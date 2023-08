Rezsicsökkentés másképp - A döntés, amivel mindenki jobban járna

, Habitat for Humanity Magyarország

Július 7-én az Országgyűlés elfogadta a 2024-es költségvetést, amelyben a Rezsivédelmi Alap több mint 1340 milliárd forintot kap; ennyit szán a kormány jövőre rezsicsökkentésre. Bár ez nagyjából fele annyi, mint az idei 2580 milliárd forint, még így is az egyik legnagyobb tétel a kiadási oldalon. A központilag megszabott lakossági energiaár minden hazai lakossági felhasználónak – aki az ún. átlag alatt fogyaszt – alanyi jogon jár, függetlenül attól, hogy rászorul-e erre az ártámogatásra. Az elemzésekből azonban az derül ki, hogy leginkább a gazdagabbaknak kedvez. Ehelyett egy sokkal előremutatóbb, a klímacélokat, valamint a lakossági érdekeket is támogató megoldás lehetne, ha az idei és a következő évekre tervezett több ezer milliárdos rezsicsökkentésre szánt keret egy részét is épületenergetikai felújításokra csoportosítaná át az állam. Az épületeink így a kevesebb energiafogyasztásukkal tudnák a lakóik pénztárcáját kímélni, jelentősen hozzájárulva a kibocsátáscsökkentéshez, a klímaválság enyhítéséhez.

A tehetősebbeknek kedvez, a rászorulókat jobban terheli

A lakossági energiaár-támogatás – azaz a rezsicsökkentés – jövedelmi viszonyoktól, szociális helyzettől és életkörülményektől független rendszerével szemben több hazai és nemzetközi szereplő is kifejezte már aggályait. Ezek közé tartozik az Európai Bizottság közelmúltban megjelent, Magyarországra vonatkozó országspecifikus ajánlása, amely javaslatokat is megfogalmaz a rezsicsökkentés módosításával kapcsolatban. Ebben nem a rezsicsökkentés feltételek nélküli megszüntetést várják el Magyarországtól, hanem minden tagállamot felszólítottak arra, hogy fokozatosan vezessék ki azokat a költségvetési intézkedéseket, amelyek a háztartások és a vállalkozások energiaköltségeit hivatottak csökkenteni, kezdve a legkevésbé célzott intézkedésekkel (azaz azokkal, amelyek minden kritérium nélkül bárkinek járnak). Másrészt pedig abszolút nyitva hagyja a lehetőségét a további támogatásoknak, de ezeket az intézkedéseket a kiszolgáltatott helyzetben lévő háztartásokra és vállalkozásokra kell a tagállamoknak összpontosítaniuk. Tehát azokra, akiknek valóban szükségük van rá.

A magyar rezsicsökkentés intézményét pedig azért lenne szükséges átalakítani a Bizottság szerint, mert a szabályozott energiaárak alacsony szintje nem ösztönzi a háztartásokat a fosszilis tüzelőanyagok (pl. gáz) takarékos használatára, a végső energiafogyasztás országos szinten 2014 óta nőtt, különösen a lakossági szektorban. És mivel az árplafont egységesen alkalmazzák valamennyi háztartásra, így a támogatott hatósági árak előnyeit a magas jövedelmű háztartások is élvezik. Sőt, ők élvezik jobban.

Egy hazai kutatás egyértelműen kimutatta, hogy a rezsicsökkentés előnyeiből a magasabb jövedelműek jobban részesülnek, és elsősorban a felső középosztálynak és a leggazdagabbaknak kedvez.

Egyszerűen azért, mert több a fogyasztásuk (hiszen az alacsony ár egyáltalán nem ösztönzi őket a takarékosságra), így nagyobb arányban is jut nekik a támogatásból.

Egy másik probléma, hogy az alacsony jövedelműek jóval nagyobb arányban használnak szilárd tüzelőanyagot – leginkább tűzifát –, amely nem részesül a rezsiár-támogatásból. A gázárral ellentétben a tűzifa folyamatosan drágult, az elmúlt 10 évben az ára több mint háromszorosára emelkedett; a KSH adatai szerint csak a tavaly júliusi rezsicsökkentés-változás bejelentése óta idén februárig 77%-kal növekedett. Az alsó jövedelmi ötöd 42%-a kizárólag fával fűt, míg a legfelső jövedelmi ötödnek mindössze 8%-a.

