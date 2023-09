Elszakadtak a lakásárak a bérleti díjaktól - Megdőlt az ingatlanbefektetésekre vonatkozó mítosz?

Lakáspiaci szempontból viszonylag ritkán foglalkozunk az ország két déli régióközpontjával, Szegeddel és Péccsel, noha ezek az ország harmadik és ötödik legnépesebb városai, az egyetemek miatt ráadásul mindkét város kiemelt figyelmet kap bérlakáspiaci szempontból is. Folytatva vidéki lakáspiaci sorozatunkat ezúttal az ország déli részére utazunk, megvizsgálva a két nagy egyetemvárosunkat, helyi szakértőket kérdezve arról, hogy mi történik a települések lakáspiacán, hogy változnak az árak a kereslet / kínálat függvényében, illetve mekkora a két település népszerűsége a befektetők és a lakásfejlesztők körében, vagyis tartja-e még magát a mondás, miszerint az egyetemek közelében megéri befektetési céllal lakást vásárolni.

Ahogy a sorozat korábbi részeinél láttuk, a vidéki városaink lakáspiacára erős hatást tud gyakorolni egy-egy nagyobb beruházás megjelenése, jelen esetben viszont a működőtőke-beruházási volumen elmarad az átlagtól. Legalábbis, ami az utóbbi 5-6 évet illeti, amikor Szegedre mindössze 40 milliárd forintnyi beruházás érkezett - ez az országos települési rangsor 24. helyére volt elegendő - Pécsre pedig ennél is kevesebb.

A két város közül úgy tűnik, sok szempontból Szeged van kedvezőbb helyzetben, amit az elmúlt tíz év demográfiai folyamatai is megerősítenek. Míg Pécsnek a legutóbbi két népszámlálás között 10,5 százalékkal, 140 ezer alá csökkent a lakosságszáma, addig Szegedé 6 százalékos csökkenés után még mindig a 160 ezer főt közelíti.

Az oktatási élet szempontjából viszont mindkét város nagyon erős, mind a Pécsi, mind a Szegedi Tudományegyetem az ország legjobb és legnagyobb egyetemei között van. Utóbbi, egy nemzetközi lista szerint idén az ország legjobb egyeteme lett. A beruházások helyett tehát ezen városok lakáspiacára sokkal inkább az egyetemek vannak hatással.

Mi történik Szegeden?

"Szegeden most talán a legnagyobb horderejű befektetés a Szegedi Tudományegyetem Science Park és az ahhoz kapcsolódó infrastrukturális beruházás. Az viszont, hogy ez a fejlesztés a vásárlói vagy bérlői piacot mozgatja-e meg jobban, a beruházás korai szakasza miatt még nem látszik egyértelműen." - mondta el Piros Szilvia, az OTP Ingatlanpont Dél-alföldi Régióvezetője, aki kiemelte, hogy Szegeden jelentős a felsőoktatás szerepe és kifejezetten magas az ott tanuló hallgatók létszáma, ami a lakáspiaci trendekben is megmutatkozik. Egyrészt a jellemzően jobb anyagi lehetőségekkel rendelkező szülők lakást vásárolnak gyereküknek a szegedi tanulmányok idejére, majd a diploma megszerzése után a diákok itt telepednek le vagy a tanulmányaik befejeztével kiadják ezeket az ingatlanokat, tehát a vásárlás egy hosszabb távú befektetés. A másik irány a kiadó lakóingatlanok pezsgése, mely a vásárláshoz anyagi forrással nem rendelkező diákok körében népszerű. Körükben jellemzően a kedvezőbb bérleti díjjal rendelkező, megosztott bérlemények jellemzők.

Ezt erősíti meg Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője is, aki elmondta, hogy Az egyetem miatt sok család a gyermekeinek a lakhatását saját tulajdonú ingatlan vásárlásával oldja meg, így évről-évre megjelenik egy olyan vásárlói réteg is, amely jellemzően négy-öt évre kíván ingatlant vásárolni Szegeden, majd a tanulmányok befejezését követően – ha a gyermek nem Szegeden folytatja életét – azt értékesíti.

