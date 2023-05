Jól indult, de menet közben félrecsúszott a Balaton beépítésének szabályozása

Az ország első átfogó fejlesztési terve 1958-ban a Balatonra készült el, a tópart turisztikai célú fejlesztésének kezdete azonban sokkal régebbre nyúlik vissza. A Balaton urbanizációjának az első lökést az 1861-ben megépült Déli Vasút jelentette, ami közvetlen közlekedési kapcsolatot teremtett a déli part és a főváros között - mondta el a lapnak a szakember. Ennek célja ugyanakkor még az Adria elérése volt, a Balaton 1920 után, az új határok miatti bezárkózással kezdett felértékelődni.

A múlt század elején még főként az arisztokrácia építkezett a Balatonnál, ahol olyan villák épültek, mint Budán, a Tátrában vagy az Alpokban. A két világháború között kezdett megjelenni a középosztály és vele együtt az egyszerű, kisebb nyaralóépületek.

Portfolio Balaton Business Forum 2023 A Balaton fejlesztésének jövőjével kapcsolatos kérdések kiemelt témaként szerepelnek a június 8-i Portfolio Balaton Business Forum 2023 konferencián. Részletekért kattints!

Az első szabályozások

A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet által 1931-ben rendezett konferenciasorozat volt az első, ahol építészek, mérnökök, közlekedési és vízügyi szakértők beszéltek a tó szabályozatlan építkezéseiről, aminek hatására, állami kezdeményezésre létrejött a Balatoni Intéző Bizottság (BIB), hogy átfogóan foglalkozzon a tó fejlesztéseivel - emelte ki a kutató.

Magyarországon például vidéken a Balatonnál volt először építészeti hatósági kontroll: Siófokon a műszaki kirendeltségen nemcsak jogászok nézték át a terveket, hanem az építészeti minőség szempontjából is elbírálták a beadványokat. Már a 40-es évek elején felmerült egy egységes fejlesztési koncepció kidolgozása, de ez végül a második világháború miatt nem valósult meg, sőt a BIB is megszűnt és csak 1957-ben szervezték újjá.

Wettstein Domonkos BME Urbanisztika Tanszék, egyetemi adjunktus, tanszékvezető-helyettes Wettstein Domonkos építész, a BME Urbanisztika Tanszék egyetemi adjunktusa, kutatási területe a Balaton régió tervezéstörténete. 2010-ben végzett a BME Építészmérnöki karán, 2019-ben szerzett PhD foko Tovább … Tovább Wettstein Domonkos építész, a BME Urbanisztika Tanszék egyetemi adjunktusa, kutatási területe a Balaton régió tervezéstörténete. 2010-ben végzett a BME Építészmérnöki karán, 2019-ben szerzett PhD foko

A balatoni idegenforgalom fejlesztése a forradalom leverése után vált ismét fontossá, az 1958-as regionális tervet is ezt követően, az Építésügyi Minisztérium megbízásából dolgozták ki. Ebben merült fel először az, hogy a Balaton befogadóképessége korlátozott, és hogy a települések összeolvadásának az északi parton gátat kell szabni. A tervben szó esik a természeti értékek és a hagyományos szőlőterületek megőrzésének fontosságáról, valamint a bányászat leállításáról, viszont már azzal is számol, hogy a Balatonnál a korábbinál jelentősen nagyobb tömeg fog nyaranta megjelenni, akiket el kell helyezni, a megfelelő infrastruktúrát és kikapcsolódási lehetőséget biztosítani számukra.

Ez azonban egy kompromisszumokkal járó kettős helyzetet teremtett, aminek eredménye az lett, hogy inkább az északi partot próbálták megvédeni, míg a déli parton engedélyezték a feltöltéseket. Ennek eredménye lett például a siófoki régi villasor elé épülő új szállodasor. Ez a folyamat nemcsak Magyarországon zajlott le, ekkoriban épültek fel a spanyol, olasz vagy a bolgár tengerparton is a szállodasorok.

A regionális terv megvalósulását a megerősödő helyi tanácsok akadályozták, érveket hozva az újabb parcellázások mellett, amihez a 60-as években erősödő nyugati turizmus is hozzájárult.

A szakértő szerint ez a többirányú nyomás lehetetlenítette el a koncepciót és sajnos a 70-es évek óta is úgy tűnik, hogy a fejlesztési nyomás hatására minden terv felbomlik. Bár ma is létezik területrendezési koncepció, a Balaton mégis egyre jobban beépül, amihez az utóbbi évek nagyobb beruházásai is hozzájárultak.

Portfolio Property X 2023 A hazai ingatlanpiac különböző területei kiemelt figyelmet kapnak a június 7-i Portfolio Property X 2023 konferencián. Részletekért kattints!

Címlapkép forrása: Shutterstock