Így élünk 2023-ban Magyarországon - Tíz látványos ábra a hazai lakásállományról

A legutóbbi népszámlálás szerint a tavalyi év végére Magyarország lakásállománya megközelítette a 4,6 milliót, amit az idei évben feltehetően át is lépett. A KSH ezzel összefüggésben egy látványos gyűjteménnyel állt elő, ami különböző térképeken és ábrákon mutatja meg egyrészt a lakásállomány tulajdonságait és területi különbségeit, másrészt a lakásépítések legérdekesebb statisztikáit. Az alábbiakban ebből szemezgettünk, 10 ábrán bemutatva a hazai lakáspiaci folyamatokat.

A 2022-es és a 2011-es népszámlálás között eltelt 11 évben 4,3 százalékkal bővült a lakásállomány, így mostanra mintegy 4,6 millió lakás található Magyarországon. Ennek egy részében ugyanakkor nem laknak állandó jelleggel, a lakott lakások száma 4 millióra tehető.

Hogy alakul a meglévő állomány?

Bár az ország népességszáma évtizedek óta csökken, a lakásállomány mégis növekszik, de mindez nagy területi egyenlőtlenségek közepette zajlik. A települések felében például csökkent a lakások száma, de átlag feletti növekedés volt mérhető több területen is.

Forrás: KSH

A legnagyobb mértékben Budapesten és környékén, a nagyobb városok vonzáskörzetében, a Balaton környéki településeken, valamint a nyugati, északnyugati határszélen bővült az állomány. Utóbbi területen a határon átnyúló kereslet is erősítette a lakásépítések számát. Országos átlagban tehát a laksűrűség folyamatosan csökken.

Míg az ezredfordulón még 247 fő élt 100 lakásban, addig 2023-ban már csak 209.

Hol, mekkorák a lakások?

A népességgel arányosan a lakásállománynak is közel harmada Budapesten és Pest megyében található. Országosan a lakások 10%-a egyszobás, 33%-a kétszobás, 31%-a háromszobás és 27%-a négy- vagy többszobás, vagyis a teljes állomány 58%-a éri el a háromszobás méretet.

Forrás: KSH

Budapesten az emberek az országos átlagnál kisebb lakásokban élnek, a három- vagy annál több szobás lakások aránya a fővárosban alacsonyabb, mint az ország egészében, míg az egyszobás lakásoké meghaladja azt. A tavalyi év végén országosan 100 lakásra 291 szoba jutott, ez 19-cel több, mint az ezredfordulón, miközben a 100 szobára jutó lakók száma 107-ről 72-re csökkent.

Inkább legyen saját tulajdon, mint bérlés

Uniós összehasonlításban kimagasló hazánkban a tulajdonosok által lakott lakások aránya. Magyarországon a lakások 90%-ában annak saját tulajdonosa lakik, a bérelt lakások aránya 9,9%.

Forrás: KSH

A saját tulajdon aránya főként azokban a kelet-európai országokban magas, ahol a rendszerváltáskor a magyarországihoz hasonló lakásprivatizáció zajlott le.

Hasonló trendek figyelhetők meg a hitelre vásárolt lakások kapcsán is, itt is igaz, hogy ha tehetik, a kelet-európaiak nem vesznek igénybe hitelt a lakásvásárláshoz, vagy igyekeznek minél előbb megszüntetni a jelzálogjogot. A bérelt lakások aránya Németországban a legmagasabb, ott a teljes állomány több mint felét ilyen lakások adják, a lakbértámogatás rendszere azonban Hollandiában és Franciaországban a legfejlettebb, előbbiben a teljes lakosság negyede így oldja meg lakhatását.

Így állunk lakásépítések terén

A lakásállomány után érdemes annak változásaira, vagyis a lakásépítésekre is külön figyelmet fordítani. Az első ábrán azonnal látszik, hogy hiába vannak kiugró országrészek, az EU többi országához képest jelentősen elmarad a magyar lakásépítések száma.

Forrás: KSH

A vizsgált országok közül hazánknál csak Olaszországban és Portugáliában alacsonyabb a tízezer főre jutó lakásépítések száma, míg például Finnországban, Dániában és Ausztriában népességarányosan 3-4-szer annyi lakás épül.

Magyarországon 2022-ben tízezer főre vetítve 21 lakást építettek és 36 lakás építését tervezték.

A sort a lakásépítési engedélyek tekintetében is Portugália és Olaszország zárja. A kelet-közép-európai országok közül Lengyelország népességarányos lakásépítése kiemelkedő volt, ráadásul a tízezer lakosra vetítve a régióból ott adták ki a legtöbb építési engedélyt is.