A lakossági gáz- és tűzifaárak alakulása a 2012-es fogyasztói átlagárakhoz képest (%). Infografika forrása: Habitat for Humanity Magyarország/Feldmár Nóra

És amíg rezsicsökkentésre idén 2580 milliárd, jövőre 1340 milliárd forint jut, addig a szociális tűzifaprogram támogatási összege 2011 óta változatlan: mindössze évi 5 milliárd forint. Ráadásul ez az összeg idén csak háromnegyed annyi tüzelőre lesz elég, mint tavaly, míg a rászorulók száma jelentősen megnőtt az energiaválság és a magas infláció következtében.

A rezsicsökkentés és a szociális tüzelőanyag támogatásának összege 4 évre vetítve (Ft). Infografika forrása: Habitat for Humanity Magyarország/Feldmár Nóra

A Habitat for Humanity Magyarország online, 2022-es felmérése alapján, - ahol a rezsicsökkentés korábbi, és a 2022 augusztusában bevezetett rendszeréről kérdezte a lakosságot - a 2022-es módosításokig a lakosság közel fele (leginkább az 50 év felettiek) nyilatkozta azt, hogy nem volt segítség számára a rezsicsökkentés. Az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők kétharmada jelezte, hogy megterhelő volt számára a költségek kifizetése, szemben a magasabb jövedelműek 38%-ával.

Az elsődleges fűtőanyagokat vizsgálva pedig azok körében volt megterhelőbb szintén kétharmados arányban, akik fával fűtöttek az előző szezonban. Az új, 2022 augusztusában bevezetett rendszer sem segített ezen a megítélésen, sőt: akiknek azelőtt is megterhelő volt az energiaköltségek kifizetése – a vidékiek (79%), a családi házban élők (83%), az alapfokú végzettségűek (82%) és az átlag alatti szubjektív jövedelemmel rendelkezők (87%) –, azoknak a 2022-es változások után is az lesz. Az elsődlegesen tűzifával fűtő lakosok szinte mind (90%) úgy vélik, hogy továbbra is megterhelő lesz számukra az energiaköltségek kifizetése.

A felmérés szerint a lakosság közel fele már a korábbi rendszert sem tartotta kifejezetten igazságosnak – 47%-uk szerint nem túl igazságos vagy egyáltalán nem igazságos –, a jelenlegivel kapcsolatban még többen (59%) vélekednek így. A lakosság is érzékelte, hogy a rezsicsökkentés a magasabb jövedelműeknek kedvez: a Habitat felmérésében a válaszadók 40%-a szerint a 2022 augusztusa előtti, 38% szerint pedig az azutáni rendszer egyértelműen vagy inkább a gazdagoknak kedvez, és a lakosság több mint fele (58%) gondolja úgy, hogy a szegényebb háztartásokat jobban kellene az államnak támogatnia.

Akiket jobban kellene támogatni

Nem csak a hazai lakosság nagyobb része véli úgy, hogy a rászorulókat kellene jobban támogatni. Az Európai Unióban jelenleg is zajlik az „Irány az 55%” (Fit for 55) jogszabálycsomag tárgyalásának folyamata, amely mentén a 2030-ig szóló megnövelt klímacélok és a 2050-re elérendő klímasemlegesség érdekében felülvizsgálnak bizonyos uniós direktívákat és rendeleteket, illetve újakat alkotnak. Ebben a folyamatban különösen hangsúlyos fókuszterület lett az energiaszegénység enyhítése, hiszen a klímacélok elérése miatt szükséges intézkedések (pl. karbonadó, kibocsátási kvóták bevezetése a lakosságot közvetlenül érintő szektorokban, épületek kötelező energetikai mélyfelújítása) elsősorban az energiaszegénységgel érintett, vagy annak kockázatának kitett háztartásoknak lehet majd különösen megterhelő. Ezzel minden tagállamnak foglalkoznia kell, intézkedési terveket és cselekvési programokat (ún. Szociális Klímatervet) kell kidolgoznia az energiaszegénység enyhítése érdekében. Ehhez az Európai Unió számos segítséget nyújt: intézkedési javaslatokat, technikai támogatást a szükséges intézményrendszer felállításához, és legfőképpen pénzügyi forrásokat.

A jogalkotási folyamat részeként most először meghatározott definíció szerint azok tekinthetők energiaszegénynek, akik nem képesek hozzáférni az alapvető, megfelelő életszínvonalat és egészséget biztosító energiaellátáshoz, ideértve a megfelelő fűtést, meleg vizet, hűtést, világítást és az árammal működő készülékekhez szükséges energiát.

