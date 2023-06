A régi, de felújított épületeké a jövő - Így is lehet értéket teremteni, nem kell mindig újat építeni

Több, mint 260 vállalatvezető részvételével készült el a KPMG Global Construction Survey 2023-as nemzetközi kutatása, a mérnöki és építő vállalatok, valamint a fejlesztők válaszai alapján a többség optimistán tekint az építési piac változásaira, a prioritások között olyan tényezőket említettek, mint a munkaerő megtartása és bevonzása, valamint a karbonkibocsátás csökkentése. A megkérdezettek csupán fele válaszolta azt, hogy 2023-ban a projekteket időben be tudják fejezni. A jövőt illetően a megkérdezett magyar építési piaci szakértők egyetértettek abban, hogy többek között a meglévő épületállomány felújítása, a retrofit lesz az új irány, ez fog igazán értéket teremteni a jövőben.

A piaci turbulencia, a beszállítói láncok zavarai, a költségnövekedés, a források korlátozottsága, a globális kihívások elleni védekezés egyik legfontosabb lépése a költségbecslések pontosságának növelése lenne a az EMEA-régióban (Európa, Közel-Kelet és Afrika) végzett felmérésben megkérdezettek 83%-a szerint - ismertette Dános Pál, (associate partner, a KPMG ingatlan tanácsadásért felelős vezetője) az adatokat.

Báthory Balázs (vezérigazgató-helyettes, Market Építő Zrt.) elmondta, hogy a rugalmas, de mélyebb tervezés, lehet a megoldás egy pontos költségbecslés elkészítéséhez, illetve a projektek csúszásának elkerülésére. Ütemtervezés, pénzügyi tervezés és építészeti tervezésre van szükség. Kelemen Csaba (elnök, KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.) hozzátette, hogy a műszaki előkészítettség javítása, az építési lánc szereplőinek összefogása kritikus pont abban, hogy a hibák minimalizálhatók legyenek. Tóth Attila (elnök, CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt.) kiemelte, hogy a jövőben döntő lesz, hogy mennyire tudunk az innováció irányába haladni.

A magyar piac kapcsán Gereben Mátyás (country manager, CPI Property Group) elmondta, hogy vannak tényezők, amelyekre a jelen időszakban nincs a piaci szereplőknek ráhatása, ilyen a régió kockázati besorolása, az inflációs környezet, a geopolitikai folyamatok negatív hatása.

A nemzetközi piaci véleményeket tükröző felmérés alapján az állami beavatkozás is lényegesen befolyásolja az építési szektort, a megkérdezettek több, mint 30%-a szerint. Emellett az ESG szempontoknak való megfelelésre is egyre nagyobb hangsúly kerül.

Hogyan mászik ki a magyar építőipar a gödörből?

2023 első negyedévében az elmúlt 10 év legkevesebb induló projektjét regisztrálták. A lakásfejlesztési aktivitás várhatóan a 2016-os szintre esik vissza idén, míg az irodaépítési aktivitást a teljes bizonytalanság jellemzi. Az 'A' kategóriás irodaépületek magas bérbeadottság mellett, de 30-40%-os napi valós kihasználtsággal működnek. Az új irodaprojektek száma is 30%-kal csökkent 2023 első negyedéve és 2022 első negyedéve között. Mi lehet egy ilyen helyzetben a stratégia? - tette fel a kérdést Dános Pál.

Báthory Balázs szerint az ellenállóképesség fejlesztése, illetve az ennek mentén való stratégiaalkotás a válasz az éppen aktuális gazdasági hullámzásra. A vállalati tevékenység diverzifikálásával, a rugalmassággal, a hatékony működéssel egy nehezebb időszak is jól átvészelhető. Tóth Attila elmondta, hogy nagy hiányossága a magyar építőiparnak, hogy nincs egy általános stratégiája a különböző időszakokra vetítve, minden szereplő a saját stratégiáját igazgatja. Kelemen Csaba hozzátette, hogy nem feltétlenül baj, hogy mindenki más stratégiát követ, de érdemes ezeket egy mederbe terelni.

Hogyan változik az ingatlanpiac?

Gereben Mátyás elmondta, hogy a változó világ igényeire reagálni kell, 5 éve még lényegében betont adott el, adtott bérbe egy irodaház-tulajdonos, most szolgáltatást nyújtanak bérbeadóként, a bérlők ugyanis elvárják, hogy az irodaházak kiszolgálják őket.

Tóth Attila szerint az előregyártás előretörésére érdemes az építőiparban készülni, a felépülő ingatlanok egyre több eleme készül majd el a gyárban, és kevesebb építésre lesz szükség a terepen. Kelemen Csaba hozzátette, hogy ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy a jövőben kevesebb munkaerőre lenne szükség, az előregyártáshoz is kell erőforrás, ez viszont sokkal jobban kontrollálható, tervezhető, mint az építkezés helyszínén.

Báthory Balázs szerint a minőségi irodából továbbra is hiány van, most megtorpanást láthatunk, ami a gazdaság hullámzásából fakad, de 3-5 év múlva hiány lesz a modern, flexibilis, energiahatékony irodaházakból. Több retrofit átalakításra is lehet számítani, régi épületek új funkciót kaphatnak ezáltal. Az ESG szempontoknak való megfelelés is ebbe az irányba mutat, ehhez kell alkalmazkodnia többek között a szabályozásnak. Gereben Mátyás a skandináv országok példáját hozta fel, ahol azzal teremtenek értéket, hogy már meglévő, régebbi épületeket újítanak fel, alakítanak át. Ehhez természetesen keresletre is szükség van, Magyarországon hiány van abból a keresletből, ami meg tud fizetni egy felújított, minőségi irodaházat. Sokkal fenntarthatóbb irány az, ha a meglévő portfólióra koncentrálunk, nem beszélve arról, hogy mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy hogyan alakul a városaink arculata.

Inkább a meglévő épületállomány minőségének javítása az értékmegőrzés kulcsa, de ehhez szabályozási támogatás is kell, mert jelen pillanatban a fenntarthatóság felé való elmozdulást sok szabály éppen ellehetetleníti.

- mondta el Gereben Mátyás.

Tóth Attila hozzátette, hogy a green retrofit jelenti a jövőt, ettől nem lesz rosszabb sem az építészet, nem lesz kevesebb az épület értéke sem.

Címlapkép: Shutterstock