Forrás: KSH

Az új lakások építésének hosszú távú területi trendjei a tavalyi évi lakásépítésben is érvényesültek. Az új építésű lakások elsősorban a budapesti agglomerációban, a nagyobb vidéki városokban és vonzáskörzetükben koncentrálódtak, de kiugró a Balaton környéki települések és az északnyugati határ menti települések népességarányos lakásépítése is, Balatonszemesen például egy év alatt, tízezer főre vetítve 430 lakás épült, ami néhány nagyméretű társasház átadásának volt köszönhető. Emellett tömegesen adtak át új lakásokat a főváros több kerületében is, ott elsősorban a XIII., a XI., a IX. és a III. kerület emelhető ki. Figyelemre méltó viszont, hogy

a magyarországi települések mintegy kétharmadában nem épült új lakás 2022-ben.

Forrás: KSH

A lakásépítésben erőteljes szezonalitás figyelhető meg: az építtetők többsége az év utolsó három hónapjában adja át az elkészült épületeket.

2020 végén az épületenergetikai előírások várt szigorítása miatt még inkább felerősödött ez a tendencia, különösen a családi házak építői törekedtek az év végéig lezárni a használatbavételt. Ezt követően, 2021-ben a lakásépítés év végi ingadozása enyhült, a felépített lakások száma visszaesett, majd 2022-ben enyhén emelkedett.

Az építési engedélyek számát kevésbé a szezonalitás, mint inkább a szabályozási környezetre való gyors reagálás alakította. 2020-ban a járvány okozta bizonytalanság és a 27%-ra emelkedő lakásáfa fékezte az építési kedvet. 2021-ben az áfa újból 5% lett, ami hozzájárult az építési engedélyek számának 2022 végéig megfigyelhető gyors emelkedéséhez.

Forrás: KSH

A lakásépítések két fő építtetői csoportját a vállalkozások és a természetes személyek adják, közülük jellemzően a vállalkozások azok, akik érzékenyebben reagálnak a gazdasági változásokra, vagyis lassulás esetén sokkal hamarabb döntenek a terezett beruházások elhalasztásáról. A KSH mérése szerint az elmúlt három évtizedben a vállalkozások soha nem vették ki részüket olyan magas arányban a lakásépítésekből, mint 2021-ben. Ehhez hozzájárult a lakásáfa újból 5%-ra csökkentése és az is, hogy az épületenergetikai előírások várt szigorítása főként a saját használatra épülő családi házak építését fékezte. 2022-ben 64%-ról 60%-ra mérséklődött a vállalkozások részesedése a lakásépítésekből, azonban még ez is meghaladta a korábbi évekre jellemző arányokat.

Forrás: KSH

A tavalyi évi népszámláláskor a lakott lakások 62%-ában fűtöttek gázzal. Az új építésű lakások körében ez az arány alacsonyabb, de még így is eléri az 54%-ot. Az elektromos hőszivattyúk beépítése egyre elterjedtebb, arányuk az előző évi 17%-ról 28%-ra emelkedett. A felépült lakások fűtési rendszere túlnyomórészt valamilyen központos megoldású: 34%-a épület-, 58%-a lakásközponti fűtéses. A lakások további 5,6%-át távfűtésre kapcsolták, és mindössze 2,7%-uk épült helyiségfűtéssel.

Minden második új lakás (52%) rendelkezett a használatbavételkor klímaberendezéssel, az új lakóépületek 5,7%-án pedig volt napkollektor.

A 2022. évi népszámlálás adatai alapján a napelemmel és napkollektorral rendelkező lakott lakások súlya együttesen mintegy 5%, a légkondicionálóval felszerelteké pedig ennél jóval nagyobb, 28% volt.

Forrás: KSH

A lakóépületek felépítése éppen azokban az években húzódott a legtovább, amikor a felépített lakások száma a mélyponton volt. Egy építkezés 2012-ben tartott a leghosszabb ideig, átlagosan 1010 naptári napot (2,8 évet) vett igénybe, 2022-ben ehhez 688 naptári nap is (1,9 év) elegendő volt. 2022-ben a családi házak bő másfél év alatt elkészültek, átlagosan 600 napig épültek.

A többszintes, többlakásos épületek felépüléséhez átlagosan 956 napra, a lakóparki épületekéhez 906 napra volt szükség.

Forrás: KSH

A lakásépítések költségeiben nagyon látványos emelkedés ment végbe az utóbbi években. A lakásépítés költségei 2022-ben 21%-kal haladták meg a megelőző évi szintet, amilyen mértékű éves áremelkedésre nem volt példa a lakásépítési költségek megfigyelésének több mint húszéves történetében. Az anyagárak 24, a munkaerőköltségek közel 16%-kal emelkedtek, így egy átlagos lakás egy négyzetméterének megépítése az előző évi 430 ezerről 531 ezer forintra emelkedett 2022-ben. Ebben viszont még nincs benne az áfa, a telekár, valamint az építkezés előkészítéséhez és finanszírozásához szükséges költségek.

Címlapkép forrása: Shutterstock