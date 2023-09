Ezért van most nehéz helyzetben a magyar ingatlanpiac

Egy régiós felmérés során, ami azt kérdezte, hogy melyik piacnak vannak most Kelet-Közép-Európában a legjobb befektetési lehetőségei, a válaszadók mindössze 6 százalék választotta Magyarországot. Hogy mi ennek az oka, hogyan teljesít a magyar ingatlanpiac a régió többi országához képest és hogy mik most a legjobb eszközosztályok finanszírozás szempontjából, arról a Property Investment Forum 2023 konferencián Csürös Csanád , CEO, Property Forum kérdezte a szakértőket.

Magyarország iránt most alacsonyabb a befektetői bizalom, de az ingatlan eleve nem a legnépszerűbb szektor, amit a tranzakciók hiánya is mutat. Ebben is jönni fog azonban egy változás, nyugaton, például Spanyolországban és Olaszországban már élénkülés látható. A tranzakciók a mai piacon csak akkor történnek meg, ha erős motiváció van az eladásra, de a régiós befektetők is gyakran új piacok után néznek, vagy más befektetési célokat figyelnek.

A likviditáshiány az egész régiót sújtja, a tőkeáramlás óvatos, a tőkebevonás drága, így nehéz üzleteket kötni és eladni

– mondta el Hornok Krisztián MRICS, nemzetközi tranzakciós és vagyonkezelési igazgató, Indotek Group, hozzátéve, hogy bár nem Magyarországon, de folytatják a retail befeketéseket, de egyes piacokon a lakószegmens is működhet. A logisztikából viszont ma már nehezebb profitálni, különösen akkor, ha valaki nemrég a piac csúcsán, 4 százalékos hozam mellett vásárolt.

A legtöbb országban hasonló folyamatokat látunk, mint Magyarországon, de tény, hogy Magyarország esetében globális szemmel nézve politikai kockázatok is vannak. Összességében nincs elég motiváció az eladásra, az eladási oldal kimondottan gyenge – tette hozzá Dr. Nádasdy Zoltán MRICS, Partner, Head of CEE Real Estate Investments Group, Noerr, aki a bérlakásszektor kapcsán kifejtette, hogy

jogi és tapasztalati oka van annak, hogy Magyarországon nincs piaci alapú bérlakásszektor,

azaz a saját tulajdonhoz való ragaszkodás szellemisége is szerepet játszik ebben, de a jogi szabályozás sem tart még ott, hogy ez megvalósítható legyen.

A megemelkedett kivitelezési költség az egyik oka annak, hogy alacsony az érdeklődés Magyarország iránt. Miután ez az előny eltűnt a piacról, a hozamokkal kellene azt kompenzálni, de ez nem történt még meg. Valóban nincs ok arra, hogy túl sok ingatlant adjanak most el, a kínálati piac hiányos.

A külföldi befektetők óvatosan állnak most Magyarországhoz, amiben a politika is erős szerepet játszik,

így főként ez az oka annak, hogy a helyi tőke erősödik a nemzetközivel szemben. Szektorokat nézve talán a luxusszegmensben lehet most kis összegben, de jó finanszírozást találni – hívta fel a figyelmet Rudolf Riedl MRICS, Managing Director, SÜBA Hungary Kft.

A magas kamatok nemcsak a régiót érintik, ez egy európai szintű folyamat, ami nem motiválja az ingatlanbefektetést főleg úgy, hogy

a kelet-közép-európai régióval szemben a spanyol és az olasz piacok újra vonzóbbnak tűnnek.

A finanszírozás nehéz, ahol nincs saját tőkénk, ott szinte lehetetlen jó finanszírozást szerezni. Ha a finanszírozás euróban történik, akkor még lehet jó ajánlatokat kapni, de a forintalapú finanszírozás ma esélytelen – hangsúlyozta Pascal Steens, General Manager (Partner), Nhood Hungary, kiemelve, hogy ők fejlesztőként mixed-use projektekben gondolkodnak.

A régióban Románia jelent egy aktív piacot, de a balkáni országokban is erősödik az aktivitás, különösen a horvát logisztikai piacra érdemes odafigyelni. Emellett a Szerbiába tartó nemzetközi befektetési volumen is erősödik, miközben Lengyelország egy nagy és stabil piac.

Sem az üresedés, sem a kamatok kapcsán nem tűnik úgy, hogy 2024-ben hirtelen csökkenni kezdenének a számok.

Amíg a FED magasan tartja a kamatokat, nem lesz változás a régióban. A helyi tőkének azért nagy a szerepe Magyarországon (akárcsak Csehországban), mert még az előző válságnál sok külföldi tőke a bizalomhiány miatt elhagyta a régiót és a helyüket a lokális tőke vette át – emelte ki Hannes Wimmer, Managing Director, Loan Capital Markets, Erste Group Bank AG, aki továbbra is a logisztikában és a retailben lát lehetőségeket, de az üzleti turizmus erősödésével a hotel is egyre vonzóbb szektor, miközben a legnagyobb kérdést az irodapiac jövője jelenti.

