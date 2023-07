0 Ft-os rezsi egy kelet-magyarországi zsákfaluban - Mégis hogyan?

Egy holland pár a borsodi Irotán épített fel klímasemleges szálláshelyeket, tavaly 300-nál is több vendéget fogadtak. De mégis hogy kerülnek Borsodba, milyen hatást gyakorolnak a környékre, és mit tanultak ők a helyiektől? Képriport.

Jeroen és Lennard holland vállalkozók 2007-ben érkeztek Budapestre. Először csak egy évig terveztek maradni, de nem sokkal később meglátogatták egy barátjukat a borsodi Szalonnán és maradtak. Beleszerettek az ottani tájba és lehetőséget láttak Kelet-Magyarországban.

Borsod szerintük egy rejtett kincs.

Jeroen van Drunen és Lennard de Klerk holland vállalkozók 2007-ben érkeztek Magyarországra. 2010-ben vásároltak meg egy romos kúriát Irotán, amit felújítottak és lakóhelyükké alakítottak át. Nem sokkal később kezdték el megépíteni turisztikai céllal az EcoLodge-ot.

Szalonna környékén kerestek ingatlant, végül a közeli Irota településen vettek egy romos kúriát, amit 2010 és 2013 között újítottak fel. Ez a ház teljesen klímasemleges lett, majd pedig 2016-ban felépítettek három hatszemélyes luxusvillát, így született meg az azóta turisztikai célra hasznosított EcoLodge.

Céljuk az volt, hogy fellendítsék a kelet-magyarországi turizmust és bebizonyítsák, a nyaralás nemcsak Budapesten vagy a Balatonnál lehetséges, a luxus és a fenntarthatóság pedig nem zárják ki egymást.

A házak tetején napelemek vannak, mosáshoz, a WC öblítéséhez esővizet használnak. Komposztálnak, nem permeteznek, fával tüzelnek, elektromos autót használnak, a három luxusvilla és kúria szigetelését pedig régi újságpapírok segítségével oldották meg.

Az EcoLodge az első és eddig egyetlen klímasemleges nyaralóhely Magyarországon.

Ezeknek a házaknak a megépítése körülbelül 30%-kal drágább, mint egy hagyományosé, de rövid időn belül megtérül. A napelemek segítségével csak az áram egyharmadát használjuk fel, a kétharmadát eladjuk. Így az üzemeltetési költségünk nulla forint, azaz nincs sárga csekk

- mondta Lennard.

Az EcoLodge rendelkezik egy közös, természetes úszómedencével is.

Irota egy 50 fős zsákfalu, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A helyiek kedvesen fogadták őket, bár sokan nem értették, hogy két tehetős holland miért pont egy kelet-magyarországi faluban látta meg a lehetőséget.

Megpróbáltuk azokat a dolgokat csinálni, amit a helyiek. Elkezdtünk mi is veteményest kialakítani és templomba járni

- közölte Jeroen.

A faluban nincs bolt, sem posta, de kocsma, orvosi rendelő, iskola és óvoda sem található a településen. Egy mozgóbolt jár csak a faluban keddenként, amit Tímea üzemeltet, ő Lengyelországból hoz árut, így a helyiek lengyel boltosnak hívják. Felcsendül a magyar népmesék zenéje, ebből tudják az irotaiak, hogy megérkezett a mozgóbolt.

Tímea a fehér furgonja oldalát felnyitja és már nyitva is van a vegyesbolt. A pék szintén hetente egyszer jár, a postás viszont minden nap.



Tímea, a lengyel boltos. A mozgóbolt hetente egyszer, keddenként megy Irotára és a környékbeli falvakba.

Irota polgármestere, Miklós László örül a hollandoknak. Ő is tudja, mennyi kiaknázatlan lehetőség rejlik az itteni kézműves termékekben: többen is foglalkoznak méhészettel, valamint termesztenek zöldséget, gyümölcsöt, amiből szörp, pálinka és lekvár is készül.

Ha több pénz és figyelem jutna ezeknek a jó dolgoknak és embereknek a bemutatására, az felülírhatná a Borsodról és a borsodiakról kialakult sztereotípiákat

- teszi hozzá László.

Miklós László, Irota polgármestere.

A hollandok – ahogyan az irotaiak hívják őket – sokat tanultak a helyiektől, a helyiek pedig tőlük. A faluban már hét napelemrendszer van, Jeroen angolt korrepetál, Lennard pedig előadást tartott arról, hogy hogyan lehet hatékonyan és olcsóbban tüzelni.

Jeroen és Lennard fontosnak tartotta azt is, hogy a helyieknek tudjanak munkát adni, így a lokálpatrióta Ildikó és a szomszéd faluban élő Elemér is náluk dolgozik. Ildikó recepciós, mos, takarít, Elemér pedig a kerti munkákat végzi el.

Ildikó Irotán született és nőtt fel. Szinte a kezdetektől az EcoLodge recepciósa, emellett mos, ágyaz és takarít.

2022-ben 319 vendég járt az EcoLodge-ban, ebből 256 volt magyar, de érkeztek hozzájuk Hollandiából, Angliából, Németországból és Szlovákiából is. A legtöbben egy körút kapcsán töltenek el 3-4 napot náluk.

Nem mindenki célzottan ide érkezik, de aki egyszer nálunk jár, az mindig visszatér. Van csend, nyugalom, tiszta levegő és látnivaló is a környéken

- meséli a holland pár.

Lennard és Jeroen igyekeznek minél több húsmentes napot tartani. A helyiek kezdetben nem értették őket, de azóta ez megváltozott és már többször kértek tőlük húsmentes recepteket is.

A legnagyobb probléma szerintük, hogy Borsodnak a hírneve sokkal rosszabb, mint a valóság.



Továbbá ha könnyebben lehetne megközelíteni a környék falvait, akkor több befektetés érkezne a környékre, így pedig a turizmusból is jobban profitálnának.

Jeroen és Lennard amit tudtak, megépítettek, felépítettek. Leginkább már csak adminisztratív feladatok vannak az EcoLodge kapcsán. Jeroen jelenleg történelmi könyvet ír, Lennard pedig az orosz-ukrán háború klímaváltozásra gyakorolt hatását kutatja. Most tovább terveznek menni, új kihívásokat keresni. A három luxusvilla és kúria eladó, de nem sietnek, mert nagyon megszerették azt, amit felépítettek.

