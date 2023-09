Idén először a vidéki fejlesztések volumene meghaladja a fővárosét

A fővárosit is meghaladó volumenű vidéki fejlesztésekkel, ipari ingatlanokkal és prémium irodákkal szerepel a kiállítók között Magyarország a világ egyik legrangosabb ingatlanfejlesztési szakkiállításán, a 25. müncheni EXPO REAL-on október 4-6. között, ahol 75 országból, több mint 2000 kiállító és közel 40 000 döntéshozó jelenik meg. A Magyarország-Budapest-stand fókuszában a főváros mellett Debrecen, Kecskemét, Miskolc, Nagykanizsa és Szolnok fejlesztéseit, gazdasági környezetét is megismerhetik a magyarországi befektetési lehetőségek iránt érdeklődő nemzetközi befektetők. A Magyarország-Budapest-standot közösen alakította ki a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK), a fő kiállító a Liget Budapest Projekt, szakmai támogató a CBRE ingatlantanácsadó.

A Magyarországra érkező tőkebefektetések a tavalyi után, idén is rekordot döntenek, ami egyrészt kiemelt figyelmet vonz hazánkra, másrészt jó lehetőséget jelent a professzionális ingatlanfejlesztők számára is - mondta el Takács Ernő az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) elnöke. Bár az ingatlanfejlesztések lendületét a globálisan és itthon is lassuló gazdasági teljesítmény megakasztotta, a hazai befektetési lehetőségek iránti nemzetközi érdeklődés fenntartása fontos feladat, így 2023 jó megalapozó éve lehet a 2024-es, újbóli dinamikus bővülésnek. Takács Ernő kiemelte azt is, hogy

idén először a vidéki fejlesztések meghaladják a fővárosiakat, ami ugyan elsősorban a fővárosi ingatlanprojektek elmaradásával magyarázható, de az ingatlanfejlesztések egészségesebb eloszlását is mutatja.

Tekintettel arra, hogy az autóipar, és különösen az elektromos autózás vonatkozásában érkeztek a legnagyobb volumenű beruházások, amelyek a vidéki vagy regionális ipari központokra fókuszálnak, ezért egyre nagyobb az érdeklődés az ipari ingatlanok iránt is. Ezzel is csökken Magyarország „vízfejűsége” az ingatlanberuházások területén, amelyre nagyon jó példa a 2023-as év, hiszen 6 vármegyébe is érkezett olyan komolyabb befektetés, amely a következő évek erős növekedési motorja lehet.

Az ipari ingatlanok iránti kereslet 10-15%-os korrekciója azt mutatja, hogy a fogyasztáshoz kapcsolódó logisztikai cégek óvatosabban terjeszkednek. 2024 azonban már újra az erősödés éve lehet, sőt, a 2024-27-es középtávú Oxford Economics előrejelzés szerint a régióban újra az egyik leggyorsabban növekvő gazdaság lehet a magyar.

Takács Ernő a CBRE adatai alapján ismertette, hogy az ipari ingatlanok összterülete országosan 4,8 millió m²-re nőtt (12%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest), Budapesten és környékén meghaladta a 3,3 millió m²-t. Tervben van további, csaknem 1,2 millió m² létesítése, amelyből már mintegy 580 000 m² építés alatt is van. Az IFK elnöke kiemelte, hogy az elmúlt években vidéken is elkezdtek kialakulni ipari és logisztikai csomópontok, és felhívta a figyelmet az ipari és logisztikai ingatlanok piacán jellemző trendre, az úgynevezett reshoring, illetve nearshoringra: a nyugati vállalatok Európába hozzák vissza a korábban Ázsiába telepített telephelyeket, vagy közelebb hozzák a gyártási kapacitásaikat a célpiacaikhoz.

Ennek a folyamatnak az egyik legnagyobb nyertese Európában Magyarország.

Az ingatlanfejlesztési piac másik „izmosodó lába” az irodapiac, amely továbbra is a fővárosra koncentrál. Budapest kiemelten jó ár-értékarányt kínál a nemzetközi cégeknek, ezért az üzleti folyamatok egyre több állomását szervezik ki a magyar fővárosba. A teljes budapesti irodaállomány a 2023-as első félévben 64 000 m²-rel bővült, amivel elérte a 4,3 millió m²-t. A régióban itt van építés alatt a legnagyobb állomány: körülbelül 330 000 m² iroda épül, ami régiós szinten abszolút kiemelkedő fejlesztési aktivitás, ez közel megegyezik Prága és Varsó együttes volumenével.

A hotelszegmensben a covid és a megugró energiaárak hoztak egy kisebb megtorpanást, de a turizmus újra lendületbe jött, idén a külföldi vendégek száma nőtt nagyon dinamikusan: a külföldi vendégéjszakák száma 18%-kal magasabb a fővárosban idén a tavalyi értékhez képest. A hotelek jó évre számíthatnak, az egyre emelkedő költségeiket sikeresen ellensúlyozzák a magasabb szobaárakkal, és továbbra is jelentős szállodaüzemeltető brandek keresik a belépési lehetőséget Budapestre, emellett a vidéki hotelpiac is sokat fejlődött.

A lakófejlesztéseknél a jövőben az energiaköltségek megugrása miatt azok a lakóprojektek futnak majd leginkább, amelyek kifejezetten koncentrálnak a fenntartható és energiahatékony megoldásokra. Ebben a prémium minőségű szegmensben vélhetően kevésbé csökken a kereslet, más szegmensekben a hitelkamatok csökkenése hozhat majd fellendülést – mutatott rá Takács Ernő.

