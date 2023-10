Módosította korábbi számait a KSH - Így alakul a legfrissebb lakásárindex

Ahogy korábban írtuk, a tavalyi és az idei nyár között eltelt időszakot nézve kijelenthető, hogy nominális értelemben stagnálnak a lakásárak, miután negyedévről negyedévre változik, hogy éppen pozitív vagy negatív tartományban van a lakásárindex változása.

Mindez lényegében az árak stagnálásának számít, amit az MNB múlt héten közzétett árindexe is megerősít. A jegybank lakásárindexe szerint az idei első és második negyedév között 0,5 százalékkal emelkedtek az árak, míg éves viszonylatban 0,8 százalékos árcsökkenést mértek. Van tehát egy enyhe különbség a két érték között, de ilyen értékeknél ez elhanyagolható és feltehetően a módszertan különbségeiből adódik.

Mikor ér véget a stagnálás?

Az biztos, hogy az inflációhoz képest a nominális értelemben vett stagnálás jelentős árcsökkenésnek felel meg, így a korábbi túlértékeltség fokozatosan csökken. Az MNB szerint egy év alatt reál értelemben 18,5 százalékkal mérséklődtek a lakásárak. A legkisebb csökkenés Budapesten és a nyugat-dunántúli régióban 14-14 százalék, míg a legnagyobb a községekben, 25 százalék volt.

Önmagában már ez is mérsékelte a lakások túlértékeltségét, de a fentiek mellett a kormány frissen bejelentett CSOK Plusz programja is lökést adhat a lakáspiacnak, jóllehet ennek hatása a szakértők szerint kisebb lesz, mint a korábbi CSOK programnak volt. A jövő évben minden a lakáspiac élénkülésének irányába mutat, de várhatóan nem azonnal fog felpezsdülni a kereslet, az általunk megkérdezett szakértők 110-120 ezer tranzakcióra számítanak 2024-ben, ami az árakban is mérsékeltebb ütemű további emelkedést hozhat el.

