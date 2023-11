Hatalmasat zuhant a lakásépítések száma - Messze még a fordulat

Közzétette legfrissebb, lakásépítésekre vonatkozó számait a KSH, ami szerint 2023 I–III. negyedévében 10 808 új lakás épült, 21%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 14 894 volt, ami már 43%-kal kisebb, mint 2022 azonos időszakában.

Az idei első három negyedévben:

10 808 lakást vettek használatba az országban, 21%-kal kevesebbet az egy évvel korábbinál. Budapesten 29%-os visszaesés történt, 3234 lakás épült. A vármegyeszékhelyeken 37, a többi városban 8,6, a községekben 8,1%-kal csökkent az épített lakások száma 2022 azonos időszakához képest.

A vállalkozások által épített lakások száma 22, a természetes személyek által építtetetteké 16%-kal esett vissza 2022 I–III. negyedévéhez mérten.

Az új lakóépületekben használatba vett lakások 50%-a családi házban, 43%-a többlakásos épületben, 3,4%-a lakóparkban található.

A saját használatra épített lakások aránya 38, az értékesítési célra építetteké 60% volt.

A használatba vett lakások átlagos alapterülete 4,0 négyzetméterrel, 97,8 m2-re nőtt.

Minden régióban csökkent az átadott lakások száma 2022 azonos időszakához képest, a legnagyobb mértékben Észak-Magyarországon (63%), a legkevésbé Pest régióban (1,6%).

Az átadott lakások számának visszaesése Közép-Magyarországon 19, a Dunántúlon 13, Alföld és Észak nagyrégióban 36%-os volt.

Az építési engedélyek és bejelentések alapján építendő lakások száma 14 894 volt, 43%-kal kisebb, mint 2022 I–III. negyedévében. Az új lakások 34%-át a fővárosban tervezik megépíteni. Az építési kedv az összes településkategóriában csökkent. A települési hierarchiában lefelé haladva egyre nagyobb a visszaesés: a fővárosban és a vármegyeszékhelyeken 39, a többi városban 43, a községekben 49%-kal kevesebb lakás építését tervezik.

Az építési engedélyek és bejelentések alapján építendő lakások száma az ország minden részén csökkent. Regionális szinten a legnagyobb visszaesés Dél-Dunántúlon (57%), ezen belül Baranya vármegyében következett be (67%). A lakásépítési engedélyek száma egyaránt 50%-kal csökkent Pest régióban és Nyugat-Dunántúlon is.

A nagyrégiók szintjén a tervezett lakások számának visszaesése Közép-Magyarországon 43, a Dunántúlon 47, Alföld és Észak nagyrégióban 31%-os volt.

2022 azonos időszakához képest a kiadott új építési engedélyek alapján 43%-kal kevesebb, összesen 6297 lakóépület építését tervezik az országban. A tervezett nem lakóépületek száma országosan 3070 volt, szintén elmaradt az egy évvel korábbitól.

Szezonálisan igazított adataink szerint 2023 harmadik negyedévében olyan kevés új építési engedélyt adtak ki, amire utoljára hét és fél éve volt példa.

Ez előrevetíti, hogy a jövő évben az ideinél is kevesebb lakás épülhet, pedig a lakásépítések alapján már az idei év is gyenge lesz. A szezonálisan igazított adatok alapján az átadott új lakások száma negyedévente 4 és 6 ezer között ingadozik, ám látunk rá esélyt, hogy jövőre ennél is gyengébb negyedéveket látunk.

A gazdaság idei teljesítménye alapján nem meglepő, hogy ennyire visszaesett a lakásépítések száma, ugyanakkor a kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések számának drasztikus zuhanása mutatja leginkább, hogy a kilábalás lassú lesz. Az építkezések átfutási ideje miatt várhatóan jövőre is nagyon kevés lakást fognak átadni. Noha a fejlesztői kapacitások lehetővé tennék, hogy a mostaninál jóval több lakás épüljön, amíg a kereslet ennyire alacsony, nem várható, hogy elindítják a nagyobb projektjeiket a cégek.

Egy korábbi felmérésünkben a lakáspiac szakértőit kérdeztük az idén és jövőre várhatóan elkészülő lakások számáról. Akkor 2023-ra mintegy 16-17 ezer lakás építését becsülték, míg 2024-re 15 ezret, de az eddigi számokat látva nem lenne meglepő, ha végül ennél is kevesebb lakást adnának át.

Mi hozhatná el a fordulatot?

