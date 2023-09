Fordulat a Balaton és a Velencei-tó lakáspiacán - Érdemes most ingatlant venni?

Véget ért a nyár és úgy tűnik, az idei szezon nemcsak a turizmusban, de a lakáspiacon is változásokat hozott mind a Balatonnál, mind a Velencei-tónál. A korábbi vásárlói rohamnak egy időre vége, és a keresleti piac hirtelen kínálati piacba fordult. Hogy mi jellemzi most a két népszerű üdülőhelyünk lakáspiacát, arról a már megszokott módon a helyi szakértőket kérdeztük, ezzel folytatva vidéki lakáspiaci sorozatunkat.

Hogy alakul az idei évben a lakáspiaci kereslet és kínálat a Balaton-parti településeken, illetve a Velencei-tónál? Milyen típusú és értékű ingatlanok a legkeresettebbek? Mennyi idő alatt lehet eladni a lakásokat? Továbbra is szárnyalnak a lakásépítések? Egyáltalán mi várható az érintett piacokon az előttünk álló évben. Többek között ezeket a kérdéseket tettük fel a környék ingatlanszakértőinek.

Kivárás a Balatonnál

"A Balaton északi és déli partja merőben különbözik egymástól. A két part eltérő földrajzi adottságainak köszönhetően mást és mást kínál az érdeklődők számára. Aki vízparti ingatlant keres, a part jellegzetességei miatt a tó déli felének településein járhat nagyobb szerencsével, akinek pedig a panoráma a fontos, az északi partot választja." - kezdte Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője.

A szakértő kiemelte, hogy a balatoni településeken az ingatlanközvetítő közreműködésével zárult eladások közül a legtöbb Balatonfüreden és Siófokon köttetett, de emellett népszerű még Zamárdi, Balatonföldvár és Szántód is. Az északi part szokásosan a délinél magasabb négyzetméterárakon kínálja ingatlanjait.

Az északi part legkeresettebb településeinek számít Balatonfüred, Alsóörs, Balatonalmádi, Csopak és Tihany. Ezeken a területeken főként a 200 millió forint feletti ingatlanokra van kereslet, legyen az családi ház vagy nagyobb lakás. Az idei évben azonban elmondható, hogy az ügyfelek számára fontosabbá vált a lokáció, vagyis a parthoz való közelség, mint a panoráma.

A modern, energetikailag korszerűbb ingatlanokat keresik az északi part településein, hiszen a megfizethető és hozzáértő szakemberek hiányában nagyon alacsony a vásárlók felújítási kedve.

Míg az északi parton az új építésű vagy nagyon jó állapotú ingatlanok iránt érdeklődtek a vásárlók, addig a déli parton többségben voltak a felújítandó, lakható állapotú ingatlanok, amelyek 25-145 millió forint közötti értéket képviselő, többségében családi házak voltak. Négyzetméterárak tekintetében az értékesített siófoki ingatlanok 260-950 ezer forint között találtak tulajdonosra. Balatonfüreden 27 millió forinttól közel 300 millió forintig terjed a Duna House kollégáinak segítségével eladott lakások ára, négyzetméterenként 333 ezer forinttól 1,5 millió forintig tart a skála. Az eladott ingatlanok 60%-a családi ház volt.

A Balaton déli partján több mint fél éve nem történt jelentősebb értékesítés az OTP-n keresztül az újlakás-piacon, de a használt eladások száma is elenyésző.

Jellemzően a Balaton háttértelepülésein keresnek az elmúlt időszakban lakásokat, mert arra kedvezőbbek az árak. Bár az árak összességében nem csökkentek, a használt lakásoknál akár 15-20%-os alku is előfordul. A legnépszerűbb települések többek között Siófok, Zamárdi, Balatonszemes, Balatonlelle, Balatonendréd, Balatonfőkajár, Balatonszabadi, valamint Lengyeltóti." - emelte ki Katona Tamás, az OTP Ingatlanpont siófoki irodájának vezető értékesítési tanácsadója.

"Az északi parton viszont a Káli-medence, illetve a Balatontól kicsit messzebb eső települések vonzzák a legtöbb érdeklődőt, de népszerű települések például Révfülöp és Ábrahámhegy is. Az eladók továbbra is inkább kitartanak eredeti elképzeléseik mellett, ezért az árak jelentősen nem változtak. A keresleti oldalon viszont markáns változás, hogy eltűntek a „nézelődők” és ma leginkább a határozott vételi szándékkal érkezők vannak jelen a piacon. Ők zömében zárt kerti ingatlanokat keresnek, kedveltek a kisebb értékű falusi családi házak, valamint a Balaton-felvidéki külterületi, pincenyaralók. Noha a piacot általában a lassulás, illetve az árak stagnálása jellemezte, az alacsony rezsijű kis lakásoknál nőttek a fajlagos árak. A nagyobb értékű városi lakásoknál viszont, ahol a legmagasabbak voltak az árak, ott határozott volt a forgalom visszaesése." - hangsúlyozta Tóth Tibor, az OTP Ingatlanpont stratégiai partnere.

