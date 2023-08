Mi történik a magyar lakáspiacon? Nagyon gyenge számok jöttek

A Duna House közzétette havi Tranzakciószám Becslését (DH-TB) és jelzáloghitel előrejelzését, amely szerint 2023. júliusában, országosan 6 107 lakóingatlan cserélt tulajdonost, valamint 53 milliárd forint szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitel realizálódott. Mindez 32%-os visszaesést jelent a tranzakciószámban tavaly júliushoz képest.

A nyári hónapokra jellemző visszafogottabb aktivitással telt július a hazai ingatlanpiacon, az előző hónapban bejelentett otthonteremtési változások hatása egyelőre csak a érdeklődés növekedésében látszik meg.

2023 júliusában a Duna House saját adatain alapuló becslése alapján országosan 6 107 adásvétel történt, amely az előző év ugyanezen időszakához képest 32%-os visszaesést jelent a tranzakciók számában.

Az előző hónaphoz képest a szezonalitásnak megfelelő, 15%-os csökkenést mutatnak az adatok. A Duna House statisztikái szerint a jövő évvel kapcsolatban bejelentett változások miatt a fokozott érdeklődés már kimutatható, az első hetekben 16%-kal erősebb vevői aktivitást mértek az ingatlanközvetítő vállalatnál, ez azonban a tranzakciók számában várhatóan csak a következő hónapokban fog megmutatkozni.

Júliusban 53 milliárd forintos volumen becsülhető, ami az előző havi becsült adathoz képest 10%-kal erősebb hitelpiacot jelent. Az erősebb hitelmutatókat elsősorban a májusi ingatlanpiaci fellendülés okozta, éves tekintetben azonban, bár csökkenő mértékben, még így is 42%-os mínuszban van a piac. A változások első jelei már itt is érzékelhetőek, a pénzügyi szakértők közreműködésével 2023 második negyedévében indított hitelügyletek mellé beadott CSOK igények aránya országos megoszlásban az előző negyedévi 25,6%-ról 28,3%-ra nőtt, a kedvezményt még biztosan kihasználni tervezők miatt pedig e téren is további erősödés várható - írják.

