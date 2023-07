Megszűnik a CSOK - Milyen hatással lesz ez a lakáspiacra?

Jövőre megváltozik az igényelhető állami támogatások rendszere. Akik a CSOK és a babaváró támogatás segítségével szeretnének lakóingatlant venni, azoknak érdemes sietniük. Különösen, ha a leendő családanya 30 évnél idősebb és a család nem kistelepülésen tervezi az otthonát. A mostani ingatlanpiaci helyzet még kedvező lehetőségeket is tartogathat a vásárlóknak - derül ki az ingatlan.com elemzéséből, amely azt is bemutatja, hogy a CSOK és babaváró hitel iránt érdeklődő 30-39 éves házaspárok milyen lakóingatlanokat keresnek leginkább.

“Azzal, hogy a jelenlegi kilátások szerint az év végén kifutnak a CSOK-os támogatások, a gyermekvállalást és lakóingatlan-vásárlást tervező házaspárok extra keresletet hozhatnak a lakáspiacra. Nekik a babaváró támogatás is lényeges tényezőt jelenthet a vásárlásban. Bár ez a lehetőség jövőre is megmarad, jelentősen szigorodnak az életkorra vonatkozó feltételek. Azért is érdemes sietni a CSOK-ra jogosult pároknak, mert jövőre a nagyvárosi CSOK kivezetésével számos egyéb kedvezmény is megszűnhet. Az illetékmentesség és a kedvezményes CSOK-hitel akár több millió forinttal több támogatást jelenthet a vevőknek idén, mint jövőre.” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Ilyen ingatlanba költöznének a 30-as babaváró igénylők

Az állami támogatások iránt is nyitott harmincas korosztály kétharmada családi ház, ikerház vagy sorház vásárlását tervezi, tégla és panellakások iránt 35 százalékuk érdeklődik. Az érintettek 27 százaléka 20-39 millió forintért eladásra kínált ingatlanok iránt érdeklődik, 26 százalékuk pedig 40-59 milliós árkategóriában keres otthont magának. További 15 százalékuk a 60-79 milliós sávba tartozó ingatlanok kínálatából választana, 8 százalékuk pedig összesen 80-99 milliót tudna rászánni a vásárlásra. A 100 millió forintnál drágább lakóingatlanok iránt az érintett családok 8 százaléka érdeklődik.

A babaváró támogatás és CSOK segítségével vásárló 30-asok közül a legtöbben Budapest XIV., XIII. és III. kerületében érdeklődnek az eladó ingatlanok iránt. A fővároson kívüli keresletet tekintve az agglomerációhoz tartozó Érd és Dunakeszi mellett Debrecenben, Szegeden, valamint Kecskeméten a legélénkebb az érdeklődés.

Címlapkép forrása: Getty Images