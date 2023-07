Átalakítaná a B kategóriás jogosítvány megszerzésének feltételeit Lázár János

Az augusztus 1-jén hatályba lépő, az építőipar jövőjét is erősen meghatározó állami beruházások rendjéről szóló törvényről beszélt ma Lázár János, építési és közlekedési miniszter. A törvény ismertetése mellett azonban újságírói kérdésre a közúti közlekedés biztonsága kapcsán is elmondta elképzeléseit, többek között kiemelte, hogy a KRESZ felülvizsgálatára lenne szükség és a B kategóriás jogosítvány megszerzésének feltételeit is felül kell vizsgálni.