Felbolydult a teljes lakáspiac, annyi beruházás jelent meg egy kelet-magyarországi városban

Több tényező mellett a stabil munkaerőpiac a stabil lakáspiac egyik alapja, ami támogatja a lakások iránti folyamatos fizetőképes keresletet. A mostanihoz hasonló piaci lassulás időszakában különösen nagy a jelentősége ennek, amit bizonyos településeken egy-egy nagyobb beruházás is képes befolyásolni. Ahogy korábbi cikkünkben jeleztük, a következő időszakban azokat a vidéki térségeket mutatjuk be, ahol a beruházásoknak vagy más pici folyamatoknak köszönhetően a jövőben is izgalmas időszak jöhet a lakáspiacon. Az első állomás Debrecen.

BMW és CATL. Két beruházás, ami a következő években erősen befolyásolni fogja Debrecen munkaerőpiacát. Az autó és az akkumulátorgyár által teremtett munkahelyek viszont csak kiegészítik az ország második legnagyobb városában azokat a korábban létesült nagyobb beruházásokat, amik a munkaerőpiac szempontjából ugyancsak meghatározók voltak. A 2017 és 2022 között bejelentett működőtőke-beruházások tekintetében elképesztő a város más, vidéki térségekkel összehasonlított volumene.

Az öt év alatt bejelentett közel 4100 milliárd forintnyi beruházás annyi, mint a sorban következő 12 további város együttes értéke.

Mindez a lakáspiacot sem hagyja érintetlenül.

Felbolydult a lakáspiac

"Teljesen felbolydult a város az első nagy bejelentés óta, miszerint a BMW nálunk építi meg a legújabb gyárát. Sokan 20-30 százalékkal emelték meg az ingatlanuk árát másnapra. Azóta töretlen a fejlesztések sora és a gyárak nyitása városunkban. Viszont fontos lenne tisztán látni a tulajdonosoknak is az összefüggéseket.

A fő célpontot nem a családi ingatlanok jelentik a városba érkező munkavállalók és beruházók számára, mivel ilyen embermennyiséget nem szétszórva szeretnének elhelyezni.

Nem is valószínű, hogy felvásárolják ezeket, így ezzel magyarázni a magas árazást nem egészen reális." - világított rá Czibi Zoltán, az OTP Ingatlanpont debreceni irodavezetője.

A Duna House 2022-es értékesítési adatai alapján a debreceni átlagos négyzetméterárak 2020-hoz képest 57%-kal, 2021-hez képest 34%-kal emelkedtek az összes ingatlantípust figyelembe véve. Közel azonos emelkedés mutatkozik meg a Hajdú-Bihar megyei árak tekintetében is.

A tavalyi első féléves értékesítési adatok alapján az átlagos négyzetméterár Debrecenben 650 ezer forint, az átlagos lakásár pedig 41 millió forint volt.

Míg a pandémia évében egy hozzávetőleg 70 négyzetméteres otthont átlagosan 29,5 millió forintért lehetett megvásárolni Debrecenben, addig 2022-ben 10 millióval drágábban már csak 10 négyzetméterrel kisebb ingatlant kaphatott az ügyfél. Nem véletlen, hogy jövedelemarányosan nézve Debrecen még Budapestnél is drágábbnak számít.

A legnagyobb fejlődést a Dobozi lakótelep érte el az utóbbi években.

Szépen megújult a környező terület és sok fiatal találta meg új otthonát ezen a részen. A legnagyobb kereslet pedig a belvárosi telkekre van, ott épül ugyanis a legtöbb új társasház, a lehetőségek viszont erősen korlátozottak lettek mára." - tette hozzá az OTP szakértője.

Az értékesített új építésűek aránya továbbra is 20 százalék körüli Hajdú-Biharban, ami azt mutatja, hogy az országos adatokhoz viszonyítva Debrecenben magas az értékesített új építésű otthonok aránya.

Ahogy azonban az ország nagy részén, úgy Debrecenben is érezhető volt 2022 második felétől a lakáspiaci lassulás. A szakember szerint a hirdetési árakat nézve még nem olyan nagy a visszaesés, az eladási árakban azonban ez már sokkal inkább érezhető. Az erősen csökkenő kereslet erősen csökkenő árakat eredményezett. Még ha ezt sok tulajdonos nem is akarja belátni, a számok ezt támasztják alá. A megmaradt vevők árérzékenyek lettek, így inkább kötnek kompromisszumot a lakás típusát nézve, ha azt jó áron meg tudják vásárolni.

Így látják a várost a befektetők

A Duna House szakemberei szerint a befektetők számára legkedveltebb területet továbbra is az egyetemek vonzáskörzete jelenti, a lokáció elősegíti ezen ingatlanok könnyebb kiadhatóságát. A bérleti piacon kereső diákok előtérbe helyezik a választás során az egyetem közvetlen közelében és a belvárosi területen elhelyezkedő ingatlanokat, míg a városba költöző külföldiek előszeretettel költöznek a nemzetközi iskola közelébe, Debrecen Pallag városrészébe.

Az OTP szakértője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az árak mostanra elérték azt a szintet, amin már nem számít jó befektetésnek egy lakás. Mivel a jelenlegi piacon az árak csökkennek, tovább romlik a befektetők vásárlási kedve.

Mit hoz a jövő?

A lakáspiaci lassulás tehát Debrecent sem kerülte el, de a jövőben várható beruházások ennek hatásait enyhíthetik. Akik ugyanis a fent említett két gyár munkalehetőségeinek valamelyikével szeretnének élni, várhatóan nem fogják a nagyobb távolságról történő ingázást választani, hanem akár az ország más pontjairól is átköltöznek majd Debrecenbe és vonzáskörzetébe, így a gyárépítésektől a szakértők a helyi ingatlanpiac élénkülését várják. A nagyobb érdeklődés és ingatlanpiaci aktivitás pedig az árakra is hatással van mind a beruházások közvetlen, mind azok tágabb környezetében, így Debrecen várhatóan továbbra is népszerű lesz az otthonteremtők körében, ami hosszabb távon is stabil lakáspiacot eredményezhet.

Címlapkép forrása: Getty Images