Tömegével jelennek meg a külföldi lakásvásárlók Magyarországon: kik, hol, mennyiért keresnek lakást?

Tavaly közel 8 ezer külföldi állampolgár vásárolt lakást Magyarországon, ami harmadával volt több, mint 2021-ben. Ez a szám a koronavírus-járványt megelőző évek csúcsát jelentő 2018-as értéknél is magasabb, akkor mintegy 7300 külföldi vásárolt nálunk. Hogy kik, hol, mennyiért kerestek lakást 2022-ben, azt a KSH legfrissebb számai alapján néztük meg.

A KSH megállapításai szerint:

Továbbra is Németországból érkezett a legtöbb vevő, számuk kétharmadával több volt, mint egy évvel korábban, közülük minden második Somogy vagy Zala vármegyében vett lakást.

A külföldi lakásvásárlók második legnépesebb csoportját 2020 óta már nem a Kínából, hanem a Szlovákiából érkező vevők adják, akik 2022-ben a leggyakrabban Borsod-Abaúj-Zemplén (39%) és Győr-Moson-Sopron (25%) vármegyében vettek ingatlant.

A külföldiek összes lakásvásárlásának egyharmada zajlott Budapesten, további egyharmadán pedig Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Somogy és Zala vármegye osztozott.

Budapesten a XIII. kerület mellett a pesti belső kerületek voltak a legnépszerűbbek, a vidéki városok közül pedig Rajka, Battonya, Győr, Mosonmagyaróvár és Hévíz számított kiemelt célpontnak.

Az északi határ mentén több olyan kistelepülés is van, ahol szlovák állampolgárok vásárolták meg a lakások többségét (pl. Pozsony vonzáskörzetében Dunakiliti vagy Kassa közelében Abaújvár, Gönc, Hidasnémeti).

Property Awards 2023 December 5-én a Property Awards 2023 díjátadón kiderül, melyek voltak az elmúlt egy év legfontosabb ingatlanpiaci teljesítményei, ahol többek között az Év Lakóprojektjét is díjazzuk. Részletekért kattints!

Honnan jöttek a legtöbben?

Tavaly összesen 2127 német állampolgár döntött úgy, hogy Magyarországon vásárol ingatlant, ami nagyon jelentős, közel 70 százalékos növekedés 2021-hez képest. A második helyre ezúttal a szlovákok kerültek fel, közülük 1042-en döntöttek a magyarországi lakástulajdon mellett, főként a nyugdíjas korosztályból a határhoz közeli területeken. Ebben szerepet játszhatott, hogy a szlovák vásárlóerő az akkori euró/forint árfolyam miatt nagyot ugrott 2022-ben. A harmadik helyre pedig a kínaiak futottak be, összesen 814 lakás került a tulajdonukba.

Kik, mennyiért vásároltak?

A korábbi évekhez hasonlóan tavaly is

a távol-keleti és orosz vásárlók keresték a legdrágább lakásokat, közülük is kiemelkedik az a 193 vietnámi vásárló, akik többségében Budapesten, átlagosan 70 millió forintnál is nagyobb összegért vettek lakást.

A kínaiak 63, az oroszok 60 milliót költöttek átlagosan. 2021-hez képest - a lakásárak emelkedésével párhuzamosan - jelentősen nőttek a lakásvásárlásra fordított összegek is. Egy évvel korábban is a vietnámiak vásároltak a legdrágábban, de akkor még csak 60 millió forintért, míg a kínaiak akkor még kevesebb mint 50 milliót költöttek. A legolcsóbban akkor a hollandok vásároltak, 12 millió forintért, ők tavaly már közel 20 milliót költöttek, míg

a románok vásárlásainak értéke még tavaly sem érte el a 15 millió forintot.

Élmezőnyben a szlovák nyugdíjasok

Fordított arányú, közepesen erős (-0,52) korrelációt látunk a keresett helyszín és a vásárlók életkora között. A fiatalabb generációk nagyobb arányban keresnek budapesti lakásokat, míg a nyugdíjas korúak elsősorban a vidéki ingatlanok iránt érdeklődnek. Erre a legjobb példa Szlovákia, ahonnan közel 700 nyugdíjas döntött úgy, hogy valamely kisebb magyar településen vásárol lakást, de a svájci, német és holland nyugdíjasok aránya is magasabb volt az átlagnál.

A vietnámiak és kínaiak viszont továbbra is szinte csak Budapestet keresik, igaz náluk elhanyagolható a nyugdíjasok aránya is. A kivételt az izraeliek jelentik, akik közel 90 százaléka Budapesten vásárol, de körükben az átlagnál szintén magasabb a 65 év felettiek aránya.

Ahogy korábban, úgy ezúttal is a legmagasabb arányban (94-94 százalékkal) a németek és a hollandok vásároltak vidéken, de a román és belga állampolgároknál is közel 90 százalék volt a vidéken vásárlók aránya, míg az osztrákok és szlovákok esetében is átlag feletti, 85-85 százalék.

Évtizedes távon is nő Budapest népszerűsége

Bár a külföldi vásárlók nem feltétlenül költöznek a lakásvásárlás után Magyarországra, miután sokakat a befektetési cél vezérel, de évtizedes időtávon kimutatható, hogy a Budapesten élő külföldiek száma is ugrásszerűen emelkedik.

A legutóbbi népszámlálás szerint a fővárosi kerületek közül a VI., azaz Terézváros a legnépszerűbb a külföldiek körében, ahol a 2001-es népszámlálásnál még alig több mint 3, 2011-ben már 8, míg 2022-ben 25 százalék volt a külföldi lakók aránya. Több kerületben is hasonló növekedés történt, az V. kerületben például két évtized alatt 3,5 százalékról 23,5 százalékra nőtt a külföldiek aránya, de a VII., VIII. és IX. kerületekben is a húsz évvel ezelőtti 2-4 százalékról mostanra elértük a 12-18 százalékos arányt.

Mindez a lakásvásárlásoknál is megmutatkozik: értékesítői tapasztalatok alapján az utóbbi években a belvárosi kerületekben akár minden harmadik vásárlás is külföldiekhez kötődött, az országos 8 ezer adásvétel pedig azt jelenti, hogy a Duna House által 2022-re országosan becsült 125 ezer és a KSH által közölt 138 ezer adásvétel mintegy 6 százalékát teszik ki a külföldiek vásárlásai.

Címlapkép forrása: Getty Images