Ezt leginkább három tényező befolyásolja: az alacsony jövedelem, a magas energiaköltségek és az épületek rossz energiahatékonysága.

Az a háztartás tekinthető leginkább energiaszegénynek, ahol mindhárom jellemző egyszerre fennáll – ezeket a háztartásokat kell célzottan és elsősorban támogatni.

Az Európai Bizottság 2023-as országjelentése szerint bár Magyarországon az elmúlt évtizedben javultak az általános szegénységi mutatók, egyes hátrányos helyzetű csoportok – például az alacsony jövedelmű háztartások, a gyermekek, a fogyatékossággal élő személyek, a roma lakosok és a távoli vidéki településeken élők – relatív helyzete romlott. Magyarország a súlyos anyagi és szociális nélkülözésben élők aránya tekintetében a négy legrosszabbul teljesítő tagállam közé tartozik.

A minimális megélhetéshez szükségesnek meghatározott havi jövedelem (azaz minimumjövedelem) az egyik legalacsonyabb az EU-ban: ez jelenleg 26 650 Ft,

ami a szegénységi küszöb 21%-a, és az alacsony keresetűek jövedelmének 16%-a, szemben az uniós 59%-kal és 47%-kal. A KSH adatai szerint 2020-ban a relatív szegénységi küszöb alatt élők száma 1 millió 219 ezer főt tett ki, ami a teljes népesség 12,7 százalékát jelentette. A népesség 10,2 százaléka élt szegénységben, pontosan megfogalmazva súlyos anyagi deprivációban, jóval az európai uniós átlag (6,8%) felett. Aggasztó tendenciát jelent, hogy a fiatalkorúak körében ez az arány még magasabb, 15,2%.

A második energiaszegénységet meghatározó tényező az energiahordozók ára. A rezsicsökkentés csak azokat a háztartásokat segíti valamennyire, amelyek vezetékes energiát (gáz, áram) használnak; a tűzifával fűtőket viszont semennyire. És ahogy láttuk, az elmúlt években a tűzifa ára folyamatosan és jelentősen növekedett. A szegényebb háztartások átlagosan a jövedelmük 15%-át fordítják energiakiadásra, szemben a felső jövedelmi szintűek 7%-ával.

Egy főre eső átlag havi jövedelem és az energiaköltségek összehasonlítása. Infografika forrása: Habitat for Humanity Magyarország/Feldmár Nóra

A jövedelmi szint és az energiaárak megfizethetősége mellett az épületek minősége, energiahatékonysága határozza meg, ki számít energiaszegénynek. A legfrissebb KSH népszámlálási adatok azt mutatják, hogy ezek alapján sem állunk jól.

A közel 4 millió lakott lakás kétharmada 1980 előtt épült; több mint 100 ezer lakásban nincs fürdőszoba illetve meleg folyóvíz, 67 ezer lakásban egyáltalán nincs vezetékes víz.

A háztartások 15,5%-a (több mint 600 ezer) kizárólag fával fűt, azaz nem részesül a rezsicsökkentésből. Korábbi KSH adatok alapján az is jól látszik, hogy az alacsony jövedelmű háztartások nagyobb része régebben épült - kevésbé energiahatékony - családi házakban él.

Végképp eltörölni?

Ahogy fent is írtuk, szó sincs arról, hogy az Európai Unió teljesen meg akarná szüntetni az energiaárak támogatását Magyarországon – azaz a rezsicsökkentést. Mindössze a jelenlegi rendszer átalakítását várja – ahogy minden más tagállamtól – több okból is. Egyrészt azért, hogy azok, akik nem szorulnak rá a támogatásra, ne vonják el az erre szánt forrásokat azoktól, akiket ez leginkább megilletne. Fontos lenne, hogy a célzott, közvetlen energiaár-támogatás az igazán rászorulókhoz jusson el, többek között azokhoz is, akik eddig kimaradtak a rezsicsökkentési programból, a tűzifa használata miatt. Másrészt pedig a magasabb jövedelmi szinteken élőket – akiknek nincs szükségük közvetlen energiaár-támogatásra –, a magasabb energiaár ösztönözné az energiahatékonysági beruházásokra és az energiatakarékosságra. Különösen, ha ehhez állami felújítási programok is elérhetővé válnának.

