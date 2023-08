Hamarosan jön a lakáskiadás következő nagy hulláma

Továbbra is visszafogottság jellemzi az eladó lakások piacát. A kereslet már tavaly jelentősen csökkent, azóta pedig lényegében stagnál - derül ki az ingatlan.com júliusi kereslet-kínálati összesítőjéből. A kiadó lakások piaca azonban élénknek mondható, ahol hamarosan jöhet az újabb lakáskeresési hullám.

Július végén összesen 195 ezer hirdetésben kínáltak eladásra ingatlanokat, szemben az egy évvel korábbi 149 ezerrel. A használt lakóingatlanok kínálata 29 ezer új hirdetéssel bővült a hónapban, ami 17 százalékkal kisebb érték mint egy évvel ezelőtt.

A kereslet továbbra is visszafogottnak mondható. Az előző hónapban 228 ezer érdeklődés érkezett az eladó használt lakásokra és házakra, ami 5 százalékkal kevesebb mint tavaly júliusban. A különböző településtípusokat nézve jelentősek az eltérések. “A kereslet már a múlt évben jelentősen mérséklődött, azóta stagnálás a jellemző a fővárosra, a vármegyeszékhelyekre és a kisebb városokra. Ugyanakkor minél kisebb egy település, annál nagyobb a keresletcsökkenés. Budapesten csak 3 százalékkal csökkent az érdeklődések száma éves összevetésben, a községekben viszont 17 százalékos volt a kereslet visszaesése.” - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: “A kisebb településeken megfigyelhető keresletcsökkenés érthető, hiszen jövőre a falusi csokos támogatások jelentősen bővülnek, emiatt a kistelepüléseken vásárlók többsége inkább kivár.” A szakértő szerint az elhalasztott kereslet 2024-ben viszont komolyabb élénkülést hozhat a községek lakáspiacára.

Jó erőben a bérlakáspiac

A kiadó lakások piacán ugyanakkor nagy a pörgés. Július második felében, két hét alatt több mint 10 százalékkal nőtt a kiadó lakások kínálata, így közel 13 ezer bérelhető lakóingatlan van a piacon. Ennek kapcsán több újdonságot is hozott az felsőoktatási ponthatárhirdetés után beinduló idei szezon.

“A hónapok óta tartó lakbéremelkedés miatt rendhagyó módon robbant be a kiadó lakások iránti kereslet az idei szezonban. Az érthető, hogy az kiadó lakások iránti kereslet felélénkült a korábbi hónapokhoz képest. A felvételi ponthatárok kihirdetése óta országosan 13 százalékkal nőtt a kiadó lakások iránti heti érdeklődések száma. Ezzel párhuzamosan 30 százalékkal több érdeklődés érkezett az eladó lakásokra a ponthatárhirdetést követő héten, amire korábban nem volt példa. Utóbbi azzal is magyarázható, hogy az egyetemisták szüleinek egy része az eladó lakások piacán látható megtorpanás és árcsökkenés miatt megnézték, hogy a dráguló albérletek miatt érdemes-e esetleg ingatlant vásárolni. Végül az érintettek nagy része a bérlés mellett döntött, mert az eladó lakások iránti érdeklődések száma egy héttel később már visszaesett a korábbi szintre. A jelenség hátterében az állhat, hogy az elmúlt évben végbement lakásár-korrekció még nem érte el azt a szintet, ami a vevőket a piacra csábítaná." - hangsúlyozta a szakember.

Az ingatlan.com friss adataiból az is látható, hogy a kiadó lakások iránti kereslet a ponthatárhirdetés után Budapesten 12 százalékkal erősödött. A legnagyobb egyetemvárosokat is felsorakoztató vármegyeszékhelyeken pedig 19 százalékkal több érdeklődés érkezett mint a szezon előtt. A keresletélénkülés éves összevetésben is jelentős. Az idei szezonstartot követően hetente 9 százalékkal több érdeklődés érkezik a kiadó lakások iránt mint a tavalyi ponthatár-húzás utáni időszakban.

Balogh László szerint a megnövekedett kereslet szinte rögtön felszívja a bővülő kínálatot is. Országszerte már több mint 13 400 kiadó lakás és ház hirdetéséből válogathatnak a bérlők, de a legjobb lakásokat a tulajdonosok már órák alatt ki tudják adni ebben az időszakban.

A lakáskiadás következő hulláma augusztus 15. után várható, ekkor hirdetik ki ugyanis az egyetemek és főiskolák, hogy kinek jutott kollégiumi férőhely, és kinek kell bérlés útján megoldani a lakhatását.

