokasága megtalálható a piacon. Ezek segítségével leegyszerűsíthetők a munkafolyamatok és minden munkafázisban felmérhetők az igények. Ennek hatására a Wienerberger megújult weboldallal igyekszik segíteni az építészek munkáját.

Megújult struktúrával bővült a Wienerberger weboldala, melynek célja, hogy a felhasználói szokásokhoz igazodva támogassa az építészek munkáját a tervezéstől a beépítésig. A megszokott BIM/CAD bővítmények, 2D részletrajzok és a videós tartalmak mellett, készültek olyan csomópontok is, melyek 3D verzióban is megtekinthetők. Ez a funkció tableten és telefonon a kiterjesztett valóság (AR) segítségével a kamera képébe integrálja a csomópontot, ezáltal az építés helyszínén megtekinthető, és akár körbe is járható az adott rajz.

A korábban csak egyben letölthető tartalmak most könnyen áttekinthető, szűrhető formában, különböző formátumokban is megtalálhatók. Az oldalon lehetőség van a rajzokat előnézeten keresztül megtekinteni, illetve különböző file formátumban is letölteni. A könyvtár folyamatosan ellenőrzött és naprakész műszaki információkat tartalmaz, beépítési terület szerint kategóriákba sorolva. A rajzok között a felhasználási terület mellett kulcsszavas keresés is lehetséges.

Emellett készültek és folyamatosan készülnek további olyan csomópontok is, melyek 3D verzióban is megtekinthetők, megkönnyítve nemcsak az építészek, hanem a kivitelezők munkáját is. Ezen csomópontok valósághűen jelennek meg, így a legösszetettebb szerkezetek is egyszerűen áttekinthetők, nagyíthatók és forgathatók, ezáltal lehetővé teszik a sokkal pontosabb tervezést és beépítést.

Címlapkép forrása: Getty Images