A szakértő elmondta, hogy nagyon elvétve találkoznak külföldi érdeklődőkkel, a vevők túlnyomó többsége magyar. A vízpart közelsége, mint elvárás nem gyakran jelenik meg,

a magas árak miatt a vízparti ingatlanok sok esetben kiesnek a vásárlók érdeklődési köréből.

A megyeszékhely közelsége pozitívum, de ritkán elvárás, nem különösebben lényeges, ahogyan a falusi CSOK sem kimagaslóan jelentős szempont. A déli part szakértője viszont hozzátette, hogy bár kezdenek lassan visszatérni a külföldi vevők is, ők is gyakran csalódnak, mert ilyenkor szembesülnek az elmúlt két év robbanásszerű árnövekedésével. A vásárlók számára a déli parton is a legfontosabb szempont az ár, majd a lokáció, a vízpart távolsága, a helyi infrastruktúra, valamint a közlekedés. Csak ezen szempontok után szokott felmerülni a hitelezhetőség és a CSOK lehetősége.

A befektetési célú vásárlás egyre kevésbé jellemző.

Az előző év hasonló időszakához képest azonban elmondható, hogy az alacsonyabb vagyonnal rendelkező ügyfelek ma a kedvezőbb árfekvésű és használt ingatlanokat keresik.

Property Investment Forum 2023 A hazai ingatlanpiac aktuális kérdéseivel kiemelten foglalkozunk a szeptember 28-i Property Investment Forum 2023 konferencián. Részletekért kattints!

A Duna House szakértője szerint a gazdasági helyzet, valamint a magas infláció okozta nehézségek hatására a tavalyi év végével körülbelül a harmadára esett vissza a déli parton a nyaralók iránti fizetőképes kereslet, a saját célra, állandó lakhatásra vásárlók aktivitása pedig az országos trenddel megegyezően alakult az idei évben is. A nyaralót kereső érdeklődők aránya az északi parton is körülbelül a harmadára csökkent, az aktív keresők, komoly vevők pedig nagyon nehezen hoznak döntést, óvatosak, hosszas hezitálás után köteleződnek csak el. Az igazán jó ár-érték arányú ajánlatokra ugyanakkor nagyon hamar lecsapnak a vevők. A Balatonnál is igaz, hogy az idei évben a jó árazás a gyors és hatékony ingatlanleadás kulcsa.

Bár idei év ingatlanpiacán a vevők kezében volt a gyeplő, a tranzakciókat az eladók részéről inkább az irányár-csökkentés, vevői részről pedig a bátor, sok esetben merész alku jellemezte, a Balaton északi partján a Duna House kínálatában felbukkant egy olyan ingatlan is, ami jelentősen megmozgatta a vásárlókat, akik licitálni sem voltak restek, csak, hogy megszerezhessék a vágyott otthont. A felújításra és modernizálásra szoruló 75 négyzetméteres panorámás házért a tulajdonos 1,9 millió forintos négyzetméteráron számolt összeget kért, a mindenre elszánt vevők viszont 2,8 millió forintos négyzetméterárra tornászták fel az árat.

Forrás: OTP Jelzálogbank

Hasonló cipőben a Velencei-tó

"2022-ben már érzékelni lehetett a visszaesés jeleit és idén is a kivárás szó jellemzi legjobban a Velencei-tó ingatlanpiacát. A nyári szezon hozott ugyan élénkülést, de ez nem az a pörgés, amit mondjuk két éve tapasztalhattunk meg. Az érdeklődés jellege némileg eltérő a két parton. Északon, például Sukoró környékén, ahol nincs tömegközlekedés, jellemzően jómódú vállalkozók vásárolják a 100 millió körüli ingatlanokat, míg délen, a vasút mentén inkább a középosztálybeli családok keresnek aktívan, éppen ezért itt a lakásokra, kisebb kertkapcsolatos otthonokra van a nagyobb érdeklődés. Itt sokkal dominánsabb szempont az ár is, az a ház talál leginkább vevőre, ami belefér a 40-60 milliós ársávba. A déli parton különösen értéknövelő tényező, ha egy ingatlan megközelíthetősége jó, például eléggé közel esik a vasútállomáshoz." - ismertette Lepsényi Kornél, az OTP Ingatlanpont velencei irodájának vezető értékesítési tanácsadója.

A szakértő szerint a telkek iránt továbbra is jelentős a kereslet, miközben a Velencei-tó környékén az árcsökkenés inkább csak a 80-100 millió forint fölötti lakóingatlanokat érintette. Ezzel szemben a 30-80 milliósoknál jellemzőbb volt a stagnálás, kivéve persze azokat, amelyek a korszerűtlenségük miatt komoly további költségeket jelentettek volna az új tulajdonosaiknak, így nem is tudták tartani az árukat. A vágyak és a realitások összeigazítása még mindig gyakran a végső alkukban történik meg, így azokban előfordulhat 20-30 százalékos árcsökkentés is.

Az érdeklődők nem elsősorban üdülő-, hanem sokkal inkább lehetséges állandó lakóhelyükként tekintenek a Velencei-tóra.

