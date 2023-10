Új világ jön a magyar ingatlanoknál: 10 dolog, amit már tudunk az új nyilvántartásról

A korábbi tervekhez képest lassabban valósul meg az elektronikus ingatlan-nyilvántartás rendszere, melynek bevezetését nemrég ismét elhalasztották. A legutóbbi 2024. február eleji időpontot 2024. október elejére tolták ki, érdemes azonban már most képbe kerülni a változásokról. Az alábbiakban - szakértők segítségével - tíz pontban gyűjtöttük össze, milyen változások várhatók.

Már korábban döntött a kormány a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretében az E-ingatlan-nyilvántartás című projekt megvalósításáról, amelynek célja, hogy az ingatlannyilvántartást elektronikus adatbázissá fejlessze. Ennek eredményeként lehetővé válik az automatikus döntéshozatal, csökken a földügyi eljárások átfutási ideje és költségszintje, valamint a közigazgatási adminisztratív terhek is.

Száz évet repülünk előre az időben

"Az E-ingatlan-nyilvántartás egy olyan innováció lesz, ami az élet többi területén már természetesnek hathat, de a hazai ingatlanok adatainak digitalizálásával több száz évet repülünk előre az időben. A hazai - papíralapú - ingatlannyilvántartási rendszer alapjai még Mária Terézia korában születtek meg, amit jövőre elektronikus nyilvántartásra cserél az ország. Ennek két alapvető előnye lesz a felhasználók szempontjából: sokkal gyorsabb lesz a földhivatali ügyintézés a jelenleginél, mert az eddig megszokott több hetes (vagy hónapos) átfutási idők akár néhány órára is lerövidülhetnek. A digitális rendszer másik előnye a megbízhatóság, ami nemcsak a mindenkori tulajdonosok érdekeit védi, hanem lehetővé teszi például a központi címregiszter organikus fejlődését is. A felhasználók valószínűleg nem sokat éreznek majd belőle, de az elektronikus nyilvántartás jelentősen csökkenteni tudja a kormányhivatalok földhivatali osztályainak terheltségét is." - mondta el a Portfolio megkeresésére Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

"Ennek "ára" viszont, hogy az ingatlanügyletekben közreműködő ügyvédekre és közjegyzőkre több felelősség hárul majd, tulajdonképpen ők veszik át a földhivatali munkatársak feladatainak egy részét (lásd az alábbi felsorolás 2. pontját). Az eladók és a vevők ráadásul a jövőben csak elektronikusan hitelesíthetik a dokumentumokat, amihez praktikusan rendelkezniük kell ügyfélkapus regisztrációval is." - tette hozzá a szakember.

"Több mint huszonöt éves jogszabály helyébe lép az új ingatlan-nyilvántartási törvény, melynek hatálybalépése - immáron második alkalommal történő halasztást követően - 2024 októberében várható. A jogszabályi környezet és a földhivatali ügyintézés megújulása következtében jelentős átalakulásra számíthatunk." - hangsúlyozta Ódor Dániel, a TaylorWessing nemzetközi ügyvédi iroda partnere, aki a legfontosabb változásokat is ismertette.