Joó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatója arról számolt be, hogy a 2022-es, Magyarország befektetésösztönzési történetében rekordnak számító 6,5 milliárd euró beruházási volument idén már sikerült túlszárnyalni: 2023 első felében 8,1 milliárd eurós, azaz több mint 3000 milliárd forintos volument számoltak. Tavaly 92 működőtőke-beruházás kapcsán született pozitív döntés, így 15 000 új munkahely született, ugyanakkor idén már közel 12 000 új munkahely jött létre, csak június végéig. Nemzetközi szempontból Magyarország a Nyugat és a Kelet találkozási pontja, hiszen ez az a helyszín, ahol a nagy német autógyártók és az ázsiai akkumulátorbeszállítók találkoznak - a világ tíz legnagyobb akkumulátoripari cégéből már öt jelen van hazánkban. Joó István megjegyezte azt is, hogy Csehország mellett Magyarország büszkélkedhet a legkomplexebb gazdasági struktúrával. a Global Economic Diversification Index 2023 alapján Magyarország a világon a 9. legdiverzifikáltabb gazdaságú állam.

Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója kiemelte, hogy a Liget Budapest Projekt keretében megvalósított kulturális fejlesztések vonzzák a nemzetközi befektetőket, mert a komplex kulturális terek, programok, kiegészülve a kortárs építészetttel a modern város új modelljét jelentik, és a jövő városainak élhetőségét teremtik meg. Az elmúlt két évben az új fejlesztések jelentős mennyiségű nemzetközi szakmai díjat is elnyertek.

A vidék ereje kerül fókuszba

A kiállításon felsorakozó vidéki nagyvárosok között van Debrecen, melynek célja, hogy a város általános ingatlanpiaci bemutatásán túl, a hosszú távú gazdaságfejlesztési stratégiához illeszkedve promotálják a lakhatásfejlesztést. Összesen közel 35 hektáron biztosítanak fejlesztési lehetőséget, melynek egyik legnagyobb projektje a közel 1200 lakást tartalmazó Tócóvölgy fejlesztés. Kecskemét a multi-layer gazdasága és az egyetem jelenléte miatt a tercier szektor és K+F tevékenységek számára is célpont. A város az iparterület fejlesztésekre, a lakhatási lehetőségek szélesítésére, az oktatás, szakképzés, egyetemi oktatás fejlesztésre, valamint a lakossági szolgáltatások fejlesztésére fókuszál. Miskolcot az elmúlt években számos elektronikai és járműipari cég választotta új fejlesztése helyszínéül. A város több önkormányzati tulajdont is befektetésre kínál azzal a céllal, hogy külső tőke bevonásával megtörténhessen a belvárosi épülettömbök rehabilitációja, ösztönözzék az ingatlanfejlesztéseket. Nagykanizsa gazdaságát jelenleg a közvetlen M7-es autópálya-csatlakozással rendelkező, két egymással összekötött ipari park tartja lendületben. A jövőbeni fejlődését a jó logisztikai adottságaira és ipari-gazdasági kultúrájára alapozza, ezek további két ipari park kialakítását vetítik előre. Szolnok városa 330 hektár szabad területtel és kedvező feltételekkel várja a befektetőket. A város meglévő 126 hektáros ipari parkjának szomszédságában található az a 330 hektáros terület, amely helyszínt kínál a zöldmezős ipari beruházások számára.

A nagyvárosok mellett bemutatkozik az expón:

A NIPÜF INPARK márkanév alatt bemutatja az országos iparipark-koncepcióját.

Az Atenor Aréna Business Campus projektje, a RoseVille, valamint a BakerStreet I és a II. fázisa. Emellett a Lake11 Home & Park lakópark épül már, 2024-ben jönnek az első átadások.

A Futureal a Budapest ONE és a Corvin Innovation Campus irodaházakkal, valamint az Etele Plaza bevásárló- és szórakoztatóközponttal vesz részt. A HelloParks a környezettudatos és fenntartható megaparkjaival Maglódon, Fóton, Pátyon és Alsónémediben találhatók, összesen 244 hektáron - mutatkozik be a szakkiállításon.

A Szigetszentmiklóson épülő új logisztikai központjával a GLP, amelynek meglévő portfólióját több mint 250 ezer m²-nyi modern raktárépület alkotja.

A GTC bemutata a 75 000 m²-es Centerpointot, a fővárosi irodapiac egyik új fejlesztését, a Duna Tower Duna parti irodaház szabad területeit és az energiahatékonysági fejlesztéseit a Váci Greens D épületén.

Az Infogroup a Kecskemét, Miskolc, Polgár, Tiszaújváros, Karcag külterületein elhelyezkedő ipari parkjait mutatja be, köztük az IGPark Polgár ipari parkban épülő 15 000 m²-es csarnokot, a Kecskeméten épülő spekulatív 21 000 m²-es gyártó- és logisztikai célra alkalmas csarnokot, valamint az IGPark Miskolc ipari parkban egy 19 000 m²-es built-to-suit ipari-logisztikai épületet.

A Wing bemutatja a 42 000 m²-nyi vegyesfunkciós Liberty-t, a komplexumban várhatóan év végén átadják Magyarország első dual-branded hotelét, ibis & Tribe Budapest Stadium néven. Bemutatkozik a Liget Center Classic és Auditorium műemléki felújítása, ahol a meglévő irodaházak mellé a belső udvaron egy boutique-irodaépület érkezik, a Liget Center Vitrum.

