Budapesten épülhet meg az ország leghosszabb zipline pályája

Egy 1410 méter hosszú átcsúszó (zipline) pályát építene a XII. kerületben található János-hegy, Hunyad-orom és Zugliget térségében a ZipLine BDP Kft. A pálya részben a Libegő infrastruktúrájához kapcsolódna, a felső és az alsó állomás is a Libegő felső, illetve alsó állomásáról lenne megközelíthető, és a jegyváltás, eszközök tárolása is erre a meglévő infrastruktúrára épülne.

Az indító állomása a Libegő felső állomása és a János-hegyi Erzsébet-kilátó közötti gyalogos ösvény mellett lenne, a pálya legnagyobb, 68 méteres magasságát a Zugligeti Niche kemping fölött érné el, míg a Libegőt a felszín felett 25 méterrel keresztezné. A tervezett beruházás összesen 15 113 négyzetméternyi területet érintene.

A projekt keretében három, kisebb alapterületű állomást is kialakítanának:

A felső állomás az Erzsébet-kilátóhoz vezető lépcsősorról lenne gyalogosan megközelíthető. Az állomás mintegy 9,8 x 7,3 méter alapterületű építményként valósulna meg.

A középső állomás a Zugligeti út fölött magasodó Hunyad-rom közelében készülne el és jelzett turistaútról lenne csak megközelíthető. Az állomás tervezett alapterülete: 9,8 x 7,3 méter.

A völgy-állomást a Zugligeti Libegő ingatlanán alakítanák ki 9,6 x 8,5 méter alapterületen.

Bár Magyarországon ez lenne a leghosszabb zipline pálya, Európában találunk ennél hosszabbakat is. A szomszédos Ausztriában például van egy 1600 méter magasról induló, 2500 méter hosszú pálya, amin akár 130 km/órás sebességre is fel lehet gyorsulni, de Szlovéniában és Olaszországban is számos hasonló pálya működik.

Címlapkép forrása: Getty Images