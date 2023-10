Jó formában a hazai kiskereskedelmi ingatlanok

Évente 65 millió látogatót regisztrált a CPI Hungary a kiskereskedelmi egységeiben. A cégcsoport portfóliójában az olyan bevásárlóközpontok, mint a Pólus, Campona és Europeum mellett, a retail parkok jelenléte is erősödött, tavaly a két CityMarket mellé 14 STOP SHOP park is csatlakozott.

A bevásárlóparkok iránti kereslet továbbra is erős Magyarországon, a cég házainak bérbeadottsága 100%-on áll. Ha a teljes retail portfóliót nézzük, szintén kedvezők a teljesítménymutatók, a 97%-os bérbeadottság mellett több mint 200 brandet tudhat házaiban a vállalat, melyekbe évente közel 65 millió látogató tér be.

2023 negyedik negyedévéhez közeledve pozitívabb a vállalat jövőképe, mint az év elején ezt jósolni lehetett. A recesszió hatásai természetesen érződnek, a partnerek kivárnak a szerződéskötésekkel, ugyanakkor az üzemeltetés nem húzta be a kéziféket látogatószámnövelő akciók és felújítások terén.

„A várhatóan magas éves inflációs ráta (18-19%) és folyamatosan növekvő üzemeltetési költségek ellenére 16 új bérleti szerződést, 83 hosszabbítást írtunk alá mintegy 53 ezer négyzetméterre 2023 első három negyedévében. Alapvetően a nagy nemzetközi bérlők terjeszkednek továbbra is, úgy, mint Sinsay, House, Cropp, New Yorker, Sports Direct, TEDI, Flying Tiger. Hozzávetőlegesen 3500 négyzetméterre tárgyalunk jelenleg is új bérleti szerződést. A retail piac egészéről elmondható, hogy a kisbérlői bizalom visszaesést mutat a korábbi évekhez képest, új igény alig jelentkezik 50-150 négyzetméteres üzlethelyiség méretben. A fentiek eredményeként a bérlők lényegesen óvatosabbak és megfontoltabbak a bérleti szerződések tárgyalásakor, valamint a megállapodott üzleti feltételeket illetően.” - mondta el Madler Attila, a CPI Hungary Asset Management igazgatója.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Jászai Csaba