Íme a világ legjobb szállodamárkái

A Luxury Travel Intelligence 2023-as rangsora a következő:

Mandarin Oriental Oetker Collection Auberge Resorts Collection Six Senses Aman Belmond Four Seasons One&Only Rocco Forte Hotels Rosewood Peninsula Raffles

A Mandarin Oriental első alkalommal szerezte meg az első helyet, az eredmények szerint nagyon kis különbséggel az Oetker Collection előtt. Az Oetker Collection 12 szállodát üzemeltet szerte a világon, köztük a párizsi Le Bristol-t, a franciaországi Antibes-ben a Hotel du Cap-Eden-Roc-ot és a londoni The Lanesborough-t. A listán harmadik helyen álló Auberge Resorts Collection pedig olyan szállodákat üzemeltet, mint a Mauna Lani Hawaii-on, a The Lodge at Blue Sky a utah-i Park Cityben és a The Vanderbilt Newportban, Rhode Island-en. Ez csak három az Auberge márkanév alatt álló 27 szálloda és üdülő közül. 2022-ben a Six Senses az 1. helyen végzett, amit a Mandarin Oriental (2.) és a Rosewood (3.) követett.

Címlapkép forrása: George Rose/Getty Images