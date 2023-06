Rekordmennyiségű diákszálló épül Európa-szerte

Több mint 11,5 milliárd eurót fektettek Európában kifejezetten diákok számára épülő szállásokba 2022-ben, azonban a fejlesztési volumen ellenére ez csupán a kereslet 15 százalékát fedi le a kontinensen. A magyar piac még késlekedik, miközben a becslések szerint már most több ezer szobára lenne szükség - derül ki a CBRE elemzéséből.

A nemzetközi adatok alapján folyamatosan nő a célzottan diákszállónak épített komplexumok (PBSA-k) iránti kereslet Európában. A növekedés fő mozgatórugói közé tartozik az angol nyelvű programok emelkedő száma, a magas színvonalú oktatás és az alacsony tandíj, melyek miatt az EU-n kívüli hallgatók számára egyre vonzóbbá válnak az uniós egyetemek.

Bár 2022-ben több mint 11,5 milliárd eurót fektettek Európában kifejezetten diákok számára épülő szállások fejlesztésébe, ez mindössze a kereslet 15 százalékának befogadására lesz elegendő. A megugró keresletnövekedés jelentős bérletdíj-növekedést is eredményezett európai szinten, ezért több ország kormányzati intézkedésekkel is igyekszik ezeket a fejlesztéseket támogatni.

Magyarországon 10 000 férőhelyre lenne szükség

„Úgy látjuk, Magyarországon a PBSA-piac fejlődésére még várni kell néhány évet. Azoknak, akik ilyen típusú szállást szeretnének, egyelőre a magánbérleti piacon kell megoldást találniuk. Pedig a kereslet már most megmutatkozik: Budapesten 5-10 000 szobára lenne szükség ebben a kategóriában, és Debrecenben is megjelent már az igény a speciálisan diákoknak kialakított szobák iránt. Ráadásul az egyetemek vonzerejét is megnövelnék az ilyen típusú szállások mind a hazai, mind a külföldi hallgatók számára” – mondta el Tóth Csaba, a CBRE magyarországi hotel üzletág igazgatója.

És bár a kereslet már megmutatkozott a hazai piacon, a magas építési árak, valamint a hosszabb távú kiadásra vonatkozó bérleti díjak kedvezőtlen, 27 százalékos forgalmi adózása egyelőre óvatosságra inti a fejlesztőket és a befektetőket is Magyarországon.

„Biztató, hogy a professzionális, nemzetközi szereplők már keresik a lehetőségeket Budapesten és érezhető, hogy a lakásbérlés piaca is átalakulóban van Magyarországon. Ez az időszak 2-3 évet vehet igénybe, amíg ezek az új szegmensek kialakulnak és beérnek” – tette hozzá Tóth Csaba.

Miért más, mint egy kollégium?

A PBSA jóval több mint egy kollégium és túlmutat a hagyományos szállásokon, inkább nevezhető szolgáltatásnak, ahol a diákok lakhatnak, dolgozhatnak, tanulhatnak, szocializálódhatnak és szórakozhatnak. A PBSA-k üzemeltetői egyaránt kiemelt figyelmet fordítanak a szolgáltatásokra és a vonzó terek kialakítására. A befektetők számára is vonzó megoldás, hiszen a bérleti szerződések hosszabb távra, minimum 10-12 hónapra szólnak, és amennyiben az adott lakásbérleti piac magas bérleti díjakkal bír, a PBSA mindenképpen egy nagyon keresett és fenntartható termékké tud válni a szakértők szerint.

Címlapkép forrása: Getty Images