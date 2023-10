Október 19-én Corvin Palace néven újranyitotta kapuit a régi Corvin Áruház. A mai naptól kezdve a Corvin Palace belső terei ismét látogathatók és az üzletek is várják a vásárlókat. Az épület történetét a Blaha Lujza téren álló óriásplakátok mutatják be.

A Corvin Palace-ban az Erste Bank, a Hanami étterem, a Libri könyvesbolt és a patika már korábban megnyitottak, október 19-én pedig már a DM és a Spar is látogatható. Novemberre várhatóan megnyílik a KIK új üzlete és az Amoy fehérneműbolt is. A későbbiekben egy modern művészeti galéria megnyitását is tervezik az épületben, valamit jövő tavasszal nyithat a Margherita Pizza Artigianale pizzázó.

Címlapkép forrása: Tóth Máté