Pontosan ezt mondja az EU országajánlása is: „Ha a kormány az energiaszegénység célzott támogatására és strukturális energiahatékonysági intézkedésekre (azaz energiahatékonysági beruházásokra – a szerző) összpontosítaná az energiatámogatások fókuszát, az növelné az energiahatékonyság javítására és az energiamegtakarításra irányuló ösztönzőket”. Hasonlóan gondolkodik a Habitat felmérése szerint a hazai lakosság nagy része is: 58% gondolja úgy, hogy a szegényebb háztartásokat az államnak jobban kellene támogatnia; 48%-uk tartja nagyon fontosnak, hogy az állam az energetikai felújításokat is támogassa.

Az igazi rezsicsökkentés

Az épületek energiahatékonysági felújításának – azaz a hőszigetelésnek, nyílászárócserének és fűtés- illetve melegvíz előállítására szolgáló berendezések korszerűsítésének – számtalan járulékos haszna van mind az egyén, mind az állam szempontjából. Több tanulmány született már azzal kapcsolatban, hogy milyen és mekkora gazdasági, társadalmi, környezeti előnyei származhatnak Magyarországnak abból, ha a forrásokat erre a célra költi. A korszerűsített épületek kevesebb energiát fogyasztanak; ez pedig – többek között – kevesebb kibocsátással, alacsonyabb légszennyezettséggel, kisebb kiszolgáltatottsággal és nem utolsó sorban alacsonyabb összegű energiaszámlával jár. Egy felújítási program az állam számára nem csak kiadást hanem közvetlen bevételt is jelent adók és járulékok formájában, és egyéb - piacélénkítő, foglalkoztatási, egészségügyi - pénzügyileg számszerűsíthető hasznokkal is jár. Egy nemzetközi tanulmány szerint kifejezetten jól jár az állam, ha a felújítási támogatásokat – vagy legalább egy részét – energiaszegénységi alapon is megcélozza. Az alacsony jövedelmű háztartások esetében ugyanis az energiahatékonysági felújítások támogatásának monetáris haszna 2,8-szer nagyobb, mint a magasabb jövedelműek esetében, a járulékos nemzetgazdasági hasznok miatt.

Forrás is lenne, lehetne rá. Az elmúlt években többezer milliárd forint jutott energetikai kritérium nélküli, szociálisan nem célzott (azaz leginkább a magasabb jövedelműek számára elérhető) lakáscélú támogatásokra - szemben a rászorulóknak jutó néhány milliárd forintnyi támogatásokkal. A jövőbeni hasonló kiadásokat úgy kellene tervezni, hogy kifejezetten az energiahatékonyságot, az energiafogyasztás csökkentését célozza, és jelentős része az alacsonyabb jövedelmű, rosszabb ingatlannal rendelkezőknek jusson. Emellett európai uniós forrásokat is fel lehet használni erre a célra: a Helyreállítási Alap és az Operatív Programok mellett 2026-tól az ún. Szociális Klímaalap is elérhetővé válik, amelyben megközelítőleg 1000 milliárd forint állna rendelkezésre hazánk számára 2032-ig. A Szociális Klímaalap része a fent említett “Irány az 55%!” jogalkotási csomagnak, és azokat a kiszolgáltatott háztartásokat és kisvállalkozásokat segíti, akiket különösen érint az energiaszegénység. Az alapnak konkrét intézkedéseket kell finanszíroznia az energiaszegénység kezelésére, mind rövid, mind hosszabb távon, és a kiemelt célok között szerepel az épületkorszerűsítés.

Az elmúlt 7 év lakhatási támogatásai és a Szociális Klímaalap tervezett összege. Infografika forrása: Habitat for Humanity Magyarország/Feldmár Nóra

Ezeken a forrásokon kívül pedig, ha az idei és a következő évekre tervezett több ezer milliárdos rezsicsökkentésre szánt keret egy részét is épületenergetikai felújításokra csoportosítaná át az állam, a nem rászoruló emberek rezsitámogatása helyett, akkor az épületeink kevesebb energiafogyasztásukkal kímélnék tulajdonosaik pénztárcáját, jelentősen hozzájárulva a kibocsátáscsökkentéshez, a klímaválság enyhítéséhez. És nem utolsó sorban az energiaáraktól való függőséget is jelentősen csökkentené, a kevesebb fogyasztással jóval kevésbé lennének a magyar háztartások kiszolgáltatva az energiaárak kiszámíthatatlan alakulásának.

Koritár Zsuzsanna, energiaszegénységi szakértő

Habitat for Humanity Magyarország

Címlapkép forrása: schulzie via Getty Images