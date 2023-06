Szállodakomplexum épül Balatonfüred belvárosában. A 22,5 milliárd forint értékű Le Méridien resort a tervek szerint 2025 tavaszától fogadja a vendégeket - közölte Szepesi Richárd projektalapító.

A 102 szobás, ötcsillagos szálloda mellett a balatonfüredi BalaPort projektben 200 férőhelyes mélygarázs, 4 étterem és 24 luxus apartman is épül, valamint a kikötői infrastruktúrát is fejlesztik. A komplexumban kültéri és beltéri medencék, fitness terem és spa, valamint szaunapark is létesül mintegy 3000 négyzetméteren.

Silvija Lovreta, a Marriott International dél- és kelet-európai szállodai fejlesztési igazgatója elmondta, hogy a Marriott International magyarországi portfóliója eddig hat szállodát foglal magában, köztük a The Ritz-Carlton Budapest, a Budapest Marriott Hotel, a Matild Palace, a Luxury Collection Hotel Budapest.

Szepesi Richárd nevéhez már több szálloda is köthető, egyebek mellett a Bambara Hotel, a Shiraz Hotel fejlesztése és üzemeltetése, valamint az utóbbi évek turisztikai fejlesztései közül a tokaji Minaro Hotel Tokaj és Rendezvényközpont és a Balaton déli partján a BalaLand Hotel, FamilyPark és Residence.

Címlapkép forrása: Getty Images