Hasonló folyamatokról számoltak be a Duna House szakértői is, akik szerint a 40-70 millió forint közötti árkategórián belüli ingatlanokat, téglaépítésű, korszerűbb energetikájú házakat keresik a vevők. A legideálisabb, ha nappali plusz három hálóval rendelkeznek ezek az otthonok, de a nappali plusz két hálószobás elrendezés is keresett.

Az idei évben jelentősen megnőtt az értékesítési idő, a korábban jellemzően 3-6 hónapos intervallum a duplájára növekedett, így már közelíti az egy évet.

A sikeres értékesítés kulcsa a Velencei-tó környékén is a megfelelő árazás. Az elmúlt két évhez képest egyébként javult a Velencei-tó megítélése, a magasabb vízszint ismét egyre vonzóbbá tette a területet a vevők számára.

A Velencei-tó mára már Budapest külső agglomerációjának számít, így egyre többen választják állandó lakhatásra a tó környéki településeket vállalva a napi ingázást akár autóval, akár vonattal a fővárosba.

Mi a helyzet a lakásépítésekkel?

A Balaton az utóbbi években a lakásfejlesztők kiemelt célpontja volt, így a legjelentősebb vidéki alpiacnak a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet számít, ahol jelenleg a 85 értékesítés alatt álló projektben 3500 lakás és társas üdülő épül. Ez az állomány a legalább 10 lakásos vidéki szegmens közel harmadát tömöríti. A legtöbb projekt Siófokon (18) és Balatonlellén (15) épül, meghatározónak számít még a szintén déli parti Balatonszemes, valamint az északi oldalon Keszthely, ahol 350-et is meghaladja az épülő lakásszám. A legdrágább települések viszont a Veszprém megyei részen találhatók, Balatonakalin és Balatonakarattyán 2,5 millió Ft/m2 körüli az átlagos új építésű négyzetméterár, ami már a budapesti prémium kerületek árszínvonalát is eléri. A szintén átlag felettinek számító Balatonföldvár, Alsóörs, Tihany és Zamárdi településeken 1,8-1,9 millió forint az átlagos fajlagos ár, ami szintén meghaladja a fővárosi átlagot. A kedvezőbb árú részeken (Balatonkenese, Fonyód, Balatonlelle, Balatonmáriafürdő, Zánka) 1,25 millió forint alatt marad a települési átlagár. 2 milliós négyzetméterár felett jelenleg 10 projektben árulnak lakásokat és üdülőket a fejlesztők. Ezek az ingatlanok szinte mind a part mellett épülnek vagy páratlan panorámával rendelkeznek, prémium műszaki és okosotthon megoldásokat, nagyméretű intim teraszokat vagy akár épített kerti medencét is tartalmaznak - mondta el Sápi Zoltán, az ELTINGA elemzője.

A balatoni áraknál olcsóbban juthat új építésű lakáshoz az, aki a Velencei-tó könyéki településeket választja, a kínálat ugyanakkor jóval szűkebb. jelenleg az értékesítés alatt álló 8 projektben összesen 240 lakás épül, de már csak 110 vásárolható meg. Az árak 800 ezer és 1,2 millió forintos négyzetméterár között alakulnak, 6 projekt Gárdonyban, 2 pedig Velencén épül - tette hozzá a szakértő.

Mit hoz a jövő?

A Balatonnál dolgozó OTP-s kollégák kiemelték, hogy nagyon hiányoznak a hitellel is megerősített vevők a piacról. Ebben a régióban inkább magas értékű ingatlanok találhatók, de a korábbi vevőkör jelenleg még kivár, így a következő év forgalmának alakulása erősen függhet attól, hogy a pénzügyi folyamatok támogatják-e a kereslet élénkülését. Lesznek-e új támogatási formák, illetve csökkennek-e a kamatok annyira, hogy azzal a teherrel bátrabban számolhassanak a családok.

A Duna House szakértői is arra számítanak, hogy a gazdasági helyzet javulásával, az infláció csökkenésével várhatóan visszatérnek majd a vásárlásaikat elhalasztó érdeklődők a nyaralópiacra, ugyanakkor a Falusi CSOK-kal érintett Balaton környéki települések tekintetében az állandó lakhatás céljából keresők között is erősödő aktivitásra lehet számítani.

A Velencei-tónál aktív értékesítők viszont az idei év hátralévő részében kiugró lendületre számítanak, hiszen Gárdony és Velence a jövő évtől már nem tartozik a CSOK-kal érintett települések közé, így aki szeretné kihasználni a támogatás adta lehetőséget, még az idén vásárolni fog. A CSOK-os vevők által generált kereslet pedig várhatóan átcsúszik majd a jövő év első felére is, hiszen az az eladó, aki még az idei évben eladja CSOK-képes ingatlanát, az a jövő év elején fog majd vásárolni magának másik otthont.

A vidéki lakáspiaci sorozatunkban korábban megjelent cikkeink az alábbiakban olvashatók:

Címlapkép forrása: Getty Images