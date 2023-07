Jönnek a felvételi ponthatárok - Nem érdemes kivárni a lakáskereséssel

Ne halogassák a szálláskeresést! - ezt javasolja az OTP Ingatlanpont szakértője a fővárosi tanévkezdésre készülő diákoknak, mivel a júliusiaknál olcsóbb ajánlatok már nem várhatók az évnyitókig, így a ponthatárok július 26-i kihirdetése után érdemes azonnal nekiállni a lakáskeresésnek.

Kifejezetten nehezedtek a lakhatási körülmények a legutóbbi tanévkezdés óta. Míg a tavalyi második félévben határozottan mérséklődött a lakbérek emelkedésének üteme, a KSH friss statisztikái szerint ez év elejétől felgyorsult a folyamat. A májusi jellemző lakbér országosan 15,6 százalékkal, Budapesten pedig 16,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

A budai és a pesti belváros lakásárait eleve nem a hallgatók pénztárcáihoz szabják. Számukra az egyetemekhez közeli negyedek, főleg a XI., IX., VIII. kerületek lehetnek a leginkább vonzók, ám az emelkedő árak egyre inkább szorítják őket innen is kifelé, jóllehet a VIII. kerület még mindig ígéretes vadászterület, ott a jobb környékeken is vannak még elérhető árú ingatlanok.

A lakbérek emelkedése nyomán a befektetői érdeklődés is nő, néhány tulajdonos elkezdte a korábban airbnb-s lakásait hosszabb távra kiadni, mert így kevesebb gonddal juthatnak, bár kisebb, de stabil bevételhez. Emellett viszont nő a rövidtávú kiadással foglalkozók száma is, akik most már nem csupán a belvárosban - ahol a helyi szabályok miatt egyre nehezebbé vált az airbnb-üzemeltetés - keresik az erre alkalmas lakásokat. A nyárral megérkeztek a turisták, egy hónap múlva pedig kezdődik az atlétika világbajnokság is, ami extra keresletet teremthet a fővárosi szálláshelyek iránt.

Korábban, a lakásárak dinamikus emelkedésének idején számos család élt azzal a lehetőséggel, hogy 4-5 évnyi bérlés helyett inkább megvettek egy lakást, aminek addig is nőtt az értéke, amíg a gyerek tanult. Bár dinamikus lakásáremelkedés a következő években nem várható, árcsökkenés sincs kilátásban, így aki megteheti, annak akár ma is jó stratégia lehet a szükségesnél egy kicsit nagyobb lakást venni, amibe a diáktársakkal együtt költözve a rezsi megosztása miatt könnyebb lehet finanszírozni a tanulóéveket.

