Szárnyal az irodapiac a világ egyik legnagyobb városában

A város irodapiaca jelenleg a bérbeadók paradicsoma: az A-kategóriás irodák több mint 98%-a foglalt, a bérleti díjak pedig 15%-kal nőttek az előző évhez képest. Ez a megugró kereslet intenzív versenyt eredményezett a rendelkezésre álló területekért. Amikor például a jelentős méretű Gangnam kerületben található Parnas Towerben egy emelet szabaddá vált, számos hazai és nemzetközi vállalat vett részt a pályázaton, hogy egymást túllicitálják.

YJ Choi, a Cushman & Wakefield Korea bérbeadási vezetője megjegyezte, hogy a nagy tereket kereső bérlőknek korlátozottak a lehetőségeik, ezért hajlandók jelentős áremelkedést is elfogadni. Ez a helyzet nagyban különbözik az Egyesült Államokban tapasztalható helyzettől, ahol a távmunka miatt még most is rengeteg az üres iroda és a Bloomberg felmérése szerint ez a következő 9 hónapban még alacsonyabb lehet.

Érdekes ugyanakkor, hogy a koreai befektetőket a nagy nemzetközi kitettség miatt mégis jelentősen érintette a világpiaci válság, miután a világjárvány előtt a nyugdíjalapok, biztosítótársaságok és vagyonkezelők milliárdokat fektettek tengerentúli ingatlanokba, amelyek értéke később csökkenni kezdett. A dél-koreai piac azonban a kereslet-kínálat dinamikájának, a kulturális normáknak és a gazdasági rugalmasságnak köszönhetően továbbra is erős.

A CBRE adatai szerint Szöulban a harmadik negyedévben mindössze 1,7%-os volt az üresedési ráta, szemben az ázsiai átlag 19%-kal.

Claire Choi, a CBRE koreai kutatási vezetője szerint ez a kínálati hiány 2025-ig, az új projektek befejezéséig fennmarad. Arra is számít, hogy a bérleti díjak 2023-ban körülbelül 15%-kal emelkednek éves szinten.

A CBRE szerint a kormány által elrendelt építési korlátozások és a világjárványhoz kapcsolódó zavarok hozzájárultak ehhez a kínálathiányhoz. A kihívások ellenére a kereslet az erős hazai gazdaságnak köszönhetően stabil. A helyi vállalatok teszik ki a bérlők mintegy 80%-át, ami biztosítja, hogy a terület iránti kereslet akkor is magas marad, ha a külföldi vállalatok leépítenek.

A trendben emellett kulturális tényezők is szerepet játszanak. Ellentétben számos nyugati gazdasággal, ahol a távmunka népszerű, Szöulban és Ázsia nagy részén a munkavállalók nagyobb valószínűséggel térnek vissza az irodába, ha megkérik őket.

Calvin Chou, az Invesco Real Estate társbefektetési igazgatója kijelentette, hogy Korea az elmúlt két évben globálisan a legeredményesebb irodapiac volt. A 4%-os jellemző bérleti hozamnál magasabb hitelfelvételi költségek ellenére az Invesco versenyképes ajánlatokat kapott egy Gangnamban található 17 emeletes irodatorony eladására, amit végül 385 millió dollárért adták el, közel kétszer annyiért, mint a 2017-es vételár.

Chou megjegyezte, hogy ez meglepte amerikai és európai kollégáit, és rámutatott, mennyire másképp működik az ázsiai piac. Hozzátette, hogy ez tükrözi a befektetők azon várakozását, hogy a bérleti hozam és a jövedelem Koreában idővel tovább fog nőni.

