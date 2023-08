Visszatér a lakáslottó - Itt kapja meg új lakását a legszerencsésebb nyertes

Az 1950-től az Országos Takarékpénztár (OTP) keretei között működő Sportfogadási és Lottóigazgatóságból 1991-ben jött létre önálló, állami tulajdonú részvénytársaságként a Szerencsejáték Rt. A mostani nyereményjáték tárgya, a lakásnyeremény is ebből az időszakból származik, ugyanis 1957-től egészen a hetvenes évek közepéig a tárgynyeremény-sorsolás legértékesebb tételei az ingatlanok voltak. Ebben az időszakban 505 lakás, 224 családi ház és üdülő talált gazdára az Ötöslottó játékosai között, az utolsó Lottóotthon-sorsolást 1973. december 3-án tartották. Most viszont ötven év után a Szerencsejáték Zrt. az OTP Bank együttműködésével visszahozza a lakásnyereményt.

A lakás az OTP Ingatlan Zrt. fejlesztésében megvalósuló Somfa Liget lakóparkban található. A projekt hetedik ütemében, a Somfa utca 5/a szám alatt 144 darab lakás készül. A beruházás honlapja szerint a földszinten 23 kertkapcsolatos lakás, az I-V. emeleteken 117 lakás, a VI. emeleten pedig 4 tetőteraszos penthouse lakás létesül. A telken belüli parkolást az épület pinceszintjén kialakításra kerülő teremgarázs biztosítja 117 parkolóhellyel, emellett 28 felszíni beálló is helyet kap.

Mire elég ma 110 millió forint a budapesti újlakáspiacon?

A 110 millió forintos nyeremény első hallásra meglehetősen nagy összegnek tűnik, amiből a fővárosi újlakáspiacon is széles kínálatból választhatnak a vevők. A budapesti új lakások átlagos négyzetméterára 1,44 millió forint, míg a tényleges vételár idén tavasszal érte el a 100 millió forintot. Noha a drágább kerületekben a lakás mérete kapcsán már erősen kompromisszumot kell kötni - a legfrissebb Budapesti Lakáspiaci Riport alapján az új lakások átlagos négyzetméterára az I., a II. és az V. kerületben is elérte a 2,5 millió forintot, így ezekben a kerületekben legfeljebb egy kétszobás lakás jönne ki ebből - a X. kerületben továbbra is a fővárosi átlag alatt vannak az árak, így ott egy négyzetméternyi új lakás ára éppen csak eléri az egymillió forintot.

Természetesen az is elképzelhető, hogy valaki a nyereménylakás árából inkább más kerületben vásárolna lakást, ami a fenti lista alapján a kerületek árazása függvényében egy 40 és 120 négyzetméter közötti lakásra lenne elég, ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy számos kerületben nincs megfelelő kínálat. Az alábbi ábrán jól látható, hogy a tavaszi kínálatban például az I. és a II. kerületben alig van olyan kis méretű új lakás, ami kikerülne a kőbányai lakásért kapható 110 millió forintból, az V. kerületben pedig egyáltalán nincs ennyiért új építésű lakás. Több kerületben bár az átlagos négyzetméterár alapján lehetne kínálat, de szintén nincs annyi fejlesztés, hogy érdemben válogatni lehessen. A legszélesebb kínálat most a XIII., a XI. és a IX. kerületben található.

A kőbányai penthouse

Sokan felkapták a fejüket és mosolyogtak azon, amikor egyes hírportálok a címben a "kőbányai" és a "penthouse" szót együtt említették, noha az előítéleteken kívül ennek nincs értelmezésbeli akadálya. Tény, hogy az utóbbi években a "penthouse" kifejezést gyakran olyan ingatlanokra is használják, amelyek nem felelnek meg a szó hagyományos értelemben vett jelentésének. A penthouse ugyanis azon kívül, hogy legfelső emeleti lakást jelent, egyfajta presztízsértékkel is bír.

Egyes magyarázatok szerint a kifejezés a francia "pente" azaz "lejtő" szóból ered, ami a normál szintekre épített ferdetetős lakásra utal. Más értelmezés szerint a szó az "apentis" ófrancia kifejezésből származik, amely jelentése "csatolt épület" vagy "függelék". Megint mások a "penta" azaz, "öt" jelentéssel magyarázzák amiatt, hogy egykor ez lehetett a négyemeletes épületek tetejére épített ötödik emeleti lakás. Bármelyik is áll legközelebb a valósághoz, a mai értelemben a múlt század 20-as éveiben a New York-i társasházak legfelső lakásaira kezdték el először használni a kifejezést, ami mára szinonimája lett a magas minőségnek, az egyediségnek és a luxusnak.

Nem véletlen, hogy a lakáshirdetésekben is előszeretettel élnek a kifejezéssel akkor is, ha a lakás kicsit sem nevezhető prémium minőségnek. Amellett ugyanis, hogy legfelső emeleti lakásról van szó, a kritériumok között szerepel az átlagnál nagyobb belmagasság, a nagy, akár a lakás alapterületénél is nagyobb terasz, a panorámás, sőt körpanorámás kilátás, vagy a saját, a lakásba nyíló lift megléte, mindez az átlagosnál magasabb minőségű anyagok beépítése mellett.

Ezek alapján tehát egy kőbányai lakás is nevezhető penthouse-nak, ha az a fenti kritériumoknak megfelel, még akkor is, ha a X. kerület, árazásban a fővárosi átlag alatt marad. Más kérdés, hogy a nyereménylakás - ahogy több ezer más hirdetésben szereplő lakás is - valóban megfelel-e a penthouse fogalmának. Feltehetően nem véletlenül írnak sok helyen "penthouse-jellegű"- t a "penthouse" helyett, de ettől függetlenül elmondható, hogy a 110 millió forintos érték ma is egy nagyon szép összeg a budapesti piacon, így a leendő nyertes egy élhető méretű, jó minőségű lakáshoz fog jutni.

