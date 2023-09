Több mint 5 milliárd forintos gyárfejlesztést hajtottak végre egy alföldi városban

Portfolio 2023. szeptember 14. 11:06

Összesen több mint 5,3 milliárd forintos fejlesztéssorozatot hajtott végre az elmúlt időszakban a Villeroy & Boch a hódmezővásárhelyi gyárában . A 275 éves vállalatnál mostantól a kerámiavécék magasnyomású technológiával is készülnek, miközben új mázolósorok is szolgálják a hatékonyságot, és egyben könnyebbé teszik az ott dolgozók munkáját. A csoport, amely 2022-ben 994,5 millió euró árbevételt ért el (+5,2% az előző évhez képest), két márkájával, a Villeroy & Boch és az Alföldi révén piacvezető pozíciót tölt be a magyar szaniterkerámia piacon.