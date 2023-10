Elhozhatja a CSOK Plusz az építőipar újabb aranykorát?

A csökkenő infláció és a csökkenő kamatok segítik majd a lakáshitelezés újbóli beindulását, de a kormányzati élénkítés elkerülhetetlen. A napokban bejelentett CSOK Plusz feltételrendszere bizakodásra ad okot, ám az építőipar tehetetlenségéből adódóan ennek hatása csak a jövő év második felétől lesz érezhető - mondta el Juhász Attila, az Újház építőanyag kereskedés elnöke, az ÉVOSZ Építőanyag Kereskedelmi Tagozatának elnöke.

A szakértő szerint a lakásépítések visszaesése miatt az építőanyag-kereskedők 2023-ban 20-30 százalékos forgalomvisszaesést szenvednek el az előző évhez képest. A szakma 2024-re sem számol a forgalom felfutásával, sőt a stagnálás helyett akár további 10-15 százalékos csökkenés is elképzelhető. A pesszimizmusra az ad okot, hogy

a szerkezetépítési anyagok értékesítése szeptemberben 40-50 százalékos, a tetőfedő anyagoké 35-40 százalékos csökkenést mutat a megelőző év azonos időszakához képest, vagyis alig indulnak újlakás-építési projektek az országban.

Jó jel azonban az építtetőknek, hogy a teljes termékportfóliót tekintve a szeptemberi árak már 2 százalékos csökkenést mutatnak az egy évvel korábbihoz képest, ezen belül a betonacél ára egyharmadával, a habosított szigetelőanyagoké egynegyedével csökkent egy év alatt.

További árcsökkenésre számítva kivárni az építésekkel vagy felújításokkal most már nem érdemes, a következő hónapokban az inflációval arányosan emelkedhetnek az árak, de az energia, valamint az üzemanyag árának esetleges növekedése ennél gyorsabb áremelést is okozhat. Emellett mostanában kivitelezői kapacitást is könnyebben talál már az építtető.

