Látványos mozgások indultak el a hazai irodapiacon - Eljött a nagy fordulat?

Közzétette 2023 harmadik negyedévére vonatkozó irodapiaci összegzését a BRF. Ez alapján a teljes budapesti modern irodaállomány jelenleg 4 344 580 négyzetmétert tesz ki, melyen belül 3 546 390 négyzetméter „A” és „B” kategóriás modern spekulatív irodaterület, valamint 798 190 négyzetméter saját tulajdonú irodaház található. A piaci folyamatokat tükrözik a számok: tovább folytatódott az üresedési ráta emelkedése, miközben az új átadások volumene minimálisra csökkent. Az biztos, hogy élénkebb most a piac, mint az elmúlt időszakban, de ez még nem feltétlenül jelenti, hogy eljött a fordulat.

2023 harmadik negyedévében a budapesti modern irodaállomány két új irodaházzal, összesen 13 460 négyzetméterrel bővült. Átadásra került a Liberty Irodaház Déli szárnya (9720 m2) a Pest Nem-Központi alpiacon, valamint elkészült a HomeWork Irodaház (3740 m2) a Buda Központ alpiacon. A harmadik negyedév során egy belvárosi irodaház, 3755 m2 összterülettel kikerült az irodaállományból, mivel azt a jövőben nem irodaként hasznosítják.

A bruttó kereslet 2023 harmadik negyedévében 136 700 négyzetmétert tett ki, amely negyedéves összehasonlításban 14%-os, éves összevetésben pedig 35%-os növekedést jelent. A teljes keresleten belül az új szerződések képviselték a legnagyobb arányt 49%-kal. A szerződéshosszabbítások a bérbeadások 45%-át tették ki, míg a bővülések és az előbérleti szerződések részaránya egyaránt 3%-ot ért el. A harmadik negyedév során két nagyobb méretű albérleti szerződést regisztráltak, amit hozzászámoltak a negyedéves teljes kereslethez.

A teljes bruttó kereslet 2023 első három negyedévében 333 255 négyzetméter, a nettó kereslet ugyanezen időszakban 174 630 négyzetméter volt, a bruttó bérbeadás 15%-os, a nettó bérbeadás 22% növekedést mutatott 2022 azonos időszakához viszonyítva.

Az üresedési ráta 2023 harmadik negyedévében elérte a 13,2%-ot. A kihasználatlansági ráta az előző negyedévhez képest 0,6 százalékponttal, az előző év azonos időszakához képest pedig 2,2 százalékponttal emelkedett. 2023 harmadik negyedévében a legalacsonyabb üresedési rátát Buda Központ alpiacon regisztrálták (7,3%), míg a legmagasabb érték, változatlanul az Agglomerációban volt mérhető (36,9%). A nettó abszorpció a harmadik negyedév során negatív tartományba került, összesítve 12 865 négyzetméterrel csökkent a használatban lévő irodaállomány mérete.

A legmagasabb bérlői aktivitást változatlanul a Váci úti irodafolyosón mérték, a teljes volumen 27%-át itt kötötték le. A Váci út után a második legnagyobb aktivitást a Pest Nem-Központi alpiacon regisztrálták, a tranzakciók 16%-a itt zárult le.

A BRF összesen 157 bérleti szerződést regisztrált a harmadik negyedév során, átlagos méretük 871 négyzetméter volt, az előző negyedévhez képest 18%-kal növekedett a tranzakciók mérete. Négy szerződést kötöttek 5000 négyzetméternél nagyobb területre, amiből kettő hosszabbítás és kettő új szerződés volt. A negyedév legnagyobb tranzakciója egy szerződéshosszabbítás a GTC Metro épületében, a második legnagyobb szerződés, pedig egy új megállapodás a Magyar Telekom székházában több mint 10 000 négyzetméterre.

A covid eleje óta nem volt olyan erős az irodapiaci kereslet, mint az idei harmadik negyedévben. Úgy tűnik, most jelennek meg az újfajta munkarendre való átállások irodapiaci hatásai. A lejáró szerződések miatt nagy mozgásokat látunk, de a kereslet mögött akár területcsökkentések is lehetnek, legalábbis erre utal, hogy az új szerződések magas aránya mellett is nőtt a kihasználatlanság, ami utoljára 2015 harmadik negyedévében volt ilyen magas. Eközben a fejlesztői óvatosság is látszik, mindössze 13 ezer négyzetméternyi új terület került a piacra, ami kevesebb mint fele az elmúlt 5 év átlagának.

A Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fórumának (BIEF, BRF) tagjai: CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, Eston International, iO Partners és Robertson Hungary.

Címlapkép forrása: Getty Images