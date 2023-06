Helyzetbe hozza a kormány a magyar építőipari vállalkozásokat

Az MGYOSZ Csúcstalálkozó-sorozatának idei második rendezvénye az építési vállalatok, illetve az építési beruházások jövőjéről szólt. Az eseményen Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára, Nyul Zoltán, magasépítési beruházásokért felelős helyettes államtitkár, illetve Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) elnöke és az MGYOSZ-BusinessHungary alelnöke tartott előadást a magyar építészeti beruházások helyzetéről, illetve a beruházási kerettörvényről.

Lánszki Regő építészeti államtitkár az új beruházási kerettörvény kapcsán elmondta, hogy a cél egy kiszámítható és átlátható beruházási rendszer létrehozása, ami megváltoztatja többek között az engedélyeztetés és a tendereztetés módját is. A jogszabály újraszabályozza az állami építési beruházások teljes „életciklusát” az előkészítéstől a tervezésen, kivitelezésen át az üzemeltetésig, különös figyelemmel a költséghatékonyság és a fenntarthatóság szemlélet elvére.

Célunk, hogy az állami beruházásoknál olyan magyar cégeket részesítsük előnyben, melyek magyar munkaerőt alkalmaznak, magyar alapanyagokat használnak, így a haszon is magyar kézben marad.

- mondta az építészeti államtitkár.

Kiemelte, hogy az új tervezet ezen felül csökkenti a jogi és adminisztratív költségeket, illetve

bevezetik a tervezők és a kivitelezők értékelését is.

Ennek célja a magasabb minőség elérése, illetve a folyamat átláthatóságának és hatékonyságának növelése. Szigorítja a beépítési területek engedélyezését, és támogatja a barnamezős beruházásokat. A tervezet alapján csökkentik a szektor import kitettségét az építőipari alapanyagok területén, sőt, ha szükséges, akár kiviteli tilalmat is bevezethetnek a magyar építőipari alapanyagokra. A törvényjavaslat szabályozza az építési beruházások költségeinek nyomon követését, valamint különböző törekvésekkel támogatja a szakemberhiány csökkentését, az iparág automatizációját, digitalizációját és a gazdaság kifehérítését is. Az új törvény évtizedekre meghatározza az egész szektort azzal, hogy jelentős újításokat vezet be, illetve olyan építészeti alapelveket fektet le, amelyeket az egész beruházás folyamatára pozitív hatással lesznek.

Nyul Zoltán helyettes államtitkár az állami beruházási feladatok lebonyolításáról és az előkészítés fontosságáról beszélt. Kiemelte, hogy az építési és közlekedési minisztérium strukturális változása is azt a célt szolgálja, hogy kiaknázzák a szektorok közötti szinergiákat, illetve hogy mindenhol a legjobb gyakorlatot alkalmazzák a magasabb színvonalú projektvégrehajtás érdekében.

Koji László, az ÉVOSZ elnöke és a MGYOSZ alelnöke üdvözölte, hogy a minisztérium fontosnak tartotta a szakemberek bevonását és az egyeztetést, így a szakma fontos javaslatai benne vannak a törvényjavaslatban.

