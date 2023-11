Budapest környékén vennél lakást? - Itt kell a legkevesebbet fizetned érte

A fővárosi agglomeráció legolcsóbb szektora lett idén az északi, ahol az átlagos négyzetméterár 12%-os csökkenést mutat tavalyhoz képest a Duna House közreműködésével zárult eladások alapján. Az érdeklődők kedvelt célpontja Fót, a szektorban kötött adásvételek ötöde zárult a településen, ahol főként a befektetési célú vásárlás és a nagyobb ingatlanba költözés motiválta a vásárlókat, akik otthonteremtésre átlagosan 44,4 millió forintot, vagyis 404 ezer forintos négyzetméterárat fizettek.

Ahogy a pandémia időszakában átalakultak az ingatlanvásárlási szokások, úgy a 2022-es gazdasági és politikai események, valamint a 2023-as évben tapasztalható kiugró infláció és a hitelezési nehézségek is mély nyomot hagytak a globális hazai ingatlanpiacon, így a fővárosi agglomeráció területein is. A várostól távolabb eső, csendet, nyugalmat és teret kínáló agglomerációs területeken, köztük az északi szektor településein is kitartóan emelkedtek az árak az elmúlt évek során. Míg 2020-ban még 380 ezer forintos átlagos négyzetméteráron kaphatott ingatlant az, aki az északi szektor mellett döntött, addig 43%-os emelkedés után, 2022-re 545 ezer forintra szökött az átlag - mondta el Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője.

Az ingatlanközvetítő legfrissebb, 2023-as adatai alapján azonban újra fordult a trend és megérkezett az árak enyhe, 12%-os mérséklődése az agglomeráció északi részén is, ahol az átlagos négyzetméterár így 481 ezer forintra csökkent, ez azonban még mindig 27%-kal magasabb árszintet mutat, mint a pandémia megjelenésének évében. Az idei év eladásai alapján, a fővárosi agglomeráció egészét vizsgálva az északi szektorban lehet a legkedvezőbb átlagos négyzetméteráron ingatlanhoz jutni, itt ugyanis egy közel 100 négyzetméteres otthon megvásárlása 47,5 millió forintból is megoldható. Ennél is kedvezőbb a helyzet Fóton, ahol a 2023-as tranzakciók adatai alapján 404 ezer forintos négyzetméteráron, 44,4 millió forint ráfordításával egy közel 110 négyzetméteres, tágas családi otthon is vásárolható.

Az otthonteremtési támogatások változásai a jövő évtől várhatóan élénkítő hatással lesznek az agglomerációs települések ingatlanpiacára is, a kedvező négyzetméterárak pedig vélhetően számos családot ösztönöznek majd az északi szektor, azon belül is a fóti lokáció választására, ahol az értékesítési adatok szerint a szektor településein zárult adásvételek ötöde köttetett. – tette hozzá a szakértő. Fót ezzel a második legkeresettebb településnek számít az északi agglomerációban, holtversenyben Váccal, a népszerűségi lista élén az idei évben Göd áll. Lakosságszám tekintetében a KSH adatai szerint a szektorban a negyedik legnépesebb a fóti lokáció, itt 2021. január 1-hez képest 2023 év elején csaknem 2%-kal lett magasabb az állandó lakosok száma, ami ezzel meghaladta a 21 400 főt.

A fóti ingatlanok mellett döntő ügyfelek 2023-ban jellemzően befektetési céllal (44%) vagy nagyobb ingatlanba költözés (33%) miatt vásároltak a városban lakást vagy házat, de volt példa első lakásukat szerző és a generációk összeköltözése miatt szerződő ügyfelekre is. Az adásvételek zömében, 78%-ban családi házak szerepeltek, 56%-ban jó állapotú ingatlanokat választottak a vevők, amelyekért átlagosan 386 ezer forintos négyzetméterárat fizettek. Azok a vásárlók, akik jó állapotú, fóti családi ház vásárlása mellett tették le a voksukat, átlagosan 57 millió forintos értéket képviselő, 151 négyzetméteres, tágas családi házat kaphattak a pénzükért.

Címlapkép forrása: Getty Images