A szakember szerint Szegeden olyan jelentősebb ipari beruházás (pl. autógyár, akkumulátorgyár) amely jelentősebb kihatással lett volna az ingatlanpiacra nem történt az utóbbi években, azonban folyamatosan nő a kisebb-nagyobb technológiai, elsősorban szoftverfejlesztő cégek betelepülése, melyek az ingatlanvásárlásokhoz megfelelő jövedelmet biztosítanak az alkalmazottaik számára. Ezen túlmenően Szeged mellett egy 300 hektáros ipari parkot kíván létesíteni az önkormányzat, ami az ott megvalósuló beruházásoktól függően hozhat a helyi lakáspiacon további fellendülést.

Ezt látjuk most Pécsen

"Az idei év legnagyobb pécsi beruházása a Seiren csoport gyártóegységének kialakítása volt, azonban a várost jellemzően elkerülik az igazán nagy horderejű ipari fejlesztések, amiben szerepet játszhat Pécs elhelyezkedése is. Az alacsony szintű infrastruktúra miatt erősödik az elvándorlás, mely a lakáspiacra is hatással van." - hangsúlyozta Markó Ildikó, az OTP Ingatlanpont Dél-dunántúli Régióvezetője.

Hasonlóan a nagyobb egyetemvárosokhoz, itt is érzékelhető a hallgatók jelenléte a lakáspiacon, Pécsen leginkább a kiadó lakóingatlanok piacán.

Tapasztalatunk az, hogy hasonlóan az országos tendenciához, itt is a kisebb értékű lakások iránt magasabb az érdeklődés, különösen július-augusztus hónapokban.

Emellett megfigyelhető az is, hogy míg korábban az intézmény közvetlen környezete pezsgett a bérleti szezonban, addig most a hallgatók az alacsonyabb bérleti díj fejében hajlandók távolabbi területen is lakhatási lehetőséget keresni.

Forrás: OTP Jelzálogbank

Benedikt Károly kiemelte, hogy a pécsi ingatlanpiac tekintetében kifejezetten igaz, hogy az egyetemisták képezik a város mozgatórugóját, ami nemcsak az ingatlanpiacon, de a vendéglátóhelyek és szórakozóhelyek vonatkozásában is igaz. Kiemelkedő a bérelhető lakások iránti kereslet a diákok részéről, azonban a gyermekük számára saját ingatlant vásárlók aktivitása a növekvő négyzetméterárak miatt évről évre csökken.

Tízéves viszonylatban sokkal nagyobb volt a kereslet az egyetem környéki lakásokra, az idei évben azonban inkább csak az újszerű, vagy a teljes felújításon átesett lakások állnak az érdeklődés középpontjában.

Ezeken a területeken elsősorban a továbbtanuló gyermekük számára vásárló szülők keresnek lakást, hiszen a magas árak miatt a befektetési céllal, kiadásra vásárolt ingatlanok megtérülési ideje jelentősen megnövekedett, ez pedig egyre kevésbé vonzó a befektetők számra. A pécsi egyetemek közelében az idei évben egy kétszobás lakás bérleti díja 150 ezer forint plusz rezsi, míg a kertvárosi területeken kedvezőbb áron, de magasabb rezsiköltségek mellett 100-120 ezer forint körüli havi bérleti díjért megoldható a lakhatás.

A bérlők közül szinte kivétel nélkül mindenki az egyetemközeli lokációt preferálja, csak akkor terjesztik ki a keresést a város egyéb területeire, ha az egyetem közvetlen közelében nem találnak megfelelő ingatlant.

Az elmúlt két hétben, a főszezonban annyira megcsappant az elérhető bérlemények száma, hogy a helyi kollégák már nem tudták kiszolgálni az őket felkereső érdeklődőket - tette hozzá.

Nagyot változott a kereslet

A Duna House szakértője szerint Pécsen az olcsóbb, kertvárosi ingatlanokra kisebb most a kereslet, a drágább, 30-60 millió forint közötti értéket képviselő lakások esetében viszont megnövekedett. Főként téglaépítésű, újszerű vagy jó állapotú, nappali plusz egy hálószobás, 50-60 négyzetméteres lakások iránt érdeklődnek. A potenciális vevők többsége az első lakásukat vásárlók csoportjába tartozik. Az állami támogatások, CSOK és a Babaváró körüli változások hatására még nem tapasztalható kifejezetten erős aktivitás.

