Ezzel a módszerrel élénkítenék a lakáspiacot a távolkeleti nagyvárosban

Hongkongban a lakásárak 0,5%-kal csökkentek májushoz képest, ami a második egymást követő hónapban jelent csökkenést. A visszaesést a további kamatemelésekre való várakozásnak és a város gazdasági jövőjébe vetett fogyasztói bizalom csökkenésének tulajdonítják. Mindez annak ellenére következett be, hogy a Hongkongi Monetáris Hatóság bizonyos értékhatárig az LTV érték felső határának emelésével ösztönözni próbálta a potenciális vásárlókat.

A hongkongi lakáspiacon már a második egymást követő hónapban csökkentek a lakásárak, ami nagyrészt a további kamatemelésekre való várakozásnak és a város gazdasági jövőjébe vetett fogyasztói bizalom hiányának tudható be. A piacra érkező új lakások kínálata továbbra is erős, a lakásárak májusi csökkenését az eredeti 0,7%-os becslésről 0,9%-ra korrigálták. Ennek ellenére a lakásárak az idei év első felében 4,3%-os növekedést mutattak, miután 2022-ben jelentős, 15%-os csökkenés következett be.

A világ egyik legdrágább ingatlanpiacával rendelkező Hongkongban a bankok várhatóan emelni fogják az irányadó hitelkamatokat az amerikai jegybank legutóbbi kamatemelése után. A hongkongi monetáris hatóság a mai nap folyamán 25 bázisponttal 5,75%-ra emelte alapkamatát. A város monetáris politikája szorosan illeszkedik az amerikaihoz, mivel valutája egy szűk sávban az amerikai dollárhoz van kötve.

A potenciális vásárlók támogatása érdekében a központi bank ebben a hónapban 50%-ról 60% és 70% közé emelte a 30 millió HK$ (1,3 milliárd forint) alatti értékű ingatlanok esetében az LTV arányra vonatkozó felső határt. Bár az ingatlanügynökök a lépést követően megnövekedett vásárlói érdeklődésről számoltak be, a tranzakciók volumene még nem emelkedett. A Centaline Realty előrejelzése szerint a tranzakciók volumenében júliusban is folytatódik a négy hónapja tartó csökkenés, és hét havi mélypontra süllyed.

(Reuters)

Címlapkép forrása: Getty Images