Új székházat épít az MBH Bank Budapest XIII. kerületében. A több toronyból álló épületegyüttes a tervek szerint 2026 elejére épülhet fel a bank igényeire szabva.

A társaság az MBH Bankcsoport a vonatkozó testületi döntésének értelmében egy külföldi ingatlanfejlesztőtől veszi meg a Budapest XIII. kerület Róbert Károly körút 23. alatti irodaház projektet. A Róbert Károly körút és a Váci út sarkán elhelyezkedő, most megvásárolt, közel 13 ezer négyzetméteres telek szolgál majd a székház alapjaként.

Sustainable World 2023 Az épületek fenntarthatósági aspektusairól és az ESG szempontokról is szó lesz a szeptember 12-i Sutainable World konferencián, amin az MBH Bank képviselője is részt vesz.

A bank a döntés előtt több lehetséges helyszínt is alaposan megvizsgált. A kiválasztásnál lényeges szempont volt az elhelyezkedés, hogy a leendő épületegyüttes a város szinte minden pontjáról könnyen megközelíthető legyen gépjárművel és tömegközlekedéssel egyaránt. Fontos szerepet játszott a döntésben a projekt készültségi szintje és a már megkezdett építési munkálat is. A területen bizonyos mélyépítési munkák és alépítmények már elkészültek, így az épületegyüttes egy része 2026 elejére fel is épülhet. A székház tulajdonosa és fejlesztője az MBH Bank MBH Domo nevű leányvállalata.

Bár a közlemény nem említi a külföldi tulajdonos kilétét, nem kizárt, hogy a HB Reavis fejlesztésében megvalósult Agora projekt telkének egy részét megvásárolva építi fel új székházát a bank. A helyszín kapcsán további érdekesség, hogy a közelben található a Raiffeisen és az Erste központja, valamint az OTP Bank néhány éve átadott irodaháza is.

Címlapkép forrása: Shutterstock