Az idei évben alig tapasztaltak a helyi kollégák aktivitást a külföldi ingatlanvásárlók részéről, azonban a miniszterelnökség által kiadott, 2022-es adatokból kiderül, hogy 25 alkalommal kértek EU-n kívüli állampolgárok ingatlanszerzésre szóló engedélyt. 9 esetben kínaiak, 7 esetben a listában nem szereplő, egyéb nemzet állampolgárai vásároltak, 3 esetben ukránok kértek és kaptak engedélyt. Kiemelkedő, 30% feletti arányban szerződtek a vevők befektetési céllal Pécsen és Szegeden is tavaly, de az idei évben az infláció és a financiális nehézségek hatására a befektetők aktivitását tekintve enyhülés érezhető.

Az OTP szakértője szerint viszont egyértelműen az olcsó ingatlanok iránt növekedett meg a kereslet Pécsen, ami elsősorban panel jellegű lakásokat jelent.

Árat tekintve a körülbelül 20 millió forint alatti értékű lakások a legkapósabbak, de ezen ingatlanokból kevés van a piacon. A befektetési célú vásárlók ugyan jelen vannak a pécsi ingatlanpiacon, de a magas hitelkamatok miatt körükben most nem a vásárlás, hanem elsősorban a lehető legmagasabb áron történő értékesítés a jellemző.

A szegedi ingatlanpiac sem tudta kivonni magát az országos trendekből, vagyis Szegeden is visszaesett az ingatlantranzakciók száma. Miután a lakásvásárlási hitelek kamatai igen magasak, így elsősorban az olcsóbb panellakásokra (30 millió forint alatt), illetve a kisebb alapterületű és ezáltal könnyebben megfizethető tégla lakásokra van inkább kereslet, valamint az új, energiatakarékos kertkapcsolatos ikerházakra, új építésű, önálló családi házakra.

A befektetési céllal vásárlók aránya a megemelkedett állampapírhozamok és hitelkamatok miatt nagyobb mértékben visszaesett, a lakásárak utóbbi években bekövetkezett jelentős áremelkedése miatt pedig az ingatlanbefektetések megtérülési ideje is megnőtt, mivel a bérleti díjak növekedése csak kisebb mértékben követte a lakásárak emelkedését. Ezt igazolja az alábbi ábra is, melyből kiderül, hogy

bár tavaly óta emelkedett, de a megyeszékhelyek közül még így is Szegeden a legalacsonyabb a lakáskiadással elérhető hozam.

Szegeden a külföldi vásárlók száma sem jelentős, jellemzően az ott tanuló külföldi egyetemisták, illetve a hosszabb időre Szegedre települő vagy már ott élő külföldiek vásárolnak csak ingatlant. A miniszterelnökség adatai alapján a tavalyi évben 21 alkalommal kaptak engedélyt ingatlanszerzésre Szegeden külföldi állampolgárok, közöttük szerbek, kínaiak, izraeliek és amerikaiak voltak főként.

Az OTP Ingatlanpont szakértője szerint körülbelül 20-30 millió forint az a határ, ami alatt szinte azonnal vevőre talál egy-egy ingatlan Szegeden. A vevői oldalon egyértelműen megnövekedett az árérzékenység, de a turizmus felpezsdülésével, a rövid távú lakáskiadás erősödésével és az iskolai évkezdés kapcsán a befektetői célú vásárlás is erősödik. Emellett megfigyelhető egy fordulat is a vándorlás irányában is.

Míg a Covid-járvány idején és hatására Szegeden is elindult egy kiköltözési hullám az agglomerációba és a kertvárosiasabb részekre, addig most már egyre többen érkeznek vissza a belvárosba.

Ennek magyarázataként szolgálhat az, hogy a rezsiköltségek minden településen közel azonosak, azonban az emelkedő benzinárak miatt drágábbá vált a bejárás. A befektetéseket egyrészt a felsőoktatás hajtja, másfelől a kulturális, turisztikai és tudományos szféra, a városba Amerikából és Nyugat-Európából is szoktak érkezni kutatók hosszabb-rövidebb távú tartózkodásra.

Mi a helyzet az új lakások terén?

A pécsi piacon jelenleg 11 darab, legalább 10 lakásos társasházban zajlik értékesítés, de ezeken kívül több, kisebb lakásszámú társasház, vagy családi házas jellegű projekt is fejlesztés alatt áll. A vizsgált szegmensben összesen 380 lakás épül, de csak 130-ból választhatnak az érdeklődők. A legnagyobb projektnek a Golden Corner lakópark számít, de itt az építkezés már befejeződött, és csak néhány ingatlant nem sikerült értékesítenie a fejlesztőnek. A nagyobb projektek a város nyugati részén, az egyetemtől nem túl messze épülnek. Említést érdemel még a volt Pátria Hotel épületében kialakításra kerülő Porta Pátria lakópark, ami a központban található. Pécsett az új lakások átlagos fajlagos ára már éppen elérte az 1 millió forintot, a drágább fejlesztések lakásait 1,1-1,2 millió forint körüli négyzetméteráron értékesítik, de a kisebb lakóparkokban épülő, nagyobb méretű ingatlanokat már 700-900 ezer forintos fajlagos meg lehet vásárolni - mondta el Sápi Zoltán, az ELTINGA elemzője.

A szegedi újlakáspiac több szempontból is hasonlóságot mutat a pécsihez. Egyrészt a legnagyobb projekt, a budapesti mércével is óriásinak tekinthető Cédrus Liget (578 lakás) már felépült, és a lakások túlnyomó többségét itt is értékesítette a fejlesztő, másrészt az átlagos árak a pécsihez hasonlóan éppen meghaladták az 1 millió forintot négyzetméterenként.

A szegedi új lakások valamelyest drágábbak a pécsieknél, mivel az átlagot torzítja az a tény, hogy a fejlesztők egy része nem kulcsrakész, hanem szerkezetkész állapotban értékesít.

Ezeket a lakásokat már átlagosan 700-900 ezer forintos négyzetméteráron meg lehet vásárolni, de a vevőnek még gondoskodnia kell a burkolatok, belső nyílászárók, szaniterek stb. beépítéséről, ami több százezer forinttal is megdobhatja a végleges négyzetméterenkénti árat. A kulcsrakész árú új ingatlanokat fajlagosan szinte már mindenhol 1 millió forint felett kínálják, míg a piac tetejének a pécsihez hasonlóan az 1,2 millió forintos árszint számít. Az idei harmadik negyedévben összesen 16 projektben 860 lakás szerepel, de több társasházat már átadtak, így mindössze 280 lakásból választhatnak az érdeklődők - tette hozzá a szakértő.

Mit hozhat a jövő?

Szeged kapcsán kijelenthető, hogy az árak már stagnálnak és megfigyelhető, hogy az eladók már önkéntesen is hajlanak az árcsökkentésre, ha hosszabb ideje van piacon az adott ingatlan. Rövid távon ezért nem várható áremelkedés. A keresleti oldalon az állami támogatások év végével történő kivezetése befolyásolhatja a piacot.

Pécsen, bár a hirdetési árakban továbbra sem tapasztalható jelentősebb elmozdulás, a vevők alkupozíciója egyértelműen javult. A "városi CSOK" év végi kivezetése jövő évtől megnehezíti a fiatalok lakásvásárlási lehetőségét, ezért némi visszaesés várható, ha viszont elindulna a lakáscélú hiteleknél a kamatcsökkenés, az élénkíthetné a piacot. Amennyiben ez a két tényező megvalósul, akkor összességében az ideihez hasonló volumenű lakás értékesítése várható a következő év első felében is.

Ami pedig a befektetőket illeti, jelenleg még az egyetemek sem jelentenek akkora vonzerőt, ami meggyőzné a vásárlókat, hogy kiadási céllal egy egyetemközeli lakást vásároljanak. Ahogy azonban az utóbbi hónapokban látható, a lakásáraknál szinte mindenhol nagyobb ütemben emelkednek a bérleti díjak, így az ingatlanbefektetésekre vonatkozó mítosz, miszerint az egyetemek közelében érdemes kiadásra lakást venni korántsem dőlt meg, a közeljövőben ismét eljöhet a fordulópont, amikor az emelkedő hozamok - és a csökkenő kamatok - miatt újra megéri majd a befektetési célú lakásvásárlás.

Címlapkép forrása: Getty Images