Tíz dolog, amit már tudunk az új törvényről

Elektronikus ingatlan-nyilvántartás: a legfontosabb gyakorlati változás, hogy az eddigi papír alapú ügyintézés megszűnik és azt elektronikus ügyintézés váltja fel, valamint maga a nyilvántartás is elektronikussá válik. Így például az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés és törlés iránti kérelem benyújtása is kizárólag elektronikusan történhet. Kötelező jogi képviselet: a kérelmeket ezentúl nem a földhivatal munkatársai kezelik, hanem az eljáró jogi képviselő nyújtja be közvetlenül a rendszerben. A beadványokat így azonnal iktatják, és leterheltség függvényében bármely földhivatal intézheti azokat. Nyilvántartások összekapcsolása: a nyilvántartás – elektronikus voltánál fogva – ezentúl összekapcsolható lesz más állami nyilvántartásokkal, így annak adatai automatikusan frissülnek majd. Ezzel gördülékenyebbé válik az információáramlás és a kapcsolattartás. A gyakorlatban például sokszor problémát jelent, hogy a tulajdoni lapon a tulajdonosra vonatkozó adatok elavultak. A jövőben ez a probléma kevésbé fog felmerülni, mivel a jogosultak adatai automatikusan frissülnek majd az összekötésnek köszönhetően egyrészt a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból, másrészt a cégnyilvántartásból. Automatikus hibaellenőrzés: további praktikus változás, hogy a kérelem adatait az informatikai rendszer a bevitelt követően azonnal ellenőrzi, és csak abban az esetben széljegyzi a beadványt, ha a szükséges adatokat helyesen töltötték ki. Ez gyorsabb eljárást fog jelenteni ahhoz képest, amikor az okirat elemeit ügyintéző ellenőrizte. Elektronikus aláírás szükségessége: az új törvény előírja, hogy a tulajdonjog bejegyzési engedélyt (vagyis azt a nyilatkozatot, amely például ingatlan-adásvétel esetén az új tulajdonos tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéséhez szükséges) egy arra rendszeresített űrlapon kell létrehozni, amelyet minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás elhelyezésével vagy AVDH szolgáltatással kell hitelesíteni. Az elektronikus aláírás e-személyivel is adható, amely megoldással azonban a magyar lakosságnak eddig csupán töredéke élt. Az új törvény szerint ingatlan-nyilvántartási eljárásban ügyvédi meghatalmazás szintén csak a fenti feltételeknek megfelelő elektronikus aláírással hitelesített űrlapon adható, ennek hiányában pedig a kormányablakon vagy külképviseleten való hitelesítés útján. Automatikus döntéshozatal: egyes kérelmeket automatikus döntéshozatali eljárás keretében bírálhat el az ingatlanügyi hatóság, így a vevő tulajdonjogát - bizonyos feltételek fennállása esetén - akár már egy órán belül is bejegyezhetik. Ez jelentős változást hozhat az eddigi várakozási időkhöz képest – megjegyezve, hogy automatikus döntéshozatal csak a legegyszerűbb megítélésű ügyekben, az esetek egy szűk részében fog érvényesülni. Ranghelyek egyszerűbb megítélése: a beadványok elektronikus beérkezésének köszönhetően az egyes beadványok közti sorrendiséget könnyebb lesz felállítani. Eddig az egy napon érkező, ugyanazon napon aláírt beadványok ugyanazon földhivatalhoz való érkezése problémát okozott a sorrendiség szempontjából. Ezentúl az elektronikus benyújtásnak köszönhetően az egy napon beérkező kérelmek közt is másodpercpontossággal lehet majd rangsort felállítani. Személyes adatok megismerhetősége: az új törvény a tulajdoni lapon szereplő adatok megismerhetőségét szigorítja, melyet - a jogalkotó érvelése szerint - adatvédelmi igények indokolnak. Így ezentúl a tulajdoni lapból csak a jogosult neve és lakcíme ismerhető meg szélesebb körben, a további személyazonosító adatok már csak a törvény szerinti célból, meghatározott személyek által ismerhetők meg. Perbejegyzés: az ingatlanra vonatkozóan folyó perekről történő tudomásszerzés az ingatlan esetleges vevői és egyéb jogosultak szempontjából is fontos lehet. Jelenleg akár hónapok is eltelhetnek egy, az ingatlannal kapcsolatos per megindulása, és a tulajdoni lapon történő feljegyzés között: ráadásul a feljegyzés csak az ügyfél külön kérelmére történik meg. Ezentúl az ingatlanra vonatkozó bizonyos perek megindítása tényének bejegyzése érdekében a bíróság hivatalból értesíti az ingatlan-nyilvántartást vezető szervet, aki bejegyzi a per tényét az ingatlanra vonatkozóan. Gyorsabb, megbízhatóbb ügyintézés: a fentiekből adódóan jelentősen gyorsabbá válik a földhivatali ügyintézés, gyorsul az adásvételek folyamata, miközben a digitális rendszer a mindenkori tulajdonosok érdekeit is védi. Az ingatlannyilvántartást vezető hatóság tehermentesül, miután csak formai dolgokat kell, hogy ellenőrizzen.

Az új rendszernek számos előnye lesz, de addig még sok a teendő. Problémát jelenthet, hogy a magyar lakosságnak mintegy 90 százaléka rendelkezik csak elektronikus személyi igazolvánnyal, amelyből elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítványa mindössze 60 ezernek van. A hatékony működéshez tehát az embereket is fel kell készíteni, hogy valóban a lehető leggördülékenyebben indulhasson el a